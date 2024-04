All American ha ricevuto due episodi extra, aumentando così il numero di puntate – che da 13 passano a 15 – e permettendo agli sceneggiatori di concludere in modo soddisfacente la sesta stagione. Intanto però, la domanda che molti fan del teen drama sportivo si fanno è un’altra: All American 7 ci sarà? Alcune indiscrezioni sono già trapelate e il pubblico più curioso è in trepidante attesa di scoprire tutti i colpi di scena.

All American 7 ci sarà? Possibile rivoluzione in arrivo

All American 7 potrebbe farsi, ma la nuova stagione della serie tv apparirebbe irriconoscibile ai fan duri e puri del teen drama sportivo. A riportarlo è Deadline, secondo cui The CW avrebbe dato il via libera a due episodi extra per la sesta stagione con lo scopo di permettere agli sceneggiatori di “rimpolpare meglio la storia che stanno raccontando e portarla a una conclusione soddisfacente”, portando il computo complessivo degli episodi da 13 a 15. Ma perché tutto potrebbe essere destinato a cambiare?

Se dovesse essere approvata una settima stagione, essa probabilmente introdurrà una nuova generazione di personaggi al fine di rinfrescare la serie e ridurre i costi di produzione.

Il rinnovo comunque non pare scontato, nonostante All American resti uno dei prodotti più seguiti su The CW. I numeri, infatti, non sono mai stati così bassi come nel 2024 e la rete sta attraversando un profondo rinnovamento editoriale.

All American 6, la trama

La sesta stagione continua a seguire le vicende di Spencer (Daniel Ezra) e dei suoi amici, ora studenti del terzo anno alla GAU. Spencer e Jordan (Michael Evans Behling) sono ufficialmente eleggibili per il Draft NFL, mettendo Spencer al centro dei riflettori mediatici. Gli ego entrano in collisione quando una nuova aggiunta si unisce allo staff tecnico della GAU e cambia la dinamica della squadra. Nel frattempo, Olivia (Samantha Logan) torna a Los Angeles, è cambiata grazie alla sua esperienza a Londra ed è animata da un nuovo progetto per onorare il lascito del padre.

All American 7, dove vederlo in Italia

La serie in Italia è visibile su in esclusiva su Infinity+, con gli episodi che approdano in un secondo momento su Mediaset Infinity in concomitanza della sua messa in onda sul Venti. Negli Stati Unit, invece, la serie è disponibile su Max.

