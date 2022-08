Weekend al mare o in montagna? Gita fuori porta con gli amici o la famiglia? Con i nuovi sconti Trenitalia Estate Insieme puoi viaggiare per tutta l'estate in Italia risparmiando tantissimi soldi. Se ti sposti in famiglia, con gli amici o con i tuoi animali, hai diritto a un super sconto sul prezzo del biglietto. Ecco come funziona la promozione Estate Insieme di Trenitalia.

Stai pianificando le tue vacanze e hai intenzione di risparmiare? Oltre ai numerosi bonus vacanze 2022 ancora attivi, esistono tantissime agevolazioni per spostarsi in treno con tutta la famiglia spendendo il minimo. La nuova promozione Estate Insieme di Trenitalia permette di risparmiare sul costo di benzina e biglietti.

Infatti, grazie ai nuovi sconti Trenitalia si può viaggiare per tutta l’estate risparmiando sul prezzo del biglietto sia per i bambini, sia per l’intera famiglia. E se viaggi con gli animali, puoi ottenere dei biglietti gratis. Che cosa aspetti? È ora di fare le valigie e pianificare il prossimo viaggio.

Scopriamo subito come viaggiare per tutta l’estate con i nuovi sconti Trenitalia: ecco come funziona la promozione Estate Insieme.

Puoi viaggiare per tutta l’estate con i nuovi sconti Trenitalia

Il costo del carburante ancora piuttosto alto – nonostante il bonus benzina e la proroga del taglio delle accise – e lo sciopero dei voli aerei hanno spinto gli italiani a scegliere dei mezzi alternativi per spostarsi. Per esempio, i treni sono una valida alternativa per viaggiare in estate al fresco raggiungendo velocemente la propria destinazione per le vacanze.

E su questa linea, con l’intento di ridurre l’utilizzo dei veicoli privati, è nata la nuova promozione Estate Insieme di Trenitalia, una serie di sconti e riduzioni sui prezzi dei biglietti che permettono di viaggiare per tutta l’estate risparmiando un sacco di soldi.

Che si tratti di un weekend in famiglia al mare o in montagna, o di una semplice gita fuori porta con gli amici, ogni occasione è buona per sfruttare gli sconti Trenitalia Estate Insieme.

Vediamo quali sono le alternative per risparmiare e come funzionano le riduzioni sui prezzi dei biglietti.

Come viaggiare per tutta l’estate con i nuovi sconti Trenitalia “Estate Insieme”

Tutti coloro che intendono trascorrere la propria estate in giro per l’Italia hanno l’occasione di risparmiare tantissimi soldi sfruttando la nuova promozione lanciata da Trenitalia: Estate Insieme. Alla base di questa iniziativa ci sono i rincari sul costo delle vacanze, a partire dal carburante, ma anche sul costo di biglietti aerei o altre spese.

Trenitalia permette a tutti di richiedere la promozione Estate Insieme nella versione di base, oppure Estate Insieme XL nella versione plus. Come funzionano?

Grazie ai nuovi sconti Trenitalia puoi viaggiare per tutta l’estate (o quasi) risparmiando sul costo dei biglietti: ciascun titolo di viaggio è nominale e spendibile unicamente dal suo titolare.

Entrambe le tipologie di promozione, Estate Insieme e Estate Insieme XL di Trenitalia permettono di accedere a un numero illimitato di viaggi in treno in seconda classe dalle ore 12 di venerdì alle ore 12 di lunedì. È possibile salire sui treni regionali veloci, treni regionali, treni metropolitani di Trenitalia e TrenitaliaTper da e per qualsiasi stazione italiana senza limiti geografici, ma solo fino al 26 settembre 2022.

La differenza principale tra le due tipologie di promozione riguarda la durata: scopriamola insieme. Infine, esiste anche la promozione Estate per viaggiare sulle Frecce di Trenitalia: in questo caso lo sconto su un numero limitato di posti a sedere nelle classi business, premium e standard sale al 60% del prezzo di acquisto.

Nuovi sconti Trenitalia: come funziona “Estate Insieme”

Scegliendo di acquistare il nuovo sconto Trenitalia “Estate Insieme” nella versione di base, si ha diritto a un numero di viaggi in treno illimitati da e per qualsiasi stazione italiana limitatamente a quattro settimane. Che cosa significa?

Dal momento in cui si acquista il primo biglietto, decorrono le quattro settimane utili per utilizzare la promozione: è possibile acquistare biglietti che consentono di viaggiare esclusivamente dal venerdì al lunedì per i weekend successivi e consecutivi a quello nel quale è stato effettuato il primo acquisto.

Facciamo un esempio: se ho acquistato il primo biglietto per venerdì 19 agosto 2022, posso utilizzare gli sconti Trenitalia sono fino a lunedì 12 settembre 2022.

Il costo della promozione Estate Insieme Trenitalia nella versione di base è pari a 39 euro.

Nuovi sconti Trenitalia: come funziona “Estate Insieme XL”

Acquistando la versione plus dei nuovi sconti Trenitalia, ovvero “Estate Insieme XL” si potrà viaggiare per tutta l’estate – fino al 26 settembre 2022 – esclusivamente nei fine settimana sui treni regionali, metropolitani e non solo risparmiando denaro sul prezzo del biglietto.

Il costo di questa promozione, infatti, è di 49 euro – a partire dal 6 agosto, mentre prima era pari a 99 euro – e permette di viaggiare per un numero illimitato di volte sulla rete Trenitalia, a prescindere dai luoghi di partenza e arrivo.

A differenza della versione di base, in questo caso non ci sono limiti di weekend: i biglietti si possono acquistare anche per fine settimana alternati.

Nuovi sconti Trenitalia per bambini e ragazzi under 15: come avere il biglietto junior

Ulteriori promozioni e nuovi sconti Trenitalia per l’estate 2022 riguardano anche le famiglie che viaggiano in treno con bambini e ragazzi di età inferiore a 15 anni (non compiuti): in questi casi è possibile ottenere un biglietto junior, ovvero un biglietto gratis per spostarsi sui treni regionali in seconda classe.

La promozione biglietto junior si applica solo a bambini e ragazzi che viaggiano con almeno un adulto pagante (età superiore a 25 anni), ma solo fino al 25 settembre 2022.

Nuovi sconti Trenitalia per animali: quali sono le promozioni attive

Per tutti coloro che viaggiano in estate con gli animali, invece, Trenitalia offre nuovi sconti sui biglietti: per le prenotazioni fino al 15 settembre 2022 il viaggio è gratuito sui treni intercity.

A partire dal girono successivo – ovvero dal 16 settembre – invece, il prezzo del biglietto per gli amici a quattro zampe sale a 5 euro dalla domenica al venerdì.