Ex di Giulia De Lellis e celebre per la sua famiglia proprietaria della nota azienda di armi, Carlo Beretta potrebbe aver già dimenticato la sua storica compagnia. E lo stesso vale per una celebre showgirl italiana, ex velina, che potrebbe aver trovato un nuovo amore (questa volta lontano dal mondo dello sport). Melissa Satta e Carlo Beretta stanno insieme? Si tratta solo di voci, ma il gossip impazza tra gli utenti del web. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme e le indiscrezioni su di loro si fanno così più intense.

Melissa Satta e Carlo Beretta sono una nuova coppia? Le indiscrezioni

Sembrava che Melissa Satta fosse vicina a Stefano Percassi, eppure nuove foto metterebbero a tacere le voci (diffondendone di nuove).

Ebbene sì, perché sembrerebbe che l’ex velina di Striscia la notizia si sia lasciata alle spalle la relazione con Matteo Berrettini e sia pronta ad aprire il suo cuore a un altro uomo. Di chi si tratta?

Stando alle rivelazioni esclusive diffuse da Chi, il celebre settimanale di cronaca rosa, Melissa Satta potrebbe essere sempre più vicina a Carlo Gussalli Beretta, che – a sua volta – potrebbe essere pronto a intraprendere una nuova love story in seguito alla rottura con Giulia De Lellis, la sua storica ex fidanzata.

Il weekend a Madrid

Se si tratta di indiscrezioni fondate per il momento non è dato a sapere. È certo però che la celebre showgirl sarda sia stata pizzicata dai fotografi di Chi a Madrid, in compagnia di Beretta. I due, nascosti da occhiali da sole, cappello e cappuccio, erano già stati visti all’aeroporto di Linate, mentre si imbarcavano insieme ad altri amici. Stando a quanto scritto dal famoso settimanale, Satta e Beretta avrebbero soggiornato nello stesso hotel di lusso e si sarebbero concessi lunghe passeggiate, sia da soli sia in compagnia.

Potrebbe trattarsi solo di una bella amicizia, ma c’è già chi ci crede. Il lungo pranzo sulla terrazza del Four Season, dove sarebbero stati per ben tre ore, potrebbe essere un indizio prezioso. Non solo: una volta tornati a Linate, l’ex velina e commentatrice sportiva è salita a bordo dell’auto di lui. Solo una coincidenza?