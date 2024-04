Dopo la vittoria dello scudetto dell’Inter e la settimana di Coppa Italia, la Serie A torna con la 34^ giornata di campionato: ecco dove vederla in TV e in streaming e quali sono le probabili formazioni delle squadre che scendono in campo.

34^ giornata di Serie A, dove vederla in TV e in streaming

Gli appassionati di calcio sono in trepidante attesa di vedere i loro beniamini scendere in campo e fare il tifo per loro. Alcune partite, infatti, saranno più decisive e importanti di altre… Ecco quando e dove vederle.

Venerdì 26 aprile

Frosinone-Salernitana venerdì 26 aprile ore 20.45 (DAZN/Sky)

Sabato 27 aprile

Lecce-Monza, sabato 27 aprile ore 15 (DAZN)

Juventus-Milan, sabato 27 aprile ore 18 (DAZN)

Lazio-Hellas Verona, sabato 27 aprile ore 20.45(DAZN/Sky)

Domenica 28 aprile

Inter-Torino, domenica 28 aprile 12:30 (DAZN/Sky)

Bologna-Udinese, domenica 28 aprile ore 15 (DAZN)

Atalanta-Empoli, domenica 28 aprile ore 18 (DAZN)

Napoli-Roma, domenica 28 aprile ore 18 (DAZN/Sky)

Fiorentina-Sassuolo, domenica 28 aprile ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 29 aprile

Genoa-Cagliari, lunedì 29 aprile ore 20.45 (DAZN)

La 34^ giornata di Serie A è interamente visibile in streaming su DAZN. Le partite in condivisione con Sky, invece, si possono seguire anche su Sky GO e NOW

Probabili formazioni 34^ giornata Serie A

Frosinone-Salernitana (venerdì, ore 20:45)

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Zanoli, Pirola, Manolas, Bradaric; Gomis, Legowski; Vignato, Martegani, Tchaouna; Ikwuemesi

Lecce-Monza (sabato, ore 15:00)

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey/Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Gonzalez, Blin, Dorgu; Oudin, Krstovic

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini/Bondo, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric

Juventus-Milan (sabato, ore 18:00)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud

Lazio-Verona (sabato, ore 20:45)

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Patric/Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi/Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos/Immobile

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Noslin; Bonazzoli

Inter-Torino (domenica, ora 12:30)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata

Bologna-Udinese (domenica, ore 15:00)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori/Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers/Ndoye; Zirkzee

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca

Napoli-Roma (domenica, ore 18:00)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Abraham, El Shaarawy

Atalanta-Empoli (domenica, ore 18:00)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere/Lookman; Scamacca/Tourè

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang

Fiorentina-Sassuolo (domenica, ore 20:45)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikonè, Barak/Bonaventura, Sottil; Kouamè

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Ceide; Pinamonti

Genoa-Cagliari (lunedì, ore 20:45)

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Gaetano; Lapadula, Shomurodov

I big match

Tra le principali sfide della 34^ giornata balza subito all’occhio la gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, con le due formazioni che, svanito il sogno Scudetto, si giocano ora il secondo posto in classifica.

Altra sfida di giornata molto attesa è quella al Maradona tra Napoli e Roma, con i partenopei all’ultima chiamata per la Champions.

Domenica 28 aprile, inoltre, è un giorno speciale per i tifosi dell’Inter, pronti a festeggiare assieme alla squadra la conquista dello scudetto.