Chi è Stefano Percassi, ideatore di Kiko e figlio dell'imprenditore Antonio Percassi

Figlio del celebre imprenditore Antonio Percassi, nonché presidente dell'Atalanta, Stefano Percassi negli anni si è fatto conoscere per le sue scelte imprenditoriali e non solo. Finito al centro della cronaca rosa nostrana per alcuni presunti flirt, ecco chi è Stefano Percassi e tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Stefano Percassi, la carriera dell'imprenditore

Stefano Percassi è un noto imprenditore nato nel 1975. Figlio di Antonio Percassi, la sua famiglia vanta un patrimonio di 1,3 miliardi di euro.

È vicepresidente e consigliere della Percassi, società fondata e guidata dal padre. La società opera in diverse aree di business. Le principali riguardano real estate, retail e lo sport, perché Percassi è il patron dell'Atalanta.

Nel settore real estate, Percassi si distingue per essere una realtà imprenditoriale in grado di promuovere, sviluppare e valorizzare al meglio grandi progetti immobiliari nel settore commerciale e direzionale, all’avanguardia per innovazione e alta qualità. Degli esempi sono i diversi centri commerciali di proprietà, come l'Oriocenter di Bergamo.

Nel mercato retail, la famiglia Percassi vanta l'apertura di diversi negozi in franchising quali Starbucks, LEGO, Victoria's Secret, Gucci e Nike e, tramite una partnership con il Gruppo Cremonini (Chef Express), gestisci i brand del settore food Caio, Casa Maioli e Wagamama. Detiene inoltre la gestione dei brand Kiko Milano, Womo, Bullfrog, Vergelio, Da30Polenta e D-Mail.

Kiko, in particolare, è nata da un'idea di Stefano, individuando la possibilità di creare un brand di cosmetici che vende prodotti di fascia alta. Se oggi Kiko è il marchio che fattura quasi un miliardo all'anno, è perché l'iniziale idea si è dovuta adattare alle richieste del mercato. I prodotti, inizialmente venduti ad alto prezzo, non venivano acquistati e quando sono stati messi in svendita sono terminati in pochissimi giorni. Ciò ha dato modo ai Percassi di studiare un nuovo modello di business basato su prezzi bassi e prodotti di qualità adatti a tutte le fasce di età.

Ha inoltre fondato ed è a capo della società Sagittarius 75, con sede a Lussemburgo. L'oggetto della società è l'acquisizione di partecipazioni in società del luogo ed estere, il trasferimento mediante vendita, scambio o altro, di azioni, obbligazioni, riconoscimenti di debiti, note o altri titoli di qualsiasi forma, nonché la proprietà, l'amministrazione, lo sviluppo e la gestione del proprio portfolio.

La collaborazione con Flavio Briatore

Nel 2007, il gruppo Percassi diventa azionista del Billionaire Italian Couture, marchio fondato nel 2005 da Flavio Briatore. Stefano viene ritratto spesso insieme all'imprenditore cuneese. I prodotti del brand, che vende abiti di alta moda maschili, vengono interamente prodotti in Italia, ispirandosi alle tradizioni sartoriali più raffinate.

Nel 2016 Philipp Plein è diventato azionista della società al 51% e sia Briatore sia Percassi detengono il 44% della società diviso in maniera equa.

Il flirt con Melissa Satta

Nel dicembre 2022, il primo erede della famiglia Percassi viene avvistato in vacanza a Saint Moritz in compagnia di Melissa Satta. I giornali ne parlano e la polemica si alza. La showgirl viene accusata di essere un'opportunista, ma la storia tra i due in realtà si riduce a un nulla di fatto e poco dopo è addirittura uscita la notizia del fidanzamento di lei con il famoso tennista italiano Matteo Berrettini.

A febbraio 2024 Berrettini, in conferenza stampa, annuncia che la sua storia con l'ex velina è finita e neanche un mese dopo il nome di Stefano Percassi è tornato a essere accostato a quello di Melissa Satta.