Bonus Zanzariere 2024, quali tipi rientrano nell’agevolazione? Ecco le 2 tipologie ammesse

Bonus Zanzariere 2024 ancora accessibile fino al 31 dicembre. Dopo le numerose modifiche in merito è possibile ancora usufruire del bonus ma per quali tipologie? Ecco i 2 tipi di acquisti ammessi.

La bella stagione sta facendo capolino. Le temperature tiepide degli ultimi giorni stanno facendo pensare già alle calde giornate estive. Sole, mare e non solo: anche i fastidiosissimi insetti.

Zanzare, mosche ed altri insetti stanno per invadere le nostre abitazioni ed ecco allora che molti italiani stanno pensando di installare delle apposite protezioni per impedire questa prossima invasione anche al fine di limitare i contaggi da febbre Dengue.

Non tutti sanno che esistono delle agevolazioni che permettono di porre fine a questo incredibile incubo: si tratta del Bonus zanzariere che permette di ottenere una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e il montaggio di zanzariere di nuova generazione.

Si tratta in realtà di un Bonus desumibile da alcuni bonus in circolazione come l’Ecobonus 50% ,ma anche il Superbonus. Dunque non un bonus a se ma estrapolabile da altre misure in circolazione.

Tutti questi bonus hanno come obiettivo principale quello di migliorare la classe energetica della propria abitazione migliorandone l’efficienza.

Ma quali sono le spese agevolabili? Ecco le 2 tipologie di zanzariere acquistabili.

Bonus Zanzariere, quali sono quelle ammissibili? Ecco i 2 tipi di zanzariere acquistabili

Il Bonus zanzariere è ancora accessibile fino al 31 dicembre 2024 per la sostituzione delle vecchie zanzariere.

Lo abbiamo detto prima non si tratta di un Bonus a se state ma è ricavabile da altri bonus edilizi in circolazione.

Dunque se stai pensando di porre rimedio all’invasione di insetti che tra qualche settimana arriverà puntuale come ogni anno il consiglio è quello di procedere all’acquisto di nuove zanzariere.

Non tutti lo sanno ma è possibile ottenere una detrazione di imposta se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2024 accedendo all’ecobonus e al superbonus.

Ma attenzione perché non tutte le zanzariere possono essere oggetto di detrazione. Sono solo 2 le tipologie di zanzariere ammesse a bonus: si tratta di quelle con schermatura solare e dall’indice GTOT inferiore a 0,35%.

Inoltre le zanzariere devono essere fisse e non essere rimovibili, proteggere una superficie vetrata, come finestre e porte finestre e devono essere regolabili per proteggere l’intensità dell’esposizione solare e avere il marchio CE.

Le specifiche caratteristiche delle zanzariere devono essere rispettate per entrambi i bonus.

Nello specifico, con l’Ecobonus si garantisce una detrazione del 50% nella dichiarazione dei redditi per l’acquisto e il montaggio di zanzariere nuove con schermatura solare, non rientrano tra le spese ammissibili l’acquisto di singole parti della zanzariera.

Con l’Ecobonus la detrazione è pari a 30.000 euro su una spesa massima di 60.000 euro con spalmabile in 10 anni. Ad usufruire della detrazione persone fisiche o giuridiche che possiedono l’immobile a qualsiasi titolo.

Se si sceglie di utilizzare l’Ecobonus c’è un unico limite da rispettare che è relativo al miglioramento della classe energetica della propria abitazione rispetto al passato.

Le spese che possono essere portate in detrazione sono quelle relative al costo delle zanzariere, alla loro installazione, smontaggio e smaltimento delle vecchie zanzariere (se presenti) ed anche i lavori ausiliari, le prestazioni professionali ed eventuali oneri e tasse comunali.

Bonus zanzariere, fai domanda così

Il Bonus zanzariere tramite Ecobonus per il 2024 è ottenibile solo dopo comunicazione online all’ENEA corredata della scheda descrittiva dell’intervento.

I pagamenti come per la maggior parte dei bonus deve essere fatti in modo tracciabile come bonifici bancari o postali, carte di credito o debito e devono risultare il codice fiscale del contribuente o la partita IVA del soggetto beneficiario, gli estremi della fattura (data e numero) e la causale di pagamento.

E’ possibile usare anche il Superbonus

Un discorso a parte va fatto per il Bonus zanzariere tramite Superbonus.

Anche accedendo a questo bonus è necessario rispettare determinate caratteristiche delle zanzariere che devono essere con schermature solari ed inoltre il lavoro deve essere trainato e non trainante.

Dunque, per poter rientrare nel Superbonus dovrà essere eseguito insieme ad un lavoro ritenuto principale e l’intervento deve essere realizzato per migliorare la classe energetica dell’edificio e l’implementazione di misure antisismiche negli edifici.

Naturalemente come per l'Ecobonus è obbligatorio conservare tutta la documentazione che, al termine dei lavori o del collaudo delle opere, dovrà essere trasmessa al sito web ufficiale dell’Enea.