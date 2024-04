L’arrivo di Fallout ha segnato un successo straordinario: in soli quattro giorni, la serie tv è balzata ai vertici della classifica come uno degli show più popolari di sempre. E i fan sperano già in un nuovo appuntamento: Fallout 2 si farà? Ecco tutte le anticipazioni sul rinnovo della seconda stagione.

Fallout 2 si farà? Le indiscrezioni che i fan aspettavano

Jennifer Salke, capo degli Amazon MGM Studios, ha confermato l’uscita di una seconda stagione e spiega:

Le aspettative dei fan dell’iconico videogioco erano altissime e sembra che non solo le abbiamo soddisfatte, ma abbiamo anche conquistato milioni di nuovi appassionati della saga.

Il cast, guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan, ha ricevuto plausi unanimi per la loro eccezionale interpretazione. E così la responsabile di Amazon Mgm Studios ha dichiarato:

Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione già dopo una settimana dal debutto della prima e siamo pronti a condurre gli spettatori ancora più in profondità nel mondo surreale di “Fallout”

Molte sono le domande lasciate aperte con la fine della prima stagione: la principale è la fine che farà Norm, il fratello di Lucy, bloccato all’interno del Vault 31 con Bud. L’attore non ha anticipato niente, ma sarà nella seconda stagione che si scoprirà se accetterà di entrare nella camera criogenica, occupando il posto che apparteneva a suo padre. Così ha affermato l’attore:

penso che Norm abbia un’intelligenza che gli permetterà di capire qual è la situazione

Un altro mistero che verrà svelato riguarda i salti temporali di Moldaver, che le avrebbero permesso di sopravvivere per 200 anni. Anche l’attrice che interpreta il personaggio non svela niente, solo che molto probabilmente tornerà nella seconda stagione.

Potete immaginare le domande che ho posto agli showrunner Geneva e Graham insieme agli altri attori, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta se non qualche spizzico e boccone. Conosco alcuni dettagli, ma in altri momenti non posso far altro che annuire come fossi stata benedetta e andarmene

Si scoprirà inoltre se Lucy e il ghoul Cooper riusciranno a raggiungere Hank a New Vegas, una delle celebri città note agli amanti dei videogiochi.

I fan sono incuriositi anche dallo sviluppo della carriera di Maximus nella Confraternita d’Acciaio.

Quando esce Fallout 2?

La seconda stagione è stata annunciata da Amazon Prime il 21 aprile 2024. Fallout 2 non è ancora in produzione e non ci sono notizie ufficiali riguardanti la data di uscita. Si presume che la seconda stagione non sarà disponibile prima del 2026.

In che anno è ambientato Fallout 2?

Prendendo in considerazione i videogiochi, Fallout 2 è ambientato nell’anno 2241. La serie tv di Amazon Prime non ha seguito fedelmente uno dei game prodotti prima da Interplay Entertainment e poi da Bethesda Softworks. Infatti, la sua storia è originale ma ambientata nel mondo distopico di Fallout. Pare però che la seconda stagione avrà una continuazione temporale con quanto avvenuto nella prima.

Per chi non l’avesse vista, ecco il trailer della prima stagione: