Sciopero aerei per la giornata di domenica 17 luglio 2022: quali sono i voli cancellati e quelli confermati? Un volo su quattro è suscettibile di variazioni o cancellazioni. Ecco un elenco completo delle partenze e degli arrivi assicurati, oltre alla classifica degli scali migliori e peggiori in Italia e nel mondo.

Mentre migliaia di italiani si apprestano a partire per le vacanze, e altrettanti cittadini sono pronti a tornare nel Bel Paese, nella giornata di domenica 17 luglio 2022 è stato indetto un nuovo sciopero degli aerei per una durata complessiva di 4 ore. Voli cancellati, disagi e manifestazioni sono previsti dalle ore 14 alle ore 18: si stima la cancellazione di un volo su quattro.

A partecipare allo sciopero aerei saranno sia gli assistenti di terra sia quelli di voli delle maggiori compagnie low cost: quali sono i voli cancellati e quali sono gli scali migliori e peggiori?

Ecco la classifica degli aeroporti più affidabili con i quali prenotare il biglietto di andata e ritorno, quali sono i voli a rischio cancellazione e cosa succederà domenica 17 luglio con lo sciopero degli aerei. Tutto quello che c’è da sapere.

Sciopero aerei e voli a rischio per domenica 17 luglio 2022

A causa dello sciopero degli aerei indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per la giornata di domenica 17 luglio 2022, si stimano almeno 600 voli a rischio cancellazione: 100 mila passeggeri potrebbero restare a terra, e moltissime partenze e vacanze rischiano di saltare.

Mentre inizialmente lo stop sembrava protrarti per tutto l’arco della giornata, ad oggi sappiamo che lo sciopero degli aerei riguarderà soltanto alcune compagnie e alcune fasce orarie: tutti coloro che sono in partenza o in arrivo in Italia, però, potrebbero registrare ritardi, cancellazioni, o disagi a causa dei voli cancellati.

Se anche tu hai acquistato un biglietto aereo con le compagnie low cost Ryanair, Alitalia, easyJet, Vueling e Wizzair, potresti andare incontro a disagi limitatamente ad alcune fasce orarie.

Sciopero aerei e voli a rischio per il 17 luglio 2022: le fasce orarie garantite

Lo sciopero degli aerei di domenica 17 luglio 2022 è stato fortemente limitato: mentre inizialmente erano previsti disagi per tutta la giornata, ad oggi possiamo confermare che le manifestazioni si limiteranno a 4 ore: dalle ore 14 alle ore 18.

A insistere sulla restrizione della manifestazione è stata la Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha voluto confermare anche delle fasce orarie garantite per tutti i passeggeri in partenza e in arrivo nei maggiori scali nazionali e internazionali.

Tra le fasce orarie garantite segnaliamo il mattino, dalle ore 7 alle ore 10, e la sera, dalle ore 18 alle ore 21. Per consultare tutti gli orari dello sciopero aerei e le informazioni necessarie per i viaggiatori, invitiamo a consultare il sito web del Ministero dei Trasporti.

Non tutti gli scali aderiranno allo sciopero: hanno confermato lo stop, al momento, gli aeroporti di Roma, Milano, Brindisi, ma anche scali locali quali Perugia, Ciampino, Bologna e Pescara.

Sciopero aerei e voli a rischio per il 17 luglio 2022: elenco delle cancellazioni

Se hai acquistato un biglietto aereo per domenica 17 luglio 2022, potresti voler conoscere tutti i voli cancellati a causa dello sciopero: ecco un elenco completo delle cancellazioni. Ricorda che, qualora il tuo volo venga cancellato o posticipato, potresti aver diritto a un rimborso fino a 600 euro.

Ita Airways ha comunicato che sono stanti cancellati 122 voli nazionali e internazionali, ovvero il 40% di quelli programmati per domenica 17 luglio. La lista completa è disponibile qui. Tuttavia, la compagnia ha dichiarato di aver

attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata del 17 luglio.

Anche Volotea ha annunciato la cancellazione di 24 voli da e per l’Italia (soprattutto da e per la Sardegna), ovvero circa l’8% della programmazione giornaliera. Easyjet, invece, aveva in programma – per la giornata di domenica 17 luglio – 58 voli nazionali e internazionali: alcuni di questi saranno cancellati.

Infine Ryanair, come Easyjet, non ha specificato quali voli saranno annullati per la giornata di domenica: quel che è certo, è che almeno 16 voli in partenza o in arrivo a Cagliari non saranno effettuati.

Sciopero aerei per il 17 luglio 2022: quali sono i voli confermati

Se da un lato troviamo tutta una serie di voli cancellati a causa dello sciopero degli aerei di domenica 17 luglio 2022, dall’altro lato possiamo anche elencare quali sono i voli confermati per la suddetta giornata.

Come scrive un articolo del Corriere della Sera, tra i voli confermati nonostante lo sciopero aerei ci sono 23 collegamenti nazionali ed europei, ai quali si aggiungono altri 10 collegamenti verso il Medio Oriente, 4 voli con destinazione Nord America e uno per il Sud-Est Asiatico.

Per scoprire l’elenco completo dei voli che NON saranno cancellati, o che eventualmente saranno spostati al di fuori della fascia oraria di sciopero è possibile consultare questa pagina.

Sciopero aerei e voli a rischio: la classifica degli scali migliori e peggiori

Infine, arriviamo alla definizione di una classifica dei migliori e dei peggiori scali nazionali e internazionali con i quali prenotare un volo: chi è al top e chi viene bocciato?

A stilare la classifica degli scali migliori e peggiori è stato Bloomberg, attraverso un’attenta analisi dei dati raccolti dall’agenzia specializzata Hopper Inc nei primi dieci nove di luglio 2022.

Ecco la classifica completa dei peggiori aeroporti:

Bruxelles – 75% voli in ritardo e 2,5% cancellati;

Francoforte (Germania) – 68% voli in ritardo e 7,8% voli cancellati;

Eindhoven (Olanda) – 67% voli in ritardo e 1,8% voli cancellati;

Luton Airport (Regno Unito) – 66% voli in ritardo e 2,7% voli cancellati;

Liszt Ferenc (Ungheria) – 65% voli in ritardo e 2,1% voli cancellati.

Seguono nell’ordine gli aeroporti di Lisbona (Portogallo), Charles De Gaulle (Francia), Schiphol (Olanda), Cote D’Azur (Francia) e al decimo posto Gatwick (Regno Unito).

Tra gli scali migliori, invece, spunta un orgoglio italiano: l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è stato posizionato da Bloomberg in vetta alla classifica per l’indice di puntualità dei voli in partenza e in arrivo. Nei primi nove giorni di luglio, infatti, Orio al Serio ha gestito in modo ottimale lo sciopero: solo il 3% dei voli era in ritardo ed è stata registrata una cancellazione ogni 100 voli in programma.