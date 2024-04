Fallout è una serie di otto episodi rilasciata da Amazon Prime Video, tratta dagli omonimi videogiochi di successo Fallout.

Le serie tratta dai videogiochi sta riscuotendo un enorme successo. Gli amanti del videogioco sanno che la serie si basa sul mondo originale del game, ma la trama non ripropone una versione specifica, anche se non mancano i riferimenti del mondo virtuale.

Ecco la trama e la spiegazione del finale della serie Fallout.

Fallout: la trama della serie distopica

Fallout è ambientato 200 anni dopo lo scoppio di una Grande Guerra che ha devastato il pianeta il 23 ottobre 2077 e decimato la popolazione degli Stati Uniti; alcuni cittadini sono stati quindi costretti a vivere nei rifugi di protezione nucleari chiamati Vault, creati dall’azienda Vault-Tec.

Inizialmente lo spettatore entra in contatto con tre differenti rifugi connessi tra di loro il Vault 31, il Vault 32 e il Vault 33 in cui i cittadini vivono in pace tra di loro, aspettando il giorno in cui la superficie potrà nuovamente essere abitata.

I protagonisti principali della serie sono Cooper Howard: sopravvissuto alla guerra nucleare, era un attore cowboy finito col fare l’animatore a cavallo nelle feste per bambini. Sua moglie Barb lavorava per la Vault-Tec, l’azienda governativa che ha costruito i Vault su appalto del governo. Cooper a causa delle radiazioni si è trasformato in un ghoul, un non morto che ha bisogno di ingerire delle fiale per sopravvivere ed evitare che la trasformazione raggiunga stadi più avanzati.

Nel corso della storia Cooper incontra Lucy MacLean, nata e cresciuta nel Vault 33 assieme al fratello Norm e al padre Hank, il soprintendente del Vault in cui vivono, la madre Rose è invece morta quando Lucy era piccola. Il padre però è stato rapito dai predoni guidati da Moldaver e Lucy decide di abbandonare la propria casa per ritrovare il padre.

In superficie fa la conoscenza di Siggi Wilzig, uno scienziato dell’Enclave, uno stato segreto creato dagli USA prima dello scoppio della guerra, che sviluppa la fusione fredda. Questa sarebbe un’energia pulita ed illimitata. Originariamente era stata sviluppata nell’anno 2077 da Moldaver, prima che la Vault-Tec acquisisse l’intera azienda.

Lucy chiede informazioni su Moldaver e lo scienziato racconta che è prorprio da lei che si sta dirigendo per consegnare la fusione fredda. In quel momento arriva Cooper che spara ai due. Lucy e Siggi si allontanano, ma quest’ultimo stremato dalla fatica decide di suicidarsi, ma si fa staccare la testa da Lucy in modo tale che possa trasportare la tecnologia con più facilità, in quanto ha iniettato la fusione fredda nel suo collo sotto forma di pillola.

Durante la serie Lucy farà la conoscenza di Maximus, da bambino era sopravvissuto alla bomba sganciata su Shady Sands, un insediamento umano e capitale della Repubblica della Nuova California. Maximus è arruolato nella Confraternita d’Acciaio, un’organizzazione che vuole impossessarsi della fusione fredda. Maximus, nel corso delle avventure, cederà la testa di Siggi a Lucy affinché la porti da Moldaver.

Un altro personaggio è il fratello di Lucy, Norm, che cerca di scoprire la verità sui Vault 33, 32 e 31. Il ragazzo scopre che i cittadini del Vault 32 sono tutti morti da due anni dopo che i cittadini avevano provato ad entrare nel Vault 31, alla cui porta hanno lasciato un messaggio “sappiamo cosa c’è lì dentro”. Oltre a questo scopre che i predoni che hanno rapito il padre sono entrati nel Vault grazie al Pip-boy, una tecnologia che apparteneva alla madre dei ragazzi, morta anni prima.

Cosa succede nella puntata finale?

Fallout: spiegazione del finale

L’ultima puntata inizia col ritorno di Maximus alla Conferenza d’Acciaio con una testa finta, che aveva raccolto lungo la strada del ritorno, consegnando quella vera alla partner Lucy.

Lucy giunge all’Osservatorio di Los Angeles dove si trova il voco di Moldaver. Anche Cooper è sulle tracce di Moldaver, ricordando in un flashback ciò che successe anni prima, il giorno dello scoppio della guerra mondiale. Nel 2077 lo vediamo accompagnare la moglie negli uffici della Vault-Tec, dove incontra Bud Askins, collega di Barb, che afferma l’inizio di una riunione per impostare un progetto a lungo termine. Proprio Cooper ascolterà ciò che viene detto all’interno di questa riunione grazie ad una micro spia (il Pip-boy) datagli da Miss Williams, la futura Moldaver. Si scopre che un’impiegata, Betty, che finirà per soprintendere il 33, gli dice che l’assistente di Barb, di nome Henry, un suo grande fan, vorrebbe conoscerlo. Scoprirà poi che Henry non è altri che il giovane Hank MacLean.

Nel frattempo ascolta la riunione della moglie a cui partecipano Barb, Bud ed altri rappresentati delle grandi aziende. I due propongono di unirsi al progetto della Vault-Tec con l’idea di assegnare dei Vault alle aziende per condurci in totale libertà degli esperimenti, nell’attesa che in superficie muoiano tutti. Barb illustra il progetto dei tre Vault connessi e si scopre che i soggetti del 32 e del 33 sono solo cavie di un esperimento. L’ultima notizia sconvolgente è quando scopre che è la moglie a proporre l’idea di sganciare la prima bomba per dare inizio alla guerra, in modo tale da portare a termine il progetto della Vault-Tec.

Altre scoperte sorprendenti sono quelle di Norm, che infiltratosi all’interno del 31 fa l’incontro di un cervello che inizia ad inseguirlo, fino a quando si addentra in una stanza piena di corpi congelati in macchine criogeniche. Successivamente scopre che il cervello non è altro che Bud stesso, l’ideatore del progetto.

La stessa storia viene raccontata da Moldaver a Lucy. Neanche la madre all’epoca sapeva del marito ed è proprio Moldaver a raccontare alla ragazza cosa è veramente successo alla madre. Rose, quando viveva al 33 con il marito e i figli piccoli, si accorse che qualcuno stava attingendo all’acqua del Vault facendole capire che c’erano altre civiltà sulla superficie. Hank però cercò di dissuaderla in tutti i modi; questo suo comportamento sospetto porta Rosa a scappare dal Vault assieme ai figli piccoli ed a rifugiarsi a Shady Sands. Hank cercò di convincerla a tornare indietro e quando si rifiutò fece sganciare delle bombe sulla città portando con lui solo i bambini. Lucy allora capisce che il ghoul in fase terminale è in realtà la madre.

Alla fine del racconto la Confraternita d’Acciaio raggiunge il covo di Moldaver e inizia la battaglia per la fusione fredda. Moldaver dà inizio alla fusione fredda grazie al codice fornito da Hank. Il gruppo viene raggiunto da Maximus e Cooper. Il primo libera Lucy e nella confusione anche Hank trova l’occasione per fuggire.

Maximus viene ferito da Hank e perde i sensi, mentre Lucy e Cooper decidono di unirsi per andare alla ricerca di quest’ultimo. Prima di lasciare il luogo Lucy spara alla madre ghoul per porre fine alle sue sofferenze.

Nella calca anche Moldaver viene uccisa, mentre Maximus riacquista conoscenza e viene celebrato dalla Confraternita come un eroe, in quanto la fusione fredda ormai avviata è stata lasciata accanto al ragazzo, incustodita.

Nelle ultime scene si vede Hank che in armatura arriva ad un posto riconoscibile per chi ha giocato a Fallout, New Vegas.

Fallout: si farà una seconda stagione?

Amazon ha confermato il rinnovo di Fallout per una seconda stagione, perciò i fan della serie dovranno attendere l’inizio delle riprese e la sua messa in onda.

Per chi non avesse ancora visto la prima stagione ecco il trailer.