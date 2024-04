Di seguito riportiamo l’intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull’indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib si è mantenuto al di sotto di area 34.000, riuscendo a limitare i danni legati all’effetto dello stacco cedole ieri. Quali le attese nel breve?

Prendo a riferimento gli Stati Uniti, anche perché ultimamente non è uguale quanto è accaduto sulle due opposte sponde dell’Atlantico.

Il pattern che si sta verificando su Eurostoxx, Dax e Ftse Mib è quasi di inversione, mentre a Wall Street per ora abbiamo visto candele brutte, figlie anche di una certa tecnicalità, ma il resto deve ancora venire.

Su scala giornaliera c’è stato un certo ipervenduto e in Europa siamo già a una reazione, mentre a Wall Street dovrebbe ancora arrivare.

Guardando il tutto su scala settimanale ci si accorge che al di là dell’ipervenduto, c’è teoricamente spazio anche per ulteriori ribassi.

Credo che possa esserci un recupero, ma penso altresì che la propensione al rischio, ottimista a prescindere che avevamo prima, sia difficile da riconquistare.

Qualcosa si è rotto sui mercati finanziari a livelli di ottimismo e di propensione al rischio e ora bisogna vedere se si riuscirà a ricucire un po’ le cose oppure se la rottura è più grave e se addirittura si passerà all’avversione al rischio.

Questo ce lo diranno il tempo e alcuni fattori che non sono controllabili, come ad esempio la geopolitica.

Ftse Mib: nuovi ribassi o reazione?

Tornando a Piazza Affari, per il Ftse Mib la resistenza chiave è rappresentata dai massimi, mentre i minimi dei giorni scorsi hanno delineato il supporto.

Il movimento al ribasso di fatto c’è già stato e ora bisogna vedere se continuerà o se ci sarà una reazione.

Mi aspetto che adesso ci sia un po’ di reazione o quantomeno un consolidamento del ribasso per il Ftse Mib.

In ottica di trading ci si può sbilanciare anche un po’ a favore di un rimbalzo, mentre se fossi un investitore resterei alla finestra.

La view su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Come valuta i recenti movimenti di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Unicredit ieri è salito dopo lo stacco del dividendo e questo è stato senza dubbio positivo, perché significa che il titolo ha calamitato ancora gli acquisti dopo aver staccato la cedola.

Di fatto il prezzo più basso ha attirato l’attenzione e Unicredit ha beneficiato della positività che ha interessato anche gli altri bancari.

Il titolo, così come altri che hanno le stesse caratteristiche, sarebbe da comprare perché ha forza relativa, data nel caso di Unicredit anche dal piano di buy-back.

In generale, la mia idea è che il titolo sia da cavalcare finché c’è momentum e lo stesso discorso possiamo fare per Intesa Sanpaolo, tenendo presentare che per entrambi è difficile indicare dei target price, per non dire che valgono un po’ meno in questa fase.

I titoli da tenere d’occhio

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse in questa fase a Piazza Affari?

Uno sguardo a Campari che in questo momento è un po’ come una fionda tirata, ma ha dato un segnale forte e quindi sulla debolezza è da cavalcare, ricordando che gioca a favore del titolo anche la stagionalità.

Mi piace Enel che potrebbe anche salire oltre quota 6 euro, con primo target a 6,2 euro, ma è interessante anche A2A.

Finchè il titolo rimarrà al di sopra di quota 1,6 euro sarà interessante da valutare, anche se mi rendo conto che il supporto è un po’ lontano dai livelli correnti.

Sta perdendo molto momentum Iveco Group che è stato venduto anche ieri dopo lo stacco del dividendo. Personalmente su questo titolo diventerei estremamente prudente.