Dopo la sconfitta nel derby, il Milan sfida la Juventus per rinsaldare il secondo posto e assicurarsi il piazzamento Champions: ecco dove vederla in tv e in streaming e quali sono le probabili formazioni La sfida dello Stadium è pronta a infiammare i tifosi bianconeri e quelli del diavolo: chi avrà la meglio?

La 34esima giornata di Serie A

All’Allianz Stadium la Juventus ospita il Milan nella gara più attesa della 34esima giornata di Serie A. La sfida vede fronteggiarsi la terza e la seconda forza del nostro campionato, con le due squadre che – svanito il sogno Scudetto – si giocano il posto alle spalle dell’Inter.

Se da una parte i bianconeri giungono al match forti del passaggio del turno in Coppa Italia contro la Lazio, dall’altra il Milan è reduce dalla sconfitta nel derby, nella quale si è visto espellere Calabria (con due giornate di squalifica) e Theo Hernandez (con una giornata di squalifica), che non possono quindi scendere in campo in una partita amatissima dai tifosi.

Juventus Milan, dove vederla in tv e in streaming

La partita è disponibile per tutti gli abbonati DAZN a partire dalle 18:00 del 27 aprile 2024. Inoltre, può essere seguita attraverso l’applicazione DAZN presente sul decoder Sky Q. In streaming la gara è visibile grazie alle app ufficiali di DAZN, Sky Go e Now TV, scaricabili su tutti i dispositivi mobili. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi e Dario Marcolin.

Le formazioni

In casa Juventus, Cambiaso è pronto a tornare a destra mentre Kostic dovrebbe rimanere largo a sinistra. Mckennie partirà dal primo minuti, mentre in attacco sarebbe confermata la coppia Chiesa-Vlahovic, con Yildiz pronto a subentrare dalla panchina.

Il Milan, invece, in difesa deve fare a meno degli squalificati Calabria, Tomori e Theo Hernandez, con Florenzi che dovrebbe partire titolare a destra, Thiaw centrale e il giovane Jimenez a sinistra. A centrocampo riecco la coppia Reijnders-Bennacer, con Pulisic a destra, Loftus-Cheek sulla trequarti e Leao a sinistra. In attacco torna dal primo minuto Giroud.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud

Le quote dei bookmakers

I bookmakers vedono in vantaggio la Juventus, con l’1 dei bianconeri dato a 2.20. Segue poi il 2 dei rossoneri, dato a 3.30, mentre l’X è quello con la quota più alta, data sul 3.35.

