Bonus bici 2024, dalle Regioni 50 euro al mese a chi pedala: tutti gli incentivi attivi

In quali Comuni e Regioni è attivo il bonus bici 2024 e come funziona? Ecco tutti i dettagli sugli incentivi per chi va al lavoro pedalando.

Sebbene l’antico bonus mobilità non sia stato più confermato, il bonus bici 2024 esiste. Infatti, diverse iniziative locali sono state confermate a sostegno della mobilità sostenibile.

Per potenziare gli spostamenti green e incentivare l’adozione di mezzi ecologici, diverse Regioni e svariate province hanno ideato i propri incentivi, da concedere sia per l’acquisto di nuove biciclette sia, in alcuni casi, come premio per i chilometri percorsi su mezzo sostenibile.

Si tratta di incentivi che si affiancano agli ecobonus auto 2024 nella lotta all’inquinamento dato dallo smodato uso di auto private.

Analizziamo insieme la situazione e scopriamo tutti i bonus bici 2024 attivi nelle varie Regioni e a livello provinciale.

Bonus bici 2024, 50 euro al mese per chi pedala: come funziona l’iniziativa?

A sostegno della mobilità green e della riduzione delle emissioni causate dai mezzi di trasporto, diversi Comuni e, soprattutto, molte Regioni, stanno sperimentando il bonus bici 2024.

Si tratta di un’agevolazione economica che, in realtà, esiste già da anni ed ha avuto successo in diversi luoghi.

Uno dei casi più virtuosi è quello del Comune di Battipaglia, che già nel 2023 ha premiato i lavoratori che, come mezzo per recarsi a lavoro, hanno scelto di utilizzare la bicicletta.

Grazie al fondo stanziato dalla Regione Campania, i lavoratori che, per un minimo di 5 giorni al mese, sono andati al lavoro in bici hanno ottenuto un bonus in busta paga. Il bonus in questione è stato calcolato sui chilometri effettivamente percorsi, e aveva un importo massimo di 100 euro.

L’iniziativa è stata replicata in altre Regioni e Comuni italiani: tra questi, nel Comune di Rubano è attualmente attivo un bonus bici 2024.

Tale Comune, che fa parte della Provincia di Padova, concederà un’agevolazione economica a chi si recherà al lavoro in bici.

L’importo massimo è però differente: se a Battipaglia era pari a 100 euro, l’iniziativa di Rubano consentirà di ottenere 25 centesimi al chilometro. Per quanto riguarda i limiti massimi, sono pari a 6 euro per ogni giorno e 50 euro massimi al mese.

Bonus bici 2024: i contributi per l’acquisto di un nuovo mezzo green

Quelli appena elencati non sono dei casi isolati: lo scorso anno un’iniziativa simile è stata portata a termine con successo anche in altri Comuni.

A Trento, oltre che sulla partecipazione dei dipendenti, si è potuto contare anche su quella dell’Università e dei suoi studenti.

Ad ogni modo, quelle legate ai chilometri percorsi in bicicletta non sono le uniche iniziative attualmente attive. La Regione Emilia-Romagna ha confermato, anche per il 2024, il bonus bici da concedere sull’acquisto di nuovi mezzi.

Il fondo 2024 è pari a 2 milioni e 387mila euro, da concedere anche sull’acquisto di mezzi con pedalata assistita e di bici cargo.

Chi acquisterà uno di questi mezzi nel 2024 avrà diritto ad un parziale rimborso delle somme spese.

E c’è di più, perché il bonus bici 2024 no sarà attivo solo quest’anno: l’incentivo è già stato confermato anche per il 2025.

Insidie e rischi per i fruitori

Che i vari bonus bici 2024 permetteranno di contrastare l’inquinamento è un dato di fatto. Uno dei Comuni presso i quali, nel 2021, l’iniziativa è stata attivata ha recentemente diffuso dei dati ufficiali.

Parliamo del Comune di Cuneo, dove si stima che siano stati risparmiati ben 40.102,27 kg di anidride carbonica grazie agli incentivi.

Ci sono però da considerare anche i rischi che chi decide di andare al lavoro in bici potrebbe correre. In primis, quelli legati agli incidenti: la mancanza di piste ciclabili dedicate e la scarsa consapevolezza degli automobilisti possono aumentare il rischio di collisioni e incidenti gravi.

Inoltre, l'inquinamento atmosferico causato dal traffico veicolare può essere dannoso per la salute di coloro che, incentivati dal bonus bici 2024, decideranno di utilizzare la bicicletta per andare al lavoro.

E purtroppo l'esposizione prolungata allo smog può aumentare il rischio di problemi respiratori e cardiovascolari.

In ogni caso, promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto può contribuire significativamente alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.