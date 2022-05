Come sappiamo, Flavio Briatore è un noto imprenditore italiano celebre, tra le altre cose, perlopiù per il suo contributo alla movida notturna con i suoi locali frequentati soprattutto dai vip. Vi dice niente il Billionaire? Ecco, questa è solo una delle sue innumerevoli attività! Scopriamo quali sono le altre e a quanto ammonterebbe il suo vastissimo patrimonio.

Flavio Briatore e il successo come imprenditore

Abbiamo già citato il Billionaire, il celebre locale che da Porto Cervo in Sardegna è poi diventata una vera e propria compagnia dedicata all'intrattenimento di lusso aprendo in altre parti del mondo, da Monte Carlo a Singapore. Ma la discoteca fondata nel 1987 è appunto solo una delle tantissime attività trasformate in oro da Flavio Briatore.

C'è per esempio anche il Twiga e in passato l'imprenditore piemontese è stato anche team manager per la Formula 1 con l'allora scuderia Benetton, poi diventata Renault. Oltre alle varie ospitate in televisione ha poi condotto la versione italiana di The Apprentice, in onda su Cielo. Briatore inoltre è proprietario di una società di consulenza per viaggi di lusso, che prende il nome proprio dal suo noto locale, la Billionaire Travel.

Cosa che va solo ad aggiungersi ai numeri collezionati da Briatore, il suo profilo Instagram conterebbe 1,2milioni di follower, cosa che come sappiamo oltre a contribuire all'accrescimento della sua fama permette anche la collaborazione con i brand più famosi.

A quanto ammonta il suo patrimonio netto

Per tutte queste sue attività, stando a quanto riportato da alcune analisi condotte dagli esperti del settore, Flavio Briatore sarebbe al top della classifica di tutti quegli imprenditori che nel 2021 avrebbero fatturato di più in assoluto. Briatore infatti in un anno avrebbe fatturato qualcosa come 58milioni di dollari.

Ma a quanto ammonterebbe il patrimonio netto di Flavio Briatore quindi? Prendendo in considerazione anche diversi investimenti azionari oltre alle attività che abbiamo già elencato, ammonterebbe a 185milioni di dollari.

Gli immobili lussuosi di Flavio Briatore

Tra le proprietà di Flavio Briatore quelle più conosciute e che sicuramente fanno sognare di più sono le bellissime case che sorgono in posti altrettanto meravigliosi. C'è per esempio una mega villa a Malindi, in Kenya, ora trasformata in resort di lusso in cui, per passare anche solo una notte bisognerebbe spendere una cifra tra i 314 dollari fino ai 973.

Briatore avrebbe anche una casa a Londra, 1500 metri quadrati di lusso estremo. Il valore dell'immobile è anche dovuto a quello delle opere artistiche al suo interno. La più costosa varrebbe più di 1milione di euro.

La sua abitazione principale però sarebbe la villa a Monte Carlo, dove oltre a lui vivono anche il figlio Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore e madre del primogenito della coppia.

La sfarzosa villa è composta sa stucchi elaborati e rifinimenti in oro e anche qui non mancherebbero opere d'arte preziosissime come complemento d'arredo! Anche in questo caso infatti, considerando l'immensità della villa e del lusso al suo interno, il valore della villa sarebbe davvero immenso.