Ultimamente in Italia, e soprattutto nella città sulla laguna, prevale ciò che viene chiamato turismo “mordi e fuggi“. Si tratta di un viaggio caratterizzato da tappe fugaci in cui si consuma un gran numero di luoghi e attrattive in poco tempo.

In questa maniera non solo si rende difficile la mobilità in città per l’alto numero di affluenza, ma non si riesce nemmeno ad apprezzare ciò che si sta visitando.

Nel tentativo di disincentivare questo tipo di turismo, che è diventato un grande problema per Venezia, il comune introduce dal 25 aprile 2024 il pagamento di un ticket di ingresso di 5 euro per i non residenti.

Ecco tutto ciò che bisogna sapere per poter entrare nella città storica se siete dei turisti.

Da quando bisogna pagare il ticket di ingresso per visitare Venezia?

Questo nuovo sistema di ingresso ha inizio dal 25 aprile 2024 ed è previsto per determinate giornate che vedono un alto numero di visitatori, in tutto sono 29 giorni:

dal 25 al 30 aprile

dal’1 al 5 maggio

11, 12, 18, 19, 25 e 26 maggio

8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno

6, 7, 13 e 14 luglio

Per la visita delle isole minori, invece, non è dovuto il pagamento del contributo dalle 16 alle 8.30.

Chi, come e dove pagare il ticket di 5 euro

È obbligatorio il pagamento del contributo per tutte le persone che hanno compiuto 14 anni che entrano a Venezia dalle 8.30 alle 16 con qualsiasi mezzo di trasporto e non pernottano negli alberghi della città.

La riscossione del biglietto avviene attraverso la piattaforma online (http://cda.ve.it), da cui si può prenotare l’ingresso e effettuare il pagamento prima dell’arrivo a Venezia. Successivamente, dalla piattaforma è possibile ottenere il voucher con il QR-code dell’avvenuta transazione.

L’acquisto del ticket è possibile anche in tabaccheria, che deve sempre avvenire prima dell’accesso nella città.

Chi è esente dal pagamento

Ad essere esclusi sono tutti coloro nati a Venezia e nella regione Veneto, i minori di 14 anni e possessori di Carta europea della disabilità e relativi accompagnatori. Inoltre il contributo non è previsto per i turisti che pernottano in città perché pagano la stessa tassa da 3 euro a persona a notte.

Per quest’ultimi però è necessario registrarsi sul portale della città per poter essere l’esenzione. È richiesto lo stesso per i residenti della regione, i coniugi, i conviventi, i parenti residenti fino al terzo grado e persone senza legami che si recano a Venezia per visitare persone residenti e domiciliate.

Rientrano nell’esenzione anche lavoratori e lavoratrici, pendolari, studenti, i componenti di nuclei familiari di chi ha pagato l’Imu nel Comune di Venezia.

La multa per chi non paga il ticket

Per chi dovesse non pagare il ticket, la multa ammonta da 50 a 300 euro (con l’aggiunta di 10 euro per il contributo d’accesso). Inoltre se si dichiara il falso per ottenere l’esenzione c’è il rischio di una denuncia penale.