Mezzi pubblici, bus e treni gratis per i giovani: ecco in quali Regioni e Comuni puoi viaggiare per tutta l'estate senza pagare e goderti le tue vacanze. Da Roma a Livorno, passando per l'Emilia Romagna e anche in moltissimi Paesi all'estero: vediamo quali sono le iniziative attive per viaggiare sui mezzi pubblici gratis.

Mezzi pubblici gratis per tutti? Anche in Italia spuntano nuove iniziative a livello locale per i ragazzi: in alcune Regioni o città è possibile viaggiare sui bus e sui treni gratis solo per i giovani. Come e soprattutto dove si può viaggiare senza pagare?

Da Nord a Sud le iniziative (e le nuove proposte) sono moltissime: mezzi pubblici gratis a Roma, bus e treni gratis per i giovani in Emilia Romagna, autobus gratis nel fine settimana a Livorno, e in molte altre città italiane. Anche all’estero non mancano le occasioni di risparmio.

Ecco dove si può viaggiare senza pagare grazie alle agevolazioni sul trasporto e alle iniziative di mezzi pubblici, bus e treni gratis per i giovani: Regioni, Province e Comuni che prevedono le agevolazioni.

Mezzi pubblici, bus e treni gratis per i giovani: tutte le iniziative locali attive

Nelle ultime settimane si è tornato a parlare di mezzi pubblici gratis: in un periodo in cui il costo di benzina e diesel è particolarmente elevato (seppur in discesa), con il caos degli scioperi aerei, e con il traffico cittadino e autostradale, sempre più persone decidono di spostarsi con i mezzi di trasporto pubblico.

Alcune amministrazioni locali, inoltre, hanno previsto delle agevolazioni interessanti: bus e treni gratis per i giovani e non solo. Dove?

Dopo l’introduzione di numerose iniziative di bus e treni gratis in Spagna e abbonamenti agevolati in Germania, anche in Italia spuntano nuove possibilità per viaggiare senza pagare.

Bus e treni gratis per i giovani che abitano in una di queste Regioni o città:

Emilia Romagna;

Livorno;

Roma.

Mentre all’estero le iniziative di mezzi pubblici gratis sono ancora di più: dalla Spagna alla Germania, da Lussemburgo a Malta, da Lisbona a Tallin.

Mezzi pubblici, bus e treni gratis per i giovani in Emilia Romagna

L’amministrazione dell’Emilia Romagna ha intenzione di prorogare l’iniziativa che permette di viaggiare senza pagare sui mezzi pubblici: bus e treni gratis per tutti i giovani con meno di 14 anni di età anche per l’anno scolastico 2022-2023. Come funziona?

Il pacchetto di aiuti e agevolazioni comprende un doppio incentivo:

abbonamento ai mezzi pubblici gratis per gli studenti under 14, valido per viaggiare su bus e treni gratis su tutto il territorio regionale esclusivamente per il tragitto casa-scuola;

abbonamento ai mezzi pubblici gratis per gli studenti under 19 con ISEE sotto i 30 mila euro, valido per viaggiare su bus e treni gratis su tutto il territorio regionale esclusivamente per il tragitto casa-scuola.

La stessa iniziativa proposta lo scorso anno aveva registrato un grandissimo successo: sono stati più di 200 mila i giovani che hanno aderito all’iniziativa per sfruttare bus e treni gratis, per un risparmio complessivo di oltre 47 milioni di euro.

Mezzi pubblici, autobus gratis per i giovani nel weekend a Livorno

Anche la città di Livorno ha previsto la possibilità di viaggiare sui bus gratis per i giovani ma solo nel fine settimana e nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 28 agosto 2022.

Si potrà viaggiare senza pagare, quindi, esclusivamente sugli autobus delle linee Lam Rossa e Lam Blu, oltre alle linee notturne A e B per tutti i sabati sera. Non solo: al tempo stesso anche i taxi e i servizi di Noleggio con conducente saranno disponibili a metà prezzo per alcune categorie di cittadini.

I bonus taxi si dovranno richiedere al Comune previa soddisfazione di alcuni requisiti: i beneficiari avranno diritto a un carnet con 40 buoni viaggio ciascuno con valore di 5 euro, per un totale di 200 euro complessivi.

L’obiettivo di un’iniziativa che mette a disposizione mezzi pubblici gratis, come ha spiegato l’assessore alla Mobilità è chiaro:

Lasciare l'auto a casa e usare il trasporto pubblico permette non solo di salvaguardare l'ambiente, ma anche di risparmiare.

Mezzi pubblici, bus e treni gratis per i giovani under 25 nel Lazio

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ipotizzato la possibilità di rendere disponibili i mezzi pubblici gratis anche nella Capitale, probabilmente dal prossimo autunno. Lo stesso Gualtieri ha dichiarato di voler

realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l’autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono, per dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi.

Nel frattempo, dal 1° luglio 2022 fino al 15 settembre 2022 è attiva “Lazio in tour”, l’iniziativa che consente di viaggiare gratis su mezzi Cotral e sui treni regionali Trenitalia per 30 giorni ai giovani con meno di 25 anni.

In sostanza, per un mese intero tutti i ragazzi dai 16 ai 25 anni, iscritti a Lazio Youth Card e residenti in Regione, potranno viaggiare senza pagare su bus e treni gratis alla scoperta del territorio, delle sue peculiarità artistiche e culturali.

Mezzi pubblici, bus e treni gratis per tutti: le iniziative in tutta Europa

Anche il resto dell’Europa ha spinto i cittadini a spostarsi con i mezzi pubblici, promuovendo bus e treni gratis per tutti: a partire dalla Spagna, ma anche nel Lussemburgo e a Malta.

In Spagna il premier Sanchez ha permesso a tutti di viaggiare gratis sui treni per tre mesi (1° settembre – 31 dicembre), mentre a Malta i mezzi pubblici gratis partiranno dal mese di ottobre 2022. Anche a Lisbona e a Tallin è stata sperimentata l’iniziativa di garantire i bus e i treni gratis per i cittadini.

La Germania, infine, ha permesso ai cittadini di sottoscrivere un abbonamento ai mezzi pubblici al costo agevolato di 9 euro per viaggiare su tutti i treni del Paese.