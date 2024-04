Se ti sposti spesso con i treni, saprai sicuramente che Italo organizza ogni anno un’operazione a premi chiamata Italo Più.

Si tratta di un programma mediante il quale è possibile accumulare punti ad ogni biglietto del treno Italo acquistato. Tra i premi in palio c’è anche la possibilità di ottenere un biglietto gratuito del treno proprio grazie ai punti Italo.

In questo articolo, quindi, vediamo come funziona il programma fedeltà di Italo e qual è la prossima scadenza da conoscere per non perdere tutti i punti Italo cumulati finora.

Come funziona il programma punti Italo 2024

Il programma fedeltà di Italo prevede un’offerta a premi che possono essere riconosciuti a tutti i partecipanti, in base ai punti raccolti.

Per cumulare i punti ed ottenere dei biglietti gratuiti del treno grazie al programma Italo, i partecipanti dovranno acquistare specifiche categorie di titoli di viaggio.

Nello specifico, i punti sono corrisposti verso quei viaggiatori che acquistano titoli di viaggio sull’Alta Velocità operati da Italo.

Al contempo, si intendono inclusi anche gli acquisti di titoli di viaggio per usufruire dei servizi di trasporto su gomma operati da Itabus S.p.A. in combinazione con titoli di viaggio per servizi di trasporto Alta Velocità operati da ITALO. Rientrano quindi i cosiddetti Biglietti Italo in Combinazione.

Infine, possono essere ottenuti punti Italo anche quando vengono acquistati beni e/o servizi che vengono forniti da partner commerciali di ITALO.

Come raccogliere punti Italo 2024

Occorre inoltre precisare che l’ammontare dei punti Italo che possono essere raccolti da ogni viaggiatore cambiano in base a tre parametri diversi:

tratta del viaggio;

ambiente;

offerta commerciale.

Chiaramente le tratte brevi permettono di ottenere dei punti più bassi rispetto alle tratte medie o lunghe e le tratte bus. Nello specifico, per tratte brevi si intendono quelle la cui distanza tra la stazione di origine e quella di destinazione è inferiore o uguale a 330 km.

Allo stesso modo, anche l’ambiente Smart consente di raccogliere meno punti in confronto agli ambienti Comfort, Prima e Club.

Per quanto riguarda le offerte commerciali, quelle che consentono di ottenere un numero maggiore di punti sono solitamente quelle Flex, Economy oppure Offerta a bordo / Stand by.

Punti Italo: ecco la scadenza 2024

Sul sito di Italo è possibile consultare tutti i dettagli legati al programma fedeltà di Italo. Tra gli aspetti più importanti da considerare se desideri sfruttare i punti Italo che hai cumulato con l’acquisto dei biglietti del treno, c’è sicuramente quello della durata dell’operazione.

Infatti, il programma a punti Italo è stato introdotto dal 17 marzo del 2020 e sarà valido fino al 28 aprile 2024, salvo eventuali proroghe.

Attualmente Italo non ha comunicato alcun tipo di variazione della scadenza del Programma Fedeltà Italo Più.

Anzi, consultando il portale online per l’acquisto dei biglietti Italo, si legge anche la seguente specifica:

Ti ricordiamo che il Programma Fedeltà Italo Più terminerà il 28/04/24. […]

Inoltre, per permettere a tutti i viaggiatori che hanno aderito al programma Punti di Italo, l’azienda ha deciso di applicare una promozione con il -20% di Punti per poter ottenere il biglietto del treno gratuito.

In questo modo, bastano soltanto 640 Punti per poter ottenere il viaggio gratis con i punti Italo.

Quanti punti Italo servono per un biglietto del treno gratuito

In vista della prossima scadenza del programma fedeltà di Italo, fissata in data domenica 28 aprile 2024, il consiglio è quello di sfruttare tutti i punti premio che si hanno a disposizione così da non perderli.

In questo senso, è importante conoscere quali sono i biglietti che possono essere acquistati approfittare dei punti Italo.

Per le tratte brevi è necessario avere 800 punti con l’ambiente Smart, 1.100 punti con l’ambiente Prima Business e 1.600 punti con l’ambiente Club.

Mentre, per quanto riguarda le tratte lungo, in questo caso, i punti necessari sono 1.200 per l’ambiente Smart, 1.600 per l’ambiente Prima Business e 2.200 per l’ambiente Club.

Ricordiamo che attualmente, grazie alla promozione applicata sui punti Italo, si potrà godere di uno sconto del 20%.

Come regalare il biglietto gratuito del treno Italo

Fino a poche settimana fa, ciascun viaggiatore poteva godere del biglietto gratuito del treno Italo sfruttando i propri punti cumulati durante gli anni soltanto in relazione al proprio programma.

Questo significa che non era possibile regalare il biglietto gratuito del treno Italo ad un altro viaggiatore.

Tuttavia, a partire dal 19 marzo 2024, Italo ha introdotto una nuova funzionalità che permette ai partecipanti di regalare il biglietto premio ad un altro viaggiatore.

Per poter sfruttare questo strumento è necessario andare nell’Area Personale di Italo, in fase di acquisto con punti.

Una volta trovato il viaggio che si intende regalare ad un altro viaggiatore, all’interno del dettaglio “Passeggero” si può utilizzare la funzione “Regala Biglietto” e procedere inserendo il nome e cognome del viaggiatore a cui si vuole regalare il biglietto del treno.

In questo modo dopo aver effettuato il pagamento del biglietto tramite i punti premio di Italo, il viaggiatore a cui è intestato il programma Fedeltà potrà inviare la ricevuta del biglietto direttamente all’indirizzo email del destinatario a cui intende regalare il premio.

Se ti interessa sapere come ricevere biglietti gratis del treno, ti suggeriamo la lettura del seguente articolo: 35mila biglietti del treno gratis per i 18enni: ecco i requisiti e come fare domanda.