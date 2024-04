Bonus bici, fino a 1.000 euro per l'acquisto dei mezzi: in quali Comuni si può richiedere?

Vuoi ottenere fino a 1.000 euro per l'acquisto di una bicicletta? Scopri quali Comuni offrono il bonus bici e come richiederlo subito.

Anche per l’anno corrente, sono attivi a livello Regionale diversi bonus bici 2024. Si tratta di una serie di iniziative atte a garantire il passaggio ad una mobilità più ecologica e sostenibile. E, in uno specifico caso, è possibile ottenere fino a 1.000 euro per l’acquisto di un mezzo green. In quali comuni tale bonus bici è attivo?

L’iniziativa, che parte da una specifica Regione, è attiva in ben 207 Comuni. Scopriamo quindi dove si può richiedere il bonus bici, quali Comuni concederanno fino a 1.000 euro a fronte dell’acquisto di una bicicletta e come ottenere il contributo.

Bonus bici: quali Comuni aderiscono all’iniziativa

Come già anticipato, l’iniziativa è concessa a livello regionale, e non nazionale.

Il che significa che il bonus bici da 1.000 euro confermato per l’anno corrente potrà essere richiesto solamente dai residenti di una specifica Regione.

Parliamo della Regione Emilia – Romagna, che ha confermato l’agevolazione anche per l’anno 2024, dopo il successo riscosso nel 2023.

Ma essere residenti in Emilia – Romagna non basta. Infatti, sono 207 i Comuni di questa Regione che hanno aderito all’iniziativa.

In quali Comuni della Regione è dunque attivo il bonus bici? Ecco come sono suddivisi:

• Bologna (35 Comuni)

• Forlì – Cesena (11 Comuni)

• Ferrara (21 Comuni)

• Modena (29 Comuni)

• Piacenza (29 Comuni)

• Parma (24 Comuni)

• Ravenna (15 Comuni)

• Reggio Emilia (31 Comuni)

• Rimini (12 Comuni).

In base all’elenco di cui sopra possiamo dedurre che non tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna parteciperanno all’iniziativa.

Prendiamo come esempio il caso della Provincia di Bologna. I Comuni che la compongono sono in totale 55, ma il bonus bici 2024 è confermato solo nei seguenti 35 comuni:

• Anzola dell'Emilia

• Argelato

• Baricella

• Bentivoglio

• Bologna

• Budrio

• Calderara di Reno

• Casalecchio di Reno

• Castel Guelfo di Bologna

• Castel Maggiore

• Castel San Pietro Terme

• Castello d'Argile

• Castenaso

• Crevalcore

• Dozza

• Galliera

• Granarolo dell'Emilia

• Imola

• Malalbergo

• Medicina

• Minerbio

• Molinella

• Mordano

• Ozzano dell'Emilia

• Pianoro

• Pieve di Cento

• Sala Bolognese

• San Giorgio di Piano

• San Giovanni in Persiceto

• San Lazzaro di Savena

• San Pietro in Casale

• Sant'Agata Bolognese

• Sasso Marconi

• Valsamoggia (ex Bazzano, Crespellano, Monteveglio)

• Zola Predosa.

I residenti in Emilia – Romagna possono verificare se, nel proprio Comune, l’iniziativa è disponibile. Basta utilizzare il sito mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandobici e scaricare l’allegato “Elenco dei Comuni di residenza dei beneficiari del contributo”.

Come funziona il bonus bici e chi può richiederlo

L’agevolazione concessa dalla Regione Emilia – Romagna permette di ottenere indietro il 50% delle spese sostenute per acquistare una bici classica o elettrica.

A seconda della tipologia di mezzo acquistato, il bonus bici assume un valore massimo differente. Per chi ha deciso di comprare una bici, un tandem, un triciclo non adibito al trasporto di merce o una bici a pedalata assistita vengono concessi fino a 500 euro.

Tuttavia, il bonus può concedere fino a 1.000 euro, nel caso di acquisto di bici cargo con pedalata assistita.

Potranno richiedere il bonus bici coloro che, come detto, risiedono nei 207 Comuni aderenti all’iniziativa. Si tratta dei Comuni dell’Emilia – Romagna che soffrono particolarmente l’inquinamento dell’aria e che dunque mirano a ridurre l’inquinamento.

Per richiedere il contributo, chi ha acquistato la bici deve essere maggiorenne. Inoltre, è necessario presentare la fattura di acquisto, fattura che deve essere intestata alla persona che richiederà l’agevolazione.

Leggi anche: Tutti i Bonus 2024, ecco l'elenco completo delle agevolazioni disponibili quest'anno

Scadenza e domande

Chi intende richiedere il bonus bici e risiede in uno dei 207 Comuni aderenti all’iniziativa avrà tempo fino al prossimo 31 dicembre 2024 per concludere l’acquisto.

La domanda per il bonus bici Emilia – Romagna può essere presentata direttamente online sul sito siber.regione.emilia-romagna.it.

Alla richiesta andranno allegati una marca da bollo da 16 euro, la ricevuta/fattura di acquisto, gli estremi del richiedente, le informazioni sul modello e sul prezzo del mezzo acquistato.

C’è tempo fino alle ore 12 del 31 dicembre 2024 per inoltrare la propria domanda.