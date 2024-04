Protagonista indiscusso della serata contro la Roma del 22 aprile, El Azzouzi ha conquistato i suoi tifosi dopo un gol in rovesciata all’Olimpico. Il giovane, classe 2001, è stato acquistato dal Bologna nel 2023 e ha giocato solo 13 volte segnando 2 gol.

El Azzouzi chi è

Oussama El Azzouzi è nato il 29 maggio 2001 a Veenendaal, nella provincia di Utrecht, e ha trascorso la sua infanzia nella stessa città. Sin da giovane, ha coltivato la sua passione per il calcio, iniziando a giocare nel VRC Veenendaal, per poi trasferirsi nel settore giovanile del Vitesse ad Arnhem nel 2011. Nel 2016 è tornato nella sua città natale per giocare con il DOVO, debuttando poi nella prima squadra durante la stagione 17/18 nella Derde Divisie, il terzo livello del calcio olandese, accumulando 4 presenze.

Il suo percorso lo ha poi portato al Groningen nel 2018, dove ha giocato nell’under 19 per due stagioni consecutive, registrando 23 presenze e 3 gol nella prima e 27 presenze e altri 3 gol nella stagione successiva, interrotta dalla pandemia. Nel 2020/21, ha continuato la sua crescita nel vivaio del Groningen con la formazione under 21. Successivamente, si è unito all’FC Emmen in Eerste Divisie, contribuendo con 34 presenze, un gol e 4 assist alla promozione in Eredivisie.

Il suo talento è stato notato dall’Union Saint-Gilloise, vice Campione del Belgio, dove ha continuato il suo percorso calcistico, seppur con un ruolo marginale, accumulando 23 presenze nella Jupiler Pro League e 7 presenze in Europa League. Internazionalmente, El Azzouzi ha scelto di rappresentare il Marocco under 23, con cui ha vinto la Coppa d’Africa di categoria all’inizio del 2023.

Caratteristiche tecniche

Passando alle caratteristiche fisiche, El Azzouzi si distingue per i suoi 189 cm di altezza e i 81 kg di peso, con una struttura longilinea e muscolatura snella. È dotato di importanti mezzi atletici, con arti inferiori lunghi che gli conferiscono una grande agilità e capacità nel gioco aereo nonostante la sua stazza.

Dal punto di vista tecnico, è destro naturale e vanta un’eccellente tecnica individuale che gli consente di controllare il pallone con facilità e difenderlo efficacemente. È un mediano naturale con una notevole versatilità tattica, dotato di mezzi atletici importanti e di una solida tecnica individuale, ma con ancora spazio per crescere e migliorare. È in grado di condurre il gioco e di proporre soluzioni alternative in fase di possesso, oltre a essere abile nel taglio delle linee avversarie con passaggi precisi in verticale.

Nonostante le sue qualità, El Azzouzi ha ancora margini di miglioramento sia dal punto di vista tecnico che tattico, e il Bologna spera di poterlo sviluppare ulteriormente nel suo percorso calcistico.