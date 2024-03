Tutti i Bonus 2024, ecco l'elenco completo delle agevolazioni disponibili quest'anno

Quali sono le agevolazioni economiche, le indennità e i sussidi che puoi richiedere in base al tuo ISEE? Scopriamo l'elenco di tutti i bonus 2024 nella nostra guida.

Andiamo a fare un breve riepilogo di tutti i Bonus 2024 confermati dalla Legge di Bilancio: dalle agevolazioni per le famiglie agli aiuti per le imprese, fino alle indennità per lavoratori e disoccupati. Una guida completa.

Tutti i bonus 2024: l'elenco completo

Quali sono tutti i bonus che puoi richiedere nel 2024? Ecco la lista delle agevolazioni confermate e disponibili per quest'anno:

1. Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro; 2. Bonus assunzioni a tempo indeterminato; 3. Bonus assunzioni lavoratori autistici; 4. Bonus dipendenti e bonus dipendenti pubblici; 5. Assegno Unico e Universale; 6. Bonus bollette; 7. Naspi e Dis-Coll; 8. ISCRO per le partite Iva; 9. Carta della Cultura e del Merito; 10. Bonus Rottamazione TV; 11. Bonus casalinghe; 12. Bonus studenti universitari fuorisede; 13. Superbonus; 14. Bonus mobili; 15. Bonus barriere architettoniche; 16. Ecobonus casa; 17. Bonus Ristrutturazione; 18. Bonus Verde; 19. Bonus psicologo; 20. Bonus asili nido; 21. Carta Risparmio Spesa e Carta Acquisti; 22. Incentivi auto elettriche.

Tutti i Bonus 2024 per le famiglie

Uno dei più importanti bonus famiglie 2024 è sicuramente l'assegno unico e universale per i figli fino a 21 anni, confermato e rafforzato negli importi dal Governo. Questa agevolazione consente di ottenere un sussidio mensile per i propri figli, con importo variabile in base all'ISEE, al numero dei figli e ad altre condizioni familiari (genitori lavoratori, giovani madri, figli con disabilità, ecc).

Sempre per le famiglie c'è anche il bonus asilo nido e il bonus mamme lavoratrici, per sostenere la natalità e la genitorialità.

Importante è anche il congedo parentale per le famiglie, oltre a tutte le altre agevolazioni che si possono ottenere quando nasce un figlio.

Tutti i bonus 2024 per le imprese

Le imprese hanno a disposizione alcuni crediti di imposta oppure degli sgravi contributivi: tra i più importanti ci sono i bonus assunzioni. Il pacchetto di agevolazioni comprende alcuni dei soggetti più svantaggiati sul lavoro: giovani, donne, madri con figli, disabili e cittadini over 50 alla ricerca di un lavoro.

Oltre a queste agevolazioni esistono anche il bonus pubblicità per le imprese, il bonus benzina e i fringe benefits che permettono di erogare ai propri dipendenti dei voucher da utilizzare per le spese relative a bollette, spesa alimentare, rifornimento di carburante, affitto o mutuo.

Tutti i bonus per il lavoro 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza è stato sostituito da altre due misure: l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Mentre il primo è un sussidio destinato alle famiglie più svantaggiate a livello economico, il secondo fornisce un supporto agli individui occupabili per favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda la disoccupazione, invece, esistono due agevolazioni:

• la Naspi - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - che spetta in caso di dimissioni involontarie del lavoratore;

• l'assegno DIS-COLL che spetta per i lavoratori coordinati e continuativi.

Per le Partite Iva, invece, è ancora disponibile il bonus ISCRO, una sorta di cassa integrazione che consente agli autonomi di ottenere fino a 800 euro al mese.

Tutti i bonus 2024 per la casa

Interessante anche il pacchetto dei bonus per la casa, che però nel 2024 si è ristretto notevolmente: a partire dal Superbonus che è passato da una detrazione al 110% a una al 70% per l'effettuazione di lavori di efficientamento energetico o ristrutturazione edilizia delle abitazioni.

Sempre nell'ottica di ristrutturazione della casa, si possono ottenere:

• bonus mobili con detrazione al 50%;

• Ecobonus casa e bonus ristrutturazione con detrazione al 50% o 65%;

• Sismabonus ;

• bonus verde per giardini e terrazzi;

• bonus barriere architettoniche per determinate tipologie di interventi.

E per coloro che sono in procinto di acquistare casa, esistono anche le detrazioni sul mutuo e il bonus affitto, anche per studenti universitari.

Le altre agevolazioni

Tra le agevolazioni che non possiamo classificare in nessuna delle categorie precedenti, rimangono quindi:

• il bonus bollette , che consente di ottenere uno sconto su luce e gas;

• il bonus rottamazione TV , che consente di ottenere fino a 100 euro per cambiare il televisore;

• gli incentivi auto per l'acquisto di veicoli elettrici e non solo con o senza la rottamazione;

• la Carta Risparmio Spesa e la Carta Acquisti per risparmiare sulle spese alimentari e farmaceutiche, sulle bollette e sull'affitto;

• il bonus psicologo, confermato e rafforzato per quest'anno.

Interessanti anche i bonus studenti universitari fuorisede, che consentono ai giovani ragazzi di affittare un appartamento in un'altra città e di ottenere delle agevolazioni sulle spese.

Per i 18enni, invece, sono attive le nuova Carta Cultura e Carta del Merito che sono cumulabili e consentono di ottenere 500 euro da spendere in cultura.