Ci sono un sacco di trucchi che ti permettono anche oggi di viaggiare gratis in treno, o almeno di risparmiare soldi su viaggi e biglietti. Tra offerte Trenitalia, Italo e le promozioni per famiglie potrai andare ovunque tu voglia, addirittura senza nemmeno fare il biglietto. Altrimenti ci sono alcune app che possono aiutarti a trovare il biglietto perfetto per il tuo portafogli. Ma vediamo insieme quali sono, e come funzionano.

Con l'inflazione galoppante in molti cercano di risparmiare soldi sui viaggi, addirittura facendo a meno del trasporto pubblico. Purtroppo per molti questo non è possibile, specie per chi deve usare il treno ogni giorno per andare al lavoro.

Proprio a causa dell'inflazione già si segnalano i primi aumenti, come nel caso del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia, con un'incremento tariffario del 3,82%. Un adeguamento che sfortunatamente non si limiterà solo alla regione lombarda.

Per questo questi 3 semplici trucchi possono fare la differenza ora più che mai, perché ti permetteranno di risparmiare soldi e addirittura viaggiare gratis in treno in alcuni casi.

Non siamo ai livelli della Spagna, che ha reso temporaneamente gratis per lavoratori e turisti tutti i mezzi di trasporto pubblico, ma anche in Italia abbiamo il modo, se non di viaggiare gratis in treno sempre, almeno di risparmiare soldi senza dover rimanere a piedi.

Ma vediamo insieme quali sono.

Come viaggiare gratis in treno: 3 trucchi da sfruttare subito per risparmiare soldi

Puoi già risparmiare soldi sui viaggi in treno se applichi da oggi quesi tre semplici trucchi.

Il primo è quello di iscriversi ai programmi fedeltà delle principali compagnie di trasporti nazionali, come Trenitalia o Italo. Sono programmi che garantiscono ai propri clienti il massimo del risparmio, in particolar modo per chi viaggia praticamente ogni giorno.

Solo con la CartaFRECCIA di Trenitalia puoi viaggiare gratis in treno una volta raggiunto la quota di 1.000 punti. Con solo un migliaio di punti hai diritto ad un biglietto per una tratta ferroviaria fino a 250 chilometri.

Addirittura con 7.000 punti puoi viaggiare gratis in treno ben 10 volte, grazie al carnet 10 viaggi.

Per ottenere tali punti puoi facilmente accumularli con tutte le offerte e le promozioni disponibili per Frecce, Eurocity ed Euronight.

Nel caso di Italo, puoi accumulare dai 40 ai 170 punti a seconda della tratta e della classe. Se raggiungi gli 800 punti, potrai viaggiare gratis in treno per alcune tratte brevi. Ricordiamo che solo l'iscrizione al programma fedeltà Italo Più ti permette di risparmiare soldi fin da subito, con uno sconto del 5% sul primo viaggio.

Con Trenitalia puoi ancora viaggiare gratis: ecco come

Un altro trucco per viaggiare gratis in treno è quello di accedere alle offerte personalizzate, come quelle per chi ha figli minorenni, o per chi ha accesso all'offerta Viaggia con Me.

Sono tutte e due promozioni disponibili solo per chi viaggia con Trenitalia. La prima è l'offerta Bimbi gratis, disponibile solo per le famiglie da 2 a 5 persone. Se hai figli con meno di 15 anni, questi possono viaggiare gratis in treno, senza alcun biglietto. E se tu come genitore hai meno di 30 anni (o più di 60 anni), puoi avere con l'offerta Young fino al 30% di sconto.

Altrimenti c'è l'offerta 2x1, disponibile per le coppie che viaggiano di sabato. Invece di pagare due biglietti, basterà comprarne solo uno, così uno dei due potrà viaggiare gratis in treno, e l'altro avrà avuto modo di risparmiare soldi.

Quest'offerta è disponibile anche per tutti gli altri giorni della settimana, grazie alla promo "Viaggia con me". Basterà abbonarsi a questa promozione e potrai viaggiare gratis in treno per almeno otto tratte mensili, anche in compagnia di un'accompagnatore con biglietto di corsa semplice.

Viaggiare gratis in treno con DiscoverEU: cos'è e come funziona

C'è un altro trucco che ti permette di viaggiare gratis in treno, anche se in questo caso bisognerà avere almeno 18 anni per poter accedere all'offerta.

Si chiama DiscoverEU, è un'iniziativa dell'Unione Europea vòlta a offrire ai neo-maggiorenni la possibilità di viaggiare gratis in tutto il territorio europeo. Basterà inserire il numero del proprio documento di identità (passaporto, carta d'identità o soggiorno), e la propria residenza in uno degli Stato membri dell'UE (o paesi terzi associati al programma Erasmus+), e potrai viaggiare gratis in treno fino al 30 giugno 2023.

Ma attenzione. Per il 2022 solo i nati tra il 1º luglio 2003 e il 30 giugno 2004 potranno aderire a DiscoverEU, e in caso di viaggio di gruppo, sono ammessi gruppi formati al massimo da 5 persone.

Si potrà viaggiare gratis in treno solo per un mese, una volta iniziato il viaggio. Inoltre non tutti i nati tra il 2003-2004 potranno accedere all'iniziativa: sono disponibili solo 70mila biglietti gratis, di cui 35mila per la prima tornata di candidature, e altri 35 mila per la seconda tornata di ottobre.

Inoltre avrai diritto anche a ben 40mila sconti per trasporti pubblici, attività culturali, alloggio, ristorazione, attività sportive, ma solo nei paesi UE aderenti all'iniziativa.

Altri modi per risparmiare soldi sui viaggi

Se non hai accesso a nessuna di queste offerte e promozioni, non ti preoccupare. Puoi sempre risparmiare soldi su viaggi e biglietti, grazie ad app e siti web come Omio, Lowcomotive e Ticket Easy.

Omio è un sito web in cui puoi trovare tutti i prezzi, gli orari e le offerte per treni, bus e aerei. Così puoi risparmiare soldi senza dover cambiare tratta, o addirittura allungarla più del previsto. Inoltre il servizio ti permette di avere il biglietto direttamente sull'app.

Lowcomotive ti fa avere ad un buon prezzo i biglietti low cost acquistati da viaggiatori che, pur avendo prenotato con mesi di anticipo, si ritrovano a non poterli usare in tempo. Invece di cestinarli, possono inserirli sul sito e venderli allo stesso prezzo. Così non rischi di pagarli più del previsto.

Ticket Easy è una piattaforma che ti fa avere biglietti nuovi o usati a prezzi stracciati, e con la garanzia di inoltrare al venditore il pagamento una volta ricevuto il biglietto, così da evitare eventuali frodi ai danni del viaggiatore.

