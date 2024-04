Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione italiana, durante la puntata di Belve del 23 aprile 2024 ha rilasciato alcune confessioni che vedono protagonisti celebri nomi dello spettacolo molto amati dagli italiani. Quando Francesca Fagnani chiede ad Antonella quali sono i colleghi con cui non va d’accordo, la conduttrice televisiva non esita a rivelare la sua esperienza a Sanremo, dove qualcuno avrebbe rifiutato il suo invito a partecipare per via di alcuni pregiudizi verso di lei. Inoltre, ha svelato il motivo per cui avrebbe interrotto i rapporti con l’ex-conduttrice di Pomeriggio Cinque. Ecco cos’è stato detto durante l’intervista e la risposta di chi è stato chiamato in causa.

Sugo gate, cos’è successo tra Antonella Clerici e Ligabue

Raccontando la sua esperienza a Sanremo, Antonella Clerici confida a Belve che molti artisti hanno rifiutato di partecipare all’edizione da lei condotta per un pregiudizio. Il rifiuto che più l’ha ferita è quello del rocker Luciano Ligabue, che – stando a quanto le era stato riferito da altre persone – avrebbe criticato la Clerici dicendo che “sa di sugo”.

Si tratta di parole che sono arrivate da altre persone e che Antonella non ha sentito direttamente. Non a caso, nel corso dell’intervista con la Fagnani, ha tenuto a precisare: “Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

La replica del cantante e la risposta della conduttrice

La risposta del cantante non si è fatta attendere. Con un post su X, infatti, è intervenuto sull’argomento e smentito il fatto. Poi, con un video su Instagram, ha spiegato:

Sanremo mi mette molta tensione: preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Mi dispiace solo che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine

Cara @antoclerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono. — Luciano Ligabue (@ligabue) April 23, 2024

Le dichiarazioni rilasciate da Antonella Clerici a Belve, inevitabilmente, non sono passate inosservate. Anzi, in men che non si dica sono diventate virali sul web, ottenendo migliaia di condivisioni sui social. Lei stessa però ha deciso di stemperare la tensione. E così, dopo la replica di Ligabue, la Clerici ha deciso di aprire il suo programma di cucina con una canzone del celebre artista emiliano. Poi ha dichiarato:

Ligabue ha detto di non essere stato lui a dire che sapevo di sugo. e quindi io gli credo, naturalmente. forse la verità non si saprà mai, chissà chi era. però avrei una proposta liga: vieni con il lambrusco e io ti metto su il sugo. ti aspettiamo quando vuoi. finisce qui, cioè finisce quando vieni.

Barbara D’Urso e Antonella Clerici, i torti subiti

Mentre in Rai si dibatte sul futuro di Antonella Clerici, la conduttrice si è confidata a cuore aperto davanti a Francesca Fagnani. Molte le rivelazioni inaspettate (e non solo su Ligabue). La Clerici, infatti, ha parlato anche del rapporto con Barbara D’Urso, che si sarebbe incrinato nel 2011. Senza peli sulla lingua, la padrona di casa di È sempre mezzogiorno! ha svelato anche cosa l’avrebbe delusa.

Quando uscì la notizia del tradimento dell’allora fidanzato della conduttrice, Eddy Martens, l’unica donna della televisione a parlarne fu proprio Barbara D’Urso che aprì Pomeriggio Cinque con lo scoop e invitò l’amante di Eddy.

Anche se l’intervista venne bloccata, l’accaduto ferì molto Antonella che non si aspettava qualcosa del genere da una donna e collega.