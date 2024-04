Quali sono i borghi più belli da visitare in Franciacorta? Ecco i 3 luoghi dove rilassarsi sorseggiando un buon calice di vino.

La Franciacorta è una zona collinare situata tra Brescia e la parte meridionale del Lago d’Iseo, famosa per i suoi numerosi vigneti da cui nasce l’omonimo vino spumante che ha ricevuto DOCG. Tuttavia, ricondurre il territorio della Franciacorta solo ai vigneti è piuttosto riduttivo. Tra i comuni della Franciacorta, infatti, ci sono alcuni borghi che sono delle chicche imperdibili per chi vuole scappare dal caos cittadino e concedersi una gita fuori porta.

Quali sono i borghi più belli della Franciacorta?

Che sia per una fuga romantica o per un weekend tra amici, la Franciacorta è il luogo ideale per chi ama la storia, il buon cibo, l’arte e la natura. La zona, infatti, regala paesaggi mozzafiato ed è una tappa obbligatoria per chi è appassionato di viticoltura. Non a caso, sono molte le aziende del territorio che offrono visite tra i propri vigneti e degustazioni da non perdere.

Tra l’altro, il territorio fa parte dell’itinerario di Sebino Express, il treno storico che consente di fare un viaggio su una locomotiva d’epoca, partendo da Milano e arrivando a Paratico – Sarnico oppure da Brescia fino a Pisogne.

Inoltre, se cerchi un’atmosfera incantata e romantica, ecco cosa vedere sul lago d’Iseo. In questo luogo magico, ci sono alcuni borghi che meritano una menzione speciale.

1. Borgo di Monticelli Brusati

A circa 19 chilometri da Brescia sorge questo borgo nelle Prealpi, facente parte della Comunità montana del Sebino Bresciano. Con le sue origini medievali, il borgo deve il suo nome ai rilievi collinari e alla famiglia dei nobili Brusati.

Tra le attrazioni da visitare ci sono la chiesa dei santi Tirso ed Emiliano e il Monte della Madonna Rosa, da cui è possibile ammirare l’omonimo Santuario in cui ci sono affreschi risalenti dal XV secolo. Da non perdere neppure il Castelveder, detto Castellotto.

Tra le aziende vinicole della zona c’è La Montina, che da secoli è presente sul territorio. L’azienda consente di fare un percorso di degustazione dei propri prodotti.

2. Borgo di Paratico

A sud del lago di Iseo si trova questo borgo. Vista la vicinanza al lago è possibile praticare molte attività acquatiche come sci nautico, canoa, wakeboard, ma è il luogo perfetto anche per chi ama la bici e il trekking grazie ai suoi itinerari che attraversano non solo il lago, ma anche il Parco dell’Oglio.

Tra i punti turistici di maggiore interesse ci sono i ruderi del castello Lantieri. Particolare menzione merita la chiesa di San Pietro, in cui si celebra l’8 dicembre la festa della Madonna dei Pom, che è legata a una leggenda pagana, in cui si narra che gli abitanti regalassero alle proprie future mogli una mela per ufficializzare la relazione.

3. Borgo di Torre Franca

Una parte di questo borgo fa parte della Riserva Naturale Torbiere del Sebino. Il suo nome è legato alle Cortifranche, cioè antiche corti monastiche. Tra i luoghi di maggiore interesse si menzionano il Complesso di San Vitale, costituito da sei chiese, tra le quali spiccano la Chiesa di San Giulia facente parte di Palazzo Pizzini, la Chiesa di Santa Maria in Zenighe, Palazzo Lana e Palazzo Torri, una villa frequentata da personaggi illustri quali Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli.