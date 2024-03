Migliori casino online sicuri Italia 2024 - Bonus e promozioni

La lista dei migliori casino online in Italia è veramente lunga e corposa. Abbiamo deciso di snellire questa lista di sale giochi online scegliendo i casinò in cima a questa classifica.

La lista dei migliori casino online in Italia è veramente lunga e corposa. Abbiamo deciso di snellire questa lista di sale giochi online scegliendo i casinò in cima a questa classifica. Alcuni di questi casino online sono poco conosciuti, ma non per questo da sottovalutare. Infatti, anche se alcuni siti di casino online non sono sotto la luce dei riflettori come altri, ciò non significa che ne siano inferiori qualitativamente.

Dal punto di vista della cyber-security i migliori casino online oggi si avvalgono di protocolli di sicurezza molto validi. Inoltre molti dei più moderni con licenza accettano come metodo di pagamento le criptovalute, altro punto a favore di sicurezza e privacy.

La top 10 dei migliori casino online in Italia

Di seguito potrai vedere quali sono secondo i nostri esperti i migliori casino online in Italia del 2024:

1. Lucky Block – La prima scelta fra i migliori casino online in Italia

2. WSM Casino – I meme casino per eccellenza con migliaia di giochi

3. TG Casino – Telegram casino top in Italia

4. Mega Dice – Bonus e promozioni da record

5. BetPanda –Metodi di pagamento veloci

6. Wild io – Sempre nuovi giochi e promozioni

7. Metaspins – Bonus di benvenuto al top

8. VAVE – Centinaia di slot online e casino live

9. Betplay – Casino online con interfaccia user friendly

10. Flush – Decine di tavoli di casino live

Come scegliere i migliori casino online in Italia

Per scegliere in maniera oculata i migliori casino online gli utenti dovranno valutare tanti fattori. Questi sono fattori che risaltano subito all’occhio di un utente esperto, meno, invece, nel caso di un novizio dei siti di gioco online.

Per questo motivo sarà compito di questa recensione evidenziarli tutti punto per punto. Si tratta di qualità che concorrono a fidelizzare i giocatori, e solo i casino top ne sono muniti. I migliori casino online devono possedere tutte queste caratteristiche per offrire la migliore esperienza possibile.

Piattaforma user-friendly

Uno dei primi fattori, per importanza, è la fruibilità dei siti di casino online. I migliori siti casino online, infatti, hanno come caratteristica principale il risultare semplici e immediati per tutti gli utenti. Ciò significa che, ad esempio, i giochi da casino sono facilmente reperibili e i pagamenti sono facili da effettuare. I casino top sono proprio costruiti in questo senso: la facilità d’uso, infatti, rende l’esperienza del giocatore migliore. È bene ricordare che avere una licenza non vuol dire possedere una piattaforma di gioco user-friendly.

Assistenza Clienti

Altro elemento fondamentale è sicuramente la cura del cliente da parte dei migliori casino online. Oltre a curarlo in termini di bonus e giochi da casino introvabili, anche l’assistenza è fondamentale. I casino online migliori devono mettere a disposizione dei loro clienti il maggior numero di canali di contatto possibili. Fra questi chat online, e-mail e possibilmente un numero di telefono. Molto importante sono inoltre gli orari di apertura del servizio di customer care e la lingua parlata dai suoi operatori.

Casino dal vivo (Casino Live)

Nei migliori casino online, inoltre, è possibile ritrovare un entusiasmante variante dei giochi da casino. Che sia 7 mezzo o altri giochi di carte online come il Blackjack, gli utenti potranno divertirsi con la modalità live. Infatti, nei migliori siti casino online, un croupier professionista, in tempo reale, accompagnerà i giocatori nella loro esperienza. Ciò arricchisce il gioco e rende più divertente e appassionante la partita. Infatti, la modalità live permette anche di interagire col croupier, che risponderà a domande reagendo all’interazione dei giocatori.

Scommesse online

Un altra caratteristica che sarà analizzata è la presenza delle scommesse online. I migliori casino online, infatti, sono anche delle complete piattaforme di scommesse sportive. Infatti danno la possibilità di scommettere sugli sport di tutto il mondo. Dal calcio, al tennis, al basket passando anche per gli Esports, gli utenti potranno divertirsi scommettendo sulle loro squadre preferite o sperimentando nuovi sport.

La sicurezza nei migliori casino online

Altro fattore discriminante nella scelta di un casino online è sicuramente l’infrastruttura di cyber-security su cui si poggia. I casino online sicuri sono facilmente riconoscibili da una serie di elementi anche riscontrabili dagli utenti meno esperti. Ad esempio, un utente potrà riscontrare se i siti casino su cui gioca adottano protocolli di sicurezza come la crittografia SSL. Si dovrà, inoltre, valutare l’affidabilità del software utilizzato dal casinò e le politiche di privacy applicate.

Ma non solo, anche la metodologia di pagamento sarà un fattori su cui porre attenzione, soprattutto con la crittografia per evitare frodi. Ovviamente, queste sono solo alcune delle variabili per valutare i casino online sicuri.

I bonus e le promozioni dei migliori casino online

I migliori casino online sono riconoscibili anche per altri fattori più visibili e concreti per l’utente. Già questo lascia auspicare che parleremo dei bonus e di tutte le promozioni che i casino online migliori offrono ai propri utenti. Che si parli di bonus di benvenuto, bonus al deposito o altre forme specifiche degli online casinos scelti, l’utente riscontrerà sempre benefici. Questi benefici, ovviamente, daranno innanzitutto la possibilità di giocare per più tempo con una certa somma. In certi casi sono persino presenti dei bonus cashback, che in caso di perdita, tornano indietro al giocatore una parte delle puntate. Ma non solo, fra i bonus vengono anche offerti giri gratis per i siti slot online o scommesse sportive gratis.

Bonus benvenuto

I migliori casino online, come auspicabile, offrono una molteplicità di bonus ai propri utenti. Questi rappresentano un ottimo compromesso per offrire la possibilità di incrementare le proprie vincite. Ovviamente, i migliori siti casino online, offrono, di conseguenza anche i migliori bonus. Non solo i casino aams, ad esempio, propongono bonus di benvenuto estremamente allettanti ai nuovi giocatori. Il bonus benvenuto, per i casino top, prevede un cashback che sfiora percentuali davvero elevatissime, addirittura del 200% per alcuni dei casino online migliori.

Bonus deposito

Anche il bonus deposito rientra fra le proposte dei migliori siti casino online. In tal senso, quindi, l’utente, quando farà il deposito, corrisponderà ad una percentuale. Ad esempio, verrà corrisposto il 100% della somma depositata dall’utente in uno dei casino top che abbiamo consigliato. Solo i migliori casino online concedono bonus deposito allettanti con cui potersi divertire tra i giochi da casino proposti. Oltre al denaro possono essere corrisposti anche giri gratis sui siti slot online. I bonus deposito sono di solito erogati per i clienti vip, oppure occasioni speciali come il compleanno del cliente.

Promozioni settimanali, mensili e periodiche

Per rendere maggiormente attrattiva la propria offerta e incrementare le possibilità di vincita degli utenti i migliori casino online prevedono bonus periodici. Ovviamente, questi non hanno una formula fissa, e possono variare di continuo. Ciò che è certo, è che i migliori siti casino online offrono sempre la possibilità ai propri giocatori di accedere a promozioni periodiche. Per tale motivo, potranno essere offerti giri gratis, nel caso di siti slot online, o ingressi gratuiti nei tornei per i giochi di carte online.

Bonus senza deposito

Come detto in precedenza, i migliori casino online offrono ottimi bonus al momento del primo deposito da parte di un nuovo utente. Altro elemento discriminante, però, nella scelta dei migliori siti casino online è sicuramente la possibilità di ricevere un bonus senza depositare alcuna somma. Quindi, l’utente riceverà denaro anche senza depositare nulla sul conto dei siti casino su cui gioca. La somma che si riceverà con il bonus senza deposito sarà bassa e con un requisito minimo di puntata (wagering) non facile da raggiungere.

Cashback Bonus

Il cashback bonus è un interessante beneficio che viene concesso agli utenti, solo qualora si parli di un casino top. Infatti, solo i migliori casino online concedono questa possibilità di rientro del denaro perso al gioco. Ovviamente, non si risanerà l’intero conto, ma si avrà comunque un incentivo che restituisce una percentuale delle perdite nette del giocatore in un determinato periodo di tempo. Questo tipo di bonus, viene proposto dai siti gioco online per per incoraggiare i giocatori, anche se hanno registrato delle perdite.

VIP club

Il vip club è una particolare promozione che viene offerta agli utenti più fedeli e appassionati del mondo dei siti gioco online. Come ci si può aspettare, è un vero e proprio club che offre vantaggi speciali e privilegi esclusivi a coloro che giocano regolarmente. È una vera e propria novità ed è presente solo nelle ultime recensioni più aggiornate, come questa. Solitamente includono molteplici elementi, come: punti fedeltà, bonus esclusivi, oppure regali e premi. Com’è evidente, è tutto riservato a chi è amante del mondo e dei giochi da casino e visita spesso le sale da gioco online.

Customer care

Un buon servizio clienti è un elemento indispensabile per i migliori casino online. Essendo tutto poggiato su un’infrastruttura informatica che lavora 24h/24h potranno esservi problematiche, spesso non legate alla serietà dell’azienda. Che sia o meno un casino aams, infatti, disguidi di natura tecnica possono nascere, ad esempio, nella ricezione del bonus. Ma la serietà e l’affidabilità degli online casinos viene valutata nel supporto che fornisce ai propri utenti. Questo farà sentire gli utenti protetti da qualsiasi eventuale problematica.

I top 4 casino online recensiti nel dettaglio

Fra i 10 casinò proposti abbiamo deciso di fare un'ulteriore scrematura proponendo quelli che secondo noi sono i migliori 4 casino online. Li abbiamo selezionati basandosi sulle loro qualità e le opinioni degli utenti che li hanno provati in prima persona.

Mega Dice

Mega Dice è uno dei siti di casino online che più si sta distinguendo fra tutti i casino online in Italia di ultima generazione. Basti pensare, infatti, che è stato proprio il primo, fra i siti di casino online, a proporre un’integrazione completa con Telegram.

Ciò significa, quindi, che è possibile potersi collegare alla piattaforma direttamente dall’app di messaggistica istantanea, senza riscontrare problemi. Già l’essere mobile-friendly e così innovativo, lascia intendere quanto Mega Dice sia uno dei casino online migliori in circolazione.

Inoltre, Mega Dice, è uno dei migliori siti casino online anche in termini di offerta, sia per i bonus che i per i giochi. Per quanto riguarda i bonus, la piattaforma offre fino al 200% sul deposito iniziale fino a 1 Bitcoin e 50 free spins gratuiti da utilizzare sulle slot online. Proprio a proposito di ciò, infatti, Mega Dice si propone come uno dei migliori siti slot online, grazie alla sua ampissima offerta.

Lucky Block

Lucky Block è un nuovo cripto casino estremamente innovativo e con un’offerta entusiasmante per tutti i giocatori che lo scelgono. Fra le ultime recensioni presenti sul web, infatti, risulta essere uno dei casino online sicuri e più affermati sul mercato.

Non solo sicurezza, infatti Lucky Block si distingue sotto vari punti di vista. Uno di questi è sicuramente la metodologia di pagamento, dato che adotta stabilmente un ampio ventaglio con le più conosciute criptovalute.

Questo si lega anche alla sicurezza del casinò, in quanto le criptovalute permettono di avere piena tracciabilità e sicurezza dei pagamenti. Anche per questa piattaforma i bonus sono molto allettanti: 200% fino a 10000$ e 50 giri gratuiti sulle slot machine. Anche dal punto di vista dei giochi, si presenta estremamente fornito: slot machine, blackjack, poker e baccarat immancabili. Propone, infine, un’assistenza gratuita e disponibile 7 giorni su 7, tramite una live chat presente in piattaforma.

TG Casino

TG Casino, come già suggerisce il nome del sito, è anch’esso uno dei migliori casino online che si affida a Telegram. Infatti TG.Casino ha un carattere fortemente innovativo in quanto è fruibile solo attraverso l’app di messaggistica Telegram.

Questo lo rende estremamente mobile-friendly e facilmente accessibile ed utilizzabile per tutti gli utenti che intendono accedervi.

Il suo essere un casino innovativo è dato anche da altri elementi come la meccanica del buyback. Quest’ultima, infatti, compra token e il 60% li restituisce ai giocatori come premio per lo staking, mentre il 40% lo “brucia” per innalzare il valore della criptovaluta. Inoltre, è previsto anche un cashback del 25% per tutte le perdite, quando si utilizzano i token proprietari TGC per le scommesse.

WSM Casino

Fra tutti gli online casinos citati fino ad ora, emerge sicuramente anche WSM Casino. Anch’esso rappresenta una nuova forma di gaming online, accompagnato dalle logiche dei migliori siti casino online.

Innanzitutto, è fondata su una meme coin quotata nel mercato cripto, che può rappresentare un vero e proprio asset, al momento dell’acquisto. Inoltre, uno dei più famosi online casinos, offre bonus veramente interessanti: un bonus del 200% sul primo deposito, fino a 25.000 dollari. A ciò, si aggiunge la possibilità di ottenere 200 giri gratuiti alle slot machine, adoperando un deposito in WSM.

Al pari degli online casinos citati in precedenza, anch’esso presenta un’ampissima offerta dal punto di vista dei giochi. Slot machine, roulette, blackjack, poker, live casino e tanto altro sono presenti all’interno di uno dei più siti di giochi online del momento. A corredo di quanto detto finora, anche questo casinò si presenta con un’interfaccia estremamente intuitiva e semplice, molto user-friendly.

Casino online migliori e licenze di gioco

I migliori casino online sono sempre muniti di licenza di gioco, regolarmente rilasciata dall’autorità preposta al controllo. Questa, ovviamente, varia a seconda del paese in cui si sceglie di operare o comunque di censirsi. Grazie a internet, infatti, è possibile comunque raggiungere un casinò che non abbia la specifica licenza per il paese in cui si gioca. Ciò non significa che quella piattaforma sia una truffa, ma semplicemente che ha contratto la licenza di gioco in un altro paese. Questo, infatti, comunque richiede, indipendentemente dal paese, il rispetto di una serie di requisiti. Fra questi troviamo: affidabilità creditizia e sicurezza informatica.

Malta Gaming Authority (MGA)

Una delle prime licenze che saranno analizzate è sicuramente quella rilasciata dalla Malta Gaming Authority. In tal senso, Malta risulta essere proprio uno dei paesi maggiormente accreditati nel mondo del gaming. Nelle ultime recensioni reperibili sul web, infatti, tanti dei migliori casino online godono di questa licenza. La Malta Gaming Authority è stata fondata nell’omonimo paese nel 2001 ed è responsabile del monitoraggio e della supervisione dei siti di gioco online. Detenere questa conferisce piena sicurezza e affidabilità ai giocatori.

Curaçao e-Gaming

Altra importantissima licenza per i migliori siti di slot e non solo, è sicuramente quella rilasciata nell’isola di Curaçao. Una delle più conosciute, accreditate e importanti licenze del mondo del gaming. Questa nasce nel 1996 sull’omonima isola situata nel Mar dei Caraibi meridionale, seppur appartenente alla giurisdizione dei Paesi Bassi. Per ottenerla, al pari di quelle più importanti, è necessario il rispetto di requisiti molto stringenti riguardanti la stabilità e la sanità dell’azienda. Tutto ciò a tutela degli utenti.

ADM/AAMS

Questa è l'autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e distingue i casino aams da quelli, invece, sprovvisti di tale autorizzazione. È una vera e propria concessione ad operare nel settore del gioco a distanza, per qualsiasi delle imprese che ne faccia richiesta. I requisiti che devono essere soddisfatti per ottenerla sono molto stringenti. Una delle più importanti è sicuramente una situazione finanziaria stabile, necessaria a garantire la copertura degli utenti e la loro tutela.

UK Gambling Commission

La licenza rilasciata dalla UK Gambling Commission sorge nel 2005 per supervisionare il gioco d'azzardo per la Gran Bretagna. Nasce per regolare sia il gioco fisico che quello online, telefonico e tramite qualsiasi dispositivo che utilizza una connessione online. Infatti, tale organismo ha un ruolo cruciale per garantire la sicurezza, l'affidabilità e la trasparenza dei casino online. Questa licenza al pari di altre per essere acquisita ha bisogno che vengano rispettati alti standard di sicurezza nei confronti dei clienti.

Gibilterra

L'autorizzazione di gioco rilasciata da Gibilterra è un permesso accordato dalle autorità dell’omonimo territorio britannico d'oltremare. Questo permesso è rilasciato dalla Commissione di Gioco di Gibilterra (GGC) ed è progettato per governare e sorvegliare le attività degli online casinos. Il monitoraggio è effettuato da operatori che hanno base o forniscono servizi a giocatori situati a Gibilterra. La concessione di gioco di Gibilterra fornisce un sigillo di affidabilità e conformità alle imprese di scommesse online.

I giochi dei migliori casino online

Come si evince da quanto già detto nelle ultime recensioni, i migliori casino online godono di un’ampia offerta. Questa si traduce sia in bonus estremamente allettanti che in un’ampia lista di giochi a disposizione. Come sappiamo, il gioco d’azzardo gode di una vastissima platea di appassionati, i quali amano giocare a titoli nuovi ma anche ai più classici. Ovviamente non ci si limita solo ai giochi di carte online più conosciuti o alle slot machine. La lista è lunga e corposa e i migliori casino online mettono a disposizione anche giochi di nuova generazione come i Crash Games o gli Show games.

Slot machine online

Le slot machine online sono sicuramente uno dei più grandi classici giochi da casino che gli utenti amano. I migliori siti di slot hanno una vastissima scelta di slot machine a disposizione: titoli nuovi ed entusiasmanti e grandi classici. Grazie agli infiniti bonus che solo i casino online migliori hanno, sarà anche possibile giocarci in maniera totalmente gratuita. Le slot, com’è risaputo, sono giochi adrenalinici e dotati del giusto appeal, che rende il gioco frizzante e appassionante.

Blackjack

Il blackjack, amato nei siti gioco online e nei casinò tradizionali, è un gioco di carte in cui l'obiettivo è ottenere un punteggio vicino a 21. I giocatori ricevono due carte e cercano di superare il banco senza superare 21. Le carte numeriche valgono il loro valore, le figure 10 e l'asso 1 o 11. Le ultime recensioni su siti gioco online guidano gli appassionati nella scelta delle migliori varianti di blackjack, offrendo un'esperienza coinvolgente che mescola abilità strategica e fortuna.

Poker

Il poker online, apprezzato sui siti casino, è una variante virtuale del classico gioco di carte. I giocatori competono per ottenere la migliore combinazione di carte e sconfiggere gli avversari. Varianti popolari come Texas Hold'em sono ampiamente disponibili, consentendo agli utenti di sfidare giocatori di tutto il mondo. Le ultime recensioni sui siti casino offrono insight preziosi su tornei, bonus e strategie, rendendo il poker online un'esperienza avvincente e dinamica.

Roulette

Le roulette online sono emozionanti giochi d'azzardo presenti in tutti i migliori casino online.

I giocatori scommettono su dove una pallina si fermerà su una ruota numerata. I casino online offrono varianti coinvolgenti come la Roulette Europea e la Roulette Americana. Caratterizzate da una ruota, un tavolo e numeri, le migliori casino online offrono un'esperienza autentica e variegata. Le scommesse possono riguardare colori, numeri o gruppi, rendendo il gioco appassionante e variegato. L'eccitante combinazione di fortuna e strategia rende le roulette online uno dei giochi più amati nei migliori casino virtuali.

Baccarat

Il baccarat online è un affascinante gioco di carte presente nei casino online sicuri, inclusi quelli con licenza non aams. Due mani, "Giocatore" e "Banco", competono per ottenere un totale vicino a 9. I giocatori scommettono su quale mano vincerà o se ci sarà un pareggio. L'atmosfera realistica contribuisce all'esperienza coinvolgente del baccarat online. La combinazione di fortuna e strategia, insieme alle scommesse semplici, rende questo gioco un'opzione apprezzata nei casino online sicuri e legali in Italia.

7 e Mezzo

Il 7 e mezzo online è un coinvolgente gioco di carte, disponibile nei migliori casino online molto apprezzato dai giocatori italiani. Simile al blackjack, l'obiettivo è ottenere una mano il più possibile vicina a 7 e mezzo. Le carte posseggono il loro valore nominale, le figure 0.5 e l'asso 1. Giocatori e banco competono per avvicinarsi al punteggio desiderato senza superare 7 e mezzo. Questo gioco combina abilità e fortuna, offrendo una variazione intrigante nei migliori casino online, dove la sfida e l'emozione del 7 e mezzo online catturano l'attenzione dei giocatori.

Bingo

Il bingo online è una forma avvincente di intrattenimento disponibile nei migliori casino online e siti casino e in tante sale sparse per l’Italia. I giocatori selezionano le cartelle numerate, mentre i numeri vengono estratti casualmente. L'obiettivo è completare i modelli specifici sulla cartella per vincere. Questo gioco sociale e fortunato offre varietà e premi entusiasmanti. Nei migliori casino online e siti casino, il bingo online diventa una piacevole esperienza con chat interattive e promozioni speciali, unendo la fortuna del gioco con la connessione sociale per un'esperienza coinvolgente e divertente.

Lotterie

La lotteria online è una coinvolgente esperienza di gioco d'azzardo disponibile su molti dei migliori siti casino online. I giocatori selezionano una combinazione di numeri e sperano che corrispondano a quelli estratti casualmente durante il sorteggio. Questa forma di intrattenimento offre la possibilità di vincite significative con una scommessa relativamente bassa. Nei migliori siti casino online, la lotteria online diventa un'opzione di gioco eccitante, offrendo la speranza di fortuna e premi straordinari, trasformando un semplice biglietto in una possibilità di vittoria epica.

Crash Game

Il "Crash Game" in un contesto di casinò online è un gioco d'azzardo che ha guadagnato popolarità. Noto anche come "Crash Gambling" o "Bustabit", il gioco coinvolge scommettere su un valore crescente, con l'obiettivo di ritirare le vincite prima che il valore "crashi" o "esploda". I giocatori devono prevedere attentamente quando ritirarsi, poiché se non lo fanno prima del crollo, perdono la scommessa. Questo gioco, sebbene semplice, offre un elemento di suspense e decisioni tattiche, attirando gli appassionati di giochi d'azzardo online. Fra i più famosi Crash game nei migliori casino online ci sono Plinko e Aviator.

I provider giochi dei casino online migliori

Le slot machine sono fra i giochi più amati dagli utenti appassionati del mondo del gaming online. Questo perché con le slot si può tentare la fortuna nella sua essenza e sfidare la sorte in tutta sicurezza. I migliori siti di casino online godono di un’ampia offerta di slot. Indubbiamente, una gamma più ampia di contenuti di gioco attirerà un maggior numero di giocatori, ma la selezione dei giochi non dovrebbe basarsi esclusivamente sul numero di fornitori di software per iGaming con cui si collabora. Gli operatori investono risorse considerevoli nel loro portafoglio di giochi e nella lineup dei provider di giochi.

Netent

NetEnt è una rinomata società di sviluppo di giochi d'azzardo online. Celebre per la qualità grafica e l'innovazione, ha creato molte slot famose. Tra le più celebri spicca "Starburst", una slot colorata e dinamica con simboli di gioielli luminosi. Presente solo nei migliori siti di slot, "Starburst" ha conquistato i giocatori con i suoi re-spin avvincenti e vincite bidirectional. La sua popolarità costante la rende una delle slot più iconiche e apprezzate nell'ampia collezione di NetEnt.

BGaming

BGaming è uno sviluppatore di giochi d'azzardo online noto per la sua innovazione e divertimento. Tra i suoi titoli più celebri, spicca "Avalon: The Lost Kingdom". Lanciata nel 2019, questa slot offre un'avventura epica con grafiche eccezionali, simboli misteriosi e funzionalità bonus coinvolgenti. La slot "Avalon: The Lost Kingdom" cattura l'immaginazione dei giocatori con la sua narrazione avvincente e la possibilità di vincite significative. Fra le sue slot più famose contribuisce a consolidare la reputazione di BGaming nel mondo del gioco d'azzardo online.

Evolution

Evolution Gaming è un’azienda di spicco nei giochi con croupier in diretta, contribuendo all'eccellenza dei migliori casino online. Nata nel 2006, l'impresa brilla nel proporre esperienze live coinvolgenti come roulette, blackjack e altro ancora. La loro originalità si estende anche alle slot, con "Mega Ball", una fusione di lotteria e slot in diretta. L'alta qualità della trasmissione, la diversificazione dei giochi e la combinazione di intrattenimento rendono Revolution Gaming indispensabile nei siti casino online di qualità. Questo perché offre una miscela singolare di giochi classici e rivoluzionari per un'autentica esperienza di gioco con veri croupier dal vivo.

Nolimit City

Nolimit City, sviluppatore di giochi d'azzardo online, ha guadagnato notorietà per la sua creatività e innovazione nei migliori casino online. Tra i suoi titoli più celebri spicca "Deadwood", una slot con grafiche eccezionali e funzionalità coinvolgenti. Lanciata nel 2020, "Deadwood" offre una combinazione di atmosfera avvincente e potenziali vincite significative, contribuendo a consolidare la reputazione di Nolimit City nel settore del gioco d'azzardo online, offrendo ai giocatori un'esperienza appassionante e memorabile.

Play’n GO

Play'n GO, rinomato sviluppatore di giochi d'azzardo online, brilla fra i migliori casino online con la sua innovazione e varietà. La slot più celebre, "Book of Dead", è un'icona del settore. Lanciata nel 2016, offre un'avventura coinvolgente nell'Antico Egitto, con il ricercatore Rich Wilde come protagonista. La slot presenta grafiche eccezionali e una funzione di gioco bonus avvincente. "Book of Dead" è diventata una preferita tra i giocatori, contribuendo a consolidare la posizione di Play'n GO come leader nei giochi d'azzardo online.

Playtech

Playtech, gigante fra gli sviluppatori di giochi online, è una presenza di rilievo nei migliori portali di gioco d'azzardo. Celebrata per l'innovazione e la diversificazione, offre una vasta gamma di intrattenimenti. La slot più celebre, "Age of the Gods", è una saga epica di slot a jackpot progressivo. Lanciata nel 2016, questa serie ispirata alla mitologia propone straordinarie rappresentazioni grafiche e affascinanti montepremi in costante crescita. "Age of the Gods" è diventata un'icona nel mondo dei casinò online, consolidando la reputazione di Playtech come fornitore primario di giochi online.

Pragmatic Play

Pragmatic Play, affermato creatore di giochi di casino, si distingue nei migliori siti online grazie alla sua inventiva e versatilità. La slot più celebre, "Wolf Gold", rappresenta un'avventura epica nel Far West, con straordinarie rappresentazioni grafiche e funzionalità coinvolgenti. Rilasciata nel 2017, "Wolf Gold" offre una mescolanza di atmosfera coinvolgente e potenziali vincite notevoli. Questa slot ha conquistato l'entusiasmo dei giocatori, consolidando la posizione di Pragmatic Play come protagonista nell'ambito dei giochi d'azzardo online, proponendo una miscela di intrattenimento e opportunità di vincita indimenticabile.

Novomatic

Novomatic è una firma rispettata nel mondo dei giochi d'azzardo, regalando momenti divertenti nei migliori siti di scommesse online. Apprezzato per la sua storia e creatività, offre una vasta gamma di giochi coinvolgenti. La slot più famosa, "Book of Ra", è un vero classico. Lanciata nel 2005, ti porta in un'avvincente avventura egizia con un esploratore affascinante. "Book of Ra" ha conquistato il cuore di milioni di fan con grafiche coinvolgenti e la possibilità di vincite interessanti. Novomatic è un nome di fiducia nei giochi d'azzardo online, offrendo un mix affascinante di tradizione e divertimento.

Giocare dal vivo nei migliori casino online live

Una delle modalità sicuramente più entusiasmanti per i giocatori appassionati dei migliori casino online è la modalità live. Con quest’ultima, infatti, gli utenti potranno sperimentare il gioco dal vivo con un croupier in carne ed ossa. Quest’ultimo sarà collegato in live streaming e avrà il compito, oltre a dover guidare il gioco, di intrattenere i giocatori.

Il croupier reagirà alle mance dei giocatori e renderà ogni mano più divertente. Anche gli stessi utenti, poi, avranno la possibilità di interagire fra di loro, dando vita ad un’esperienza sicuramente entusiasmante. Ovviamente i live casinò includono differenti giochi: poker, baccarat, roulette e blackjack.

I Metodi di pagamento nei casino online migliori

Essendo il gaming online un mondo estremamente vasto viene, inevitabilmente, colpito dalle innovazioni. Fra queste sicuramente ci sono le metodologie di pagamento, in costante cambiamento. Tra l’altro, queste, risultano essere una delle discriminanti per la valutazione di uno dei casino online migliori. Più, infatti, vengono proposte metodologie differenti e più si punta alla sicurezza e alla piena soddisfazione dell’utente.

Dalle criptovalute, alle carte prepagate, passando per i conti correnti, tutto è fatto in modo che l’utente possa avvertire quanto meno possibile la pesantezza dell’operazione. Ovviamente, la tutela la fa da padrona: solo i migliori casino online possono offrire vari metodi e in totale sicurezza.

• Criptovalute - Le criptovalute sono sicuramente il metodo di pagamento più innovativo dell’ultimo decennio. Un’infrastruttura decentralizzata e non legata alle principali banche, ha dato vita a nuove aziende del settore. Le criptovalute offrono circuiti di pagamento indipendenti, con scambi rapidi ed estremamente tutelati. Bitcoin la più famosa, Ethereum la più efficiente, sono solo due delle protagoniste di questo affascinante mondo. Quest’ultimo, fra l’altro, in costante evoluzione e sempre pronto ad accogliere nuovi progetti.

• Carte di credito e debito - Carte di credito e debito, com’è risaputo, si rifanno ad un vero e proprio conto bancario. L’utente, quindi, collegando i dati della propria carta, legata a sua volta al conto corrente, potrà tranquillamente trasferire il denaro. Da un conto all’altro, infatti, trasferirà il proprio denaro in piena sicurezza e con la certezza di non intaccare il proprio denaro. Ovviamente, le migliori banche al mondo offrono maggiore sicurezza in tal senso.

• PayPal, Neteller e Skrill - Altri circuiti di pagamento estremamente famosi, efficienti ed anche molto sicuri sono quelli riportati di seguito. Parliamo, infatti, di PayPal, Neteller e Skrill, i quali non corrispondono all’apertura di un vero e proprio conto corrente ma, bensì, a un wallet digitale. Ci sono anche dei vantaggi rispetto all’utilizzo di un conto corrente, in primis il non dovere condividere i dati personali.

• Bonifici bancari e voucher - Altri due metodi di pagamento, forse anche un po’ arcaici per i tempi in cui ci troviamo, sono i bonifici e voucher. Questi ultimi, com’è risaputo, prevedono il pagamento in una ricevitoria accreditata con l’emissione di un codice che verrà immesso nel sito. Ciò che è certo è che con questo metodo si avrà un metodo di pagamento sicuro. Lo stesso vale per il bonifico, il quale, però, ha sicuramente tempistiche maggiormente dilatate ed abbassano l’entusiasmo dei giocatori.

Conclusioni

Come abbiamo potuto constatare per determinare quali siano i migliori casino online raggiungibili dall’Italia vi sono sicuramente differenti elementi. Il numero e la qualità dei giochi disponibili, la sicurezza della piattaforma, e il numero di pagamenti disponibili. Tutto ciò è determinante per valutare la qualità dei migliori casino online. Senza mai dimenticare la qualità dell’assistenza clienti che va a concorrere per definire la qualità di una piattaforma di gioco online.

I migliori casino online sicuri in Italia - FAQ

Come definire i migliori casino online sicuri?

La sicurezza dei casino può essere determinata attraverso una serie di fattori. I metodi di pagamento utilizzati e l’adozione di un protocollo informatico crittografato innanzitutto.

Nei migliori casino online quali sono i giochi sempre presenti?

I giochi da casino sempre presenti sono poker, 7 e mezzo, baccarat, slot machine e roulette;

Quali sono i migliori siti slot online?

All’interno delle nostre ultime recensioni è possibile scoprire una corposa lista dei migliori siti di slot. Tutti i migliori casino online recensiti infatti mettono a disposizione migliaia di video slot.

Nei casino online migliori quali sono i metodi di pagamento?

I metodi di pagamento possono variare, in quanto nei migliori casinò c’è sempre tanta scelta. Nei casinò di ultima generazione le comuni carte di credito stanno cedendo il passo alle criptovalute.

I migliori online casino devono avere una licenza?

Si, è indispensabile che un casino online sicuro abbia una regolare licenza di gioco.