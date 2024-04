Chi è Vito Bardi, confermato governatore della Basilicata con il 58% dei Voti

Vito Bardi è stato rieletto presidente della Regione Basilicata nelle elezioni regionali del 2024, ottenendo una significativa vittoria con circa il 58% dei voti. La sua riconferma segna il secondo mandato consecutivo per il 72enne ex generale della Guardia di Finanza, che continua a godere del forte sostegno di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Azione e Italia Viva.

Profilo e carriera di Vito Bardi

Nato il 18 settembre 1951 a Potenza e cresciuto nel paese di Filiano, Vito Bardi vanta una carriera eccezionale sia in ambito accademico che professionale. Laureato in economia e commercio, giurisprudenza, scienze internazionali e diplomatiche, nonché in scienze della sicurezza economica e finanziaria, Bardi ha dedicato quarantaquattro anni della sua vita alla Guardia di Finanza. Durante il suo servizio, è stato promosso a generale di corpo d’armata nel 2009 e ha ricoperto il ruolo di comandante generale del corpo dal 2013 fino al suo pensionamento nel 2014.

Un Leader di Centrodestra

La svolta politica per Vito Bardi inizia nel 2019 quando, spinto da Silvio Berlusconi, decide di candidarsi e riesce a vincere le elezioni regionali. Questo trionfo interrompe un lungo dominio di ventiquattro anni da parte delle giunte di centrosinistra. La vittoria di Bardi non solo segna un importante cambiamento politico nella regione, ma lo stabilisce anche come il primo presidente di centrodestra in quasi un quarto di secolo.

L’elezione di Bardi rappresenta un momento significativo per la politica regionale, in quanto introduce nuove politiche e direzioni sotto la guida del centrodestra. Questo cambio di leadership riflette il desiderio di rinnovamento e di differenti approcci gestionali da parte degli elettori. Da presidente, Bardi si trova di fronte la sfida di rispondere alle aspettative di chi ha votato per un cambiamento, proponendo riforme efficaci e promuovendo uno sviluppo sostenibile per la regione.

L’ascesa di Bardi è anche un chiaro esempio dell’influenza che figure storiche come Berlusconi continuano ad avere sulla politica italiana, dimostrando come il sostegno e le alleanze politiche possano essere determinanti nel modellare le carriere politiche. Ora, con il peso della responsabilità su di lui, Bardi ha l’opportunità di trasformare le promesse elettorali in azioni concrete che possano portare a miglioramenti tangibili per i cittadini della sua regione.

Le elezioni regionali del 2024

Nelle ultime elezioni regionali, Vito Bardi ha affrontato una sfida significativa da parte di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera e candidato del centrosinistra. Marrese, sostenuto da una coalizione che includeva il Partito Democratico, Verdi-Sinistra e il Movimento 5 Stelle, ha raccolto il 41% dei voti, presentandosi come un avversario credibile. Tuttavia, la campagna elettorale di Marrese è stata caratterizzata da momenti di incertezza e caos, soprattutto nelle settimane che hanno preceduto le elezioni. I partiti della coalizione hanno faticato a trovare un accordo comune sul candidato fino a fine marzo, solo un mese prima del voto. Questa disorganizzazione interna ha potuto influenzare negativamente la coesione e l’efficacia della campagna di Marrese, facilitando così la rielezione di Bardi.

Parallelamente, un terzo candidato, Eustachio Follia, noto giornalista, è stato sostenuto da Volt. Nonostante la sua partecipazione abbia arricchito il dibattito politico, l’impatto della sua candidatura sul risultato finale è stato minore. L’elezione ha dunque evidenziato non solo la divisione politica tra centrodestra e centrosinistra ma anche la difficoltà per le nuove forze politiche di affermarsi in un contesto così polarizzato. La rielezione di Bardi dimostra la sua capacità di mantenere il sostegno popolare nonostante la competizione, e sottolinea la sfida continua per il centrosinistra di presentare un fronte unito e organizzato in future consultazioni elettorali.

Prospettive per il futuro

Con un altro mandato garantito, Vito Bardi si trova in una posizione di forza per continuare a guidare la Basilicata verso obiettivi di sviluppo e rinnovamento. La sua leadership sarà fondamentale per affrontare le sfide future della regione, compreso il rafforzamento dell’economia locale, la gestione delle risorse naturali e il miglioramento dei servizi pubblici. Il sostegno bipartisan e l’esperienza accumulata lo posizionano come una figura chiave nella politica regionale italiana.

Il successo di Bardi nelle recenti elezioni dimostra non solo la sua forte presenza politica ma anche la fiducia che i cittadini lucani ripongono nel suo operato e nella sua visione per il futuro della loro regione.