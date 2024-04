L’Inter, dopo aver vinto il derby di Milano, ha conquistato matematicamente il campionato di Serie A 2023/2024. Insieme alla gloria, vincere il titolo fa bene anche alle finanze della società. Ecco quindi quanto guadagna chi vince la Serie A e come cambia l’assegnazione del premio per la qualificazione in Champions League dalla stagione 2024/2025, quando il nuovo format entra ufficialmente in vigore.

Quanto guadagna chi vince la Serie A

Nella stagione 2023/2024, il premio per la squadra vincitrice del titolo è pari a 20 milioni di euro. A questi, deve essere aggiunto anche il bonus per la qualificazione in Champions League, che vale 6,8 milioni.

L’Inter, dunque, ha incassato 26,8 milioni di euro come premio per aver vinto il campionato. La cifra è grossomodo simile a quella guadagnata dal Napoli nella stagione 2022/2023.

Il premio per il resto del podio

Anche se non vincere il campionato e arrivare secondi può essere una delusione per i tifosi, non può dirsi lo stesso per le casse della società.

La seconda posizione in classifica, infatti, vale ben 21,9 milioni di euro, di cui 16,8 provenienti dalla Lega calcio, mentre i restanti 5,1 milioni derivano dall’accesso in Champions League.

Un introito corposo è garantito anche alla squadra che arriva sul gradino più basso del podio. Il campionato italiano contribuisce con 14,4 milioni di euro, mentre la Uefa con 3,4.

Come cambia il montepremi dalla stagione 2024/2025

Il montepremi, tuttavia, dalla stagione 2024/2025 è destinato a subire alcune variazioni. Ciò è dovuto all’introduzione del nuovo format della Champions League.

Infatti, se i soldi guadagnati dal posizionamento in classifica di Serie A potrebbero variare di poco, quelli garantiti dalla Uefa dovrebbero notevolmente aumentare.

Le modalità di calcolo per arrivare alle cifre si suppone sia totalmente diversa. Queste, infatti, non dovrebbero più tenere conto del piazzamento finale in campionato, concentrandosi invece sul posizionamento del Paese del club nel ranking Uefa.

Le squadre della stessa nazione riceveranno la stessa quota. Nel caso dell’Italia quindi, ora prima nel ranking, il premio che andrebbe a tutti i team qualificati sarebbe più alto di quello attualmente percepito dall’Inter.

Quanto guadagna l’Inter dall’incasso per i diritti TV

Nella relazione semestrale di Inter Media and Communication, il club nerazzurro aveva comunicato quale fosse l’incasso aspettato a fine stagione dai diritti TV:

In base al modello di distribuzione attualmente in vigore, ci aspettiamo un importo minimo garantito nell’ordine di 78 milioni di euro (in un peggior scenario con l’ultima posizione nella classifica della Serie A 23/24), che aumenta fino a circa €100 milioni in caso di vittoria nella Serie A 23/24

La vittoria contro il Milan ha garantito la matematica certezza di essere al primo posto nel campionato di Serie A 2023/2024. Ciò significa quindi che i ricavi provenienti dai diritti televisivi per la società raggiungono addirittura i 100 milioni di euro.

La quota supera di ben 13 milioni quella ottenuta la stagione precedente, quando l’Inter si posizionò in terza posizione.