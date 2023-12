Quali bonus spettano per la nascita di un figlio: le novità della Manovra 2024

Per alcuni di questi sostegni economici, il calcolo è sulla base dell’Isee, per altri invece, il riferimento al reddito non è necessario. Ecco i bonus nascita per il 2024.

Nascita in arrivo o figlio appena nato? Anche per il 2024 si confermano alcuni bonus nascita, che rappresentano un valido aiuto per le famiglie con reddito basso ma non solo.

Infatti, se alcuni di questi sostegni economici si calcolano sulla base dell’Isee, per altre tipologie di aiuto, il riferimento al reddito non è necessario.

Ecco dunque quali sono i principali bonus per nascita figlio per il 2024.

Che bonus spetta a chi partorisce nel 2024

Per quanto concerne i bonus per la nascita di un figlio bisogna distinguere tra i sostegni di tipo economico e gli aiuti di differente tipologia.

Infatti, la Manovra governativa per il 2024 prevede tante novità per la famiglia, tra cui anche le maxi deduzioni per le assunzioni delle neo mamme così come per gli under 30, per gli invalidi e gli ex percettori del reddito di cittadinanza.

Ma non è tutto. Sul fronte dei bonus 2024 in favore delle famiglie, spuntano anche i tagli Irpef, gli aiuti per l’asilo nido, la decontribuzione per le mamme lavoratrici nonché gli aumenti dell’assegno unico.

Infatti, potrebbe scattare anche un incremento del 50% dell’assegno per il secondo figlio. Ma ci sono altre misure che vanno ad aggiungersi all’elenco. Eccole tutte.

Cosa spetta alla nascita di un figlio 2024: tutti i bonus

Passiamo dunque in rassegna tutti quelli che sono i bonus e le agevolazioni per le famiglie che accolgono in questi giorni un nuovo nato, così come nei prossimi mesi a venire.

Assegno unico 2024

Maggiorazioni in arrivo a partire dal secondo figlio, per le famiglie italiane. In particolare, assisteremo a un aumento dell’importo dell’assegno unico, così come già avviene per i figli entro i primi 12 mesi di vita, le famiglie che hanno tre figli o più e un Isee inferiore a 43.240 euro ma entro i 3 anni d’età del bambino.

Bonus asilo nido 2024

Se nel nucleo familiare è già presente un primo figlio di non più di sei anni, allora il bonus nido è pari a 3.600€ se l’Isee familiare è inferiore a 40.000 euro.

A ogni modo restano invariati gli importi spettanti per il primo figlio.

Bonus mamme 2024

Questa tipologia di bonus è rivolta invece alle mamme che lavorano in qualità di dipendenti, dal momento che il datore di lavoro può beneficiare di un’esenzione contributiva totale. Ovviamente, ciò non va a discapito della lavoratrice, dal momento che è lo Stato a integrare per tutte le dipendenti che hanno almeno 2 figli.

Congedo parentale 2024

Questa misura in favore della genitorialità prevede che il lavoratore dipendente (padre o madre) possa richiedere fino a un massimo di 9 mesi di congedo parentale retribuiti al 30%, entro i primi 12 anni di vita del bambino. Se invece si richiede l’agevolazione entro i primi sei anni di età, allora il primo mese può essere retribuito all’80%.

Grazie alla Legge di Bilancio 2024 è possibile ottenere anche una seconda mensilità al 60%.

Maxi deduzione per mamme che lavorano

Si tratta di uno sgravio importante per i datori di lavoro, dal momento che coloro che assumono a tempo indeterminato potranno beneficiare di una deduzione del 120%. L’agevolazione si applica in favore di mamme, con almeno due figli minorenni e, in alternativa, per tutti i giovani al di sotto dei 30 anni di età, per i disabili e per gli ex beneficiari del reddito di cittadinanza.

Fringe benefit

In arrivo anche fringe benefit esentasse che da una soglia di 258 euro passano a ben 1.000€ per i redditi fino a 35 mila euro ma che arrivano addirittura a 2.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti che hanno figli a carico.

Ovviamente è d’obbligo precisare che non si tratta di un obbligo per le aziende bensì di uno strumento di gratificazione sicuramente apprezzabile nonché di una valida integrazione dello stipendio.

Famiglia, che bonus ci sono per il 2024

Oltre alle misure appena elencante in favore delle coppie che hanno appena avuto un bambino, ci sono altri bonus confermati nel 2024, in favore delle famiglie.

Ecco quali sono i principali:

• Carta Dedicata a te

• Bonus Carburante 2024

• Riforma Irpef 2024

• Taglio cuneo fiscale

• Rivalutazioni delle pensioni

• Bonus casa 2024

• Bonus prima casa under 36

• Bonus per lo studio 2024

• Carta Giovani Nazionale 2024

• Bonus pellet 2024

• Bonus fotovoltaico per il sud e Isee basso.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura dell’articolo dedicato ai bonus confermati grazie alla Manovra 2024.