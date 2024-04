A dispetto del progressivo peggioramento del Ftse Mib, la seduta si conferma in positivo per ERG, che resta saldamente ancorato al segno più.

ERG tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo ha ceduto ieri quasi mezzo punto percentuale e oggi dopo un’apertura sulla parità ha imboccato la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti, ERG viene fotografato a 24,56 euro, con un vantaggio dell’1,32% e circa 340mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 500mila.

ERG sale malgrado andamento BTP

Il titolo mette a segno la migliore performance nel settore utility e occupa la seconda posizione nel paniere delle blue chip, malgrado le indicazioni contrastanti dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund cala dello 0,53% a 136,03 punti base, mentre le vendite sui BTP fanno salire i tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni guadagna lo 0,4% al 3,937%.

ERG: finalizzata partnership con Apex Clean Energy

Intanto ERG si muove in positivo dopo che la società ha ufficializzato ieri il perfezionamento della partnership con Apex Clean Energy per l’acquisizione di un portafoglio di impianti negli Stati Uniti per 317 MW.

Il closing è avvenuto in linea con quanto già annunciato al mercato a fine 2023.

Erg ha inoltre annunciato l’energizzazione dell’impianto di Mineo-Vizzini in Sicilia a valle delle operazioni di repowering che hanno portato la capacità installata da 50 MW a 100.8 MW complessivi.

ERG: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di notizie positive per ERG, tuttavia già note e fattorizzate nelle stime di mercato.

Non cambia così la strategia della SIM milanese che sul titolo mantiene invariata la raccomandazione ”hold”, con un prezzo obiettivo a 29 euro.