Di seguito riportiamo l’intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro si è riportato sopra quota 1,07. C’è la possibilità di assistere a un ulteriore ripresa nel breve?

L’euro-dollaro è sulla soglia che gli permetterà o meno di rientrare nel range precedente.

Bisognerà vedere cosa accadrà nelle prossime sessioni, ma secondo me l’indice PCE core può letteralmente cambiare tutto.

Se il dato sarà letto bene dal mercato, allora l’S&P500 potrà recuperare terreno anche sulla scia degli ottimi dati trimestrali diffusi da Alphabet e Microsoft.

I future sui principali indici USA sono in salita momento, ma i listini sono un po’ nel limbo nel senso che ancora non hanno ancora riconquistato i supporti, quindi bisognerà vedere come si comporteranno.

Eur/Usd: quali scenari?

Tornando all’euro-dollaro, con un superamento deciso di quota 1,07/1,0740, la soglia successiva sarà in area 1,10, ma c’è un livello intermedio intorno a 1,087.

Tuta l’area tra 1,07 e 1,074 deve essere lasciata alle spalle per poter assistere a una salita verso quota 1,10.

La view sull’oro

L’oro ha ritracciato dai massimi storici e sta provando a risalire la china. Quali le attese nel breve?

L’oro ha fatto un ritracciamento dai massimi storici e ora sembra rimettersi lungo la via dei guadagni, ma in realtà per ora sta consolidando un prezzo.

Stabilire se quella in atto è accumulazione per poi salire o distribuzione per poi tornare giù non è facile,

In caso di rialzi, l’oro tornerà sui massimi storici intorno ad area 2.450 dollari, mentre al ribasso il livello di supporto è in area 2.200 dollari.

L’analisi del petrolio

Cosa può dirci in merito al recente andamento del petrolio e quali i possibili scenari?

Il petrolio è sceso fino a 80 dollari e poi ha recuperato, trovandosi ora tra gli 82 e gli 84 dollari al barile.

La resistenza più forte si trova però poco sotto gli 88 dollari e in caso di superamento si salirà ancora verso i 93 e i 95 dollari.

Come si muoveranno le Borse?

Cosa aspettarsi per le Borse nel breve? Quali i possibili sviluppi nelle prossime giornate?

Per le Borse lo scenario è che stanno recuperando e non c’è la stessa verve vista nella discesa, ma siccome a pesare ora sono i dati, a seconda di come vanno il mercato sale o scende.

Ieri ad esempio Meta Platforms ha aperto a -20% per poi chiudere a -10%, mentre Microsoft e Alphabet sono balzati del 5% e del 12%.

Ci sono alti e bassi che condizionano il mercato, per cui ora i driver chiave sono i dati macro e le trimestrali, infatti le Borse sono nervose.