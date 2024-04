Di seguito riportiamo l’intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta provando ad allontanarsi da quota 1,065. Ci sono le condizioni per un recupero nel breve?

Se l’euro-dollaro riuscisse a riportarsi sopra quota 1,07, allora tornerebbe nel precedente trading range compreso tra questo livello e area 1,10.

Euro-Dollaro: nuovi ribassi o recupero?

Diversamente, una mancata riconquista della soglia di 1,07, potrebbe favorire ulteriori ripiegamenti verso area 1,05/1,045, specie se l’attuale scenario di tensioni dovesse durare.

Se al contrario, la situazione generale a livello geopolitico dovesse tornare tranquilla, allora rivedremo il cross sopra quota 1,07.

La view sul petrolio

Il petrolio ha ripiegato dai recenti top di periodo- Si tratta solo di una pausa del rialzo?

Lo scenario è tutto in chiaroscuro per quello che sta succedendo: c’è escalation e quindi oro e petrolio salgono.

L’oro nero aveva rotto al rialzo l’area degli 82 dollari al barile e ora è tornato verso questa soglia da cui sta rimbalzando.

La situazione è tutta in divenire, tenendo presente che le ultime scaramucce tra Iran e Israele non hanno spaventato i mercati, ma erano ritorsioni per mostrare i muscoli.

Se però dovesse esserci un’escalation, così come un problema a livello di passaggio nei cari stretti e golfi, allora il petrolio schizzerebbe.

Segno una prima resistenza forte a 96 dollari, ma in caso di tensioni non mi stupirei affatto di rivederlo a 100 dollari, ma perché ciò accada sarà necessario che ci siano delle tensioni significative.

L’analisi dell’oro

L’oro ha rallentato leggermente dai nuovi massimi storici, mantenendosi però a poca distanza dagli stessi. Quali le attese nel breve?

Per l’oro ormai l’area dei 2.450 dollari si delinea come resistenza e se le tensioni dovessero allentarsi, il gold potrebbe anche scendere.

Non escludo flessioni anche fino all’area dei 2.200 dollari, mentre se le tensioni dovessero perdurare, si dovranno mettere in conto ulteriori nuovi massimi storici.

Come si muoveranno le Borse?

Cosa può dirci in merito al recente andamento dei mercati azionari e quali i possibili sviluppi nelle prossime sedute?

In primis dividiamo azionario e obbligazionario, evidenziando che la paura ha fatto fare cashout da entrambi gli asset.

Le obbligazioni ora sono un po’ comprate perché il rendimento si è fatto interessante e dall’altra parte le azioni sono considerate un asset a rischio, quindi il mercato stenta a rientrare.

Il rischio più significativo non è tanto quello di ulteriori ribassi, quanto di quello che succederà dopo.

Se le Borse reagiranno da questi livelli allora sarà un conto, perché significherà che tutto è passato e addirittura il rialzo dei mercati potrà venir fuori anche rigenerato.

Se al contrario il mercato non dovesse reagire, allora si potrebbe anche passare da una fase di avversione al rischio cronica da una temporanea, cosa che non si vedeva più come minimo dal 2022.

Secondo me bisogna stare attenti ora e credo che l’atteggiamento prudente sia quello migliore, perché le Borse in questo momento hanno le stesse probabilità di seguire uno dei due scenari descritti prima.