biglietti del treno gratis come fare domanda

Sogni di visitare l’Europa ma i costi sono troppo alti? C’è una soluzione: ci sono in palio 35mila biglietti gratis per i 18enni: ecco come fare domanda e quali sono i requisiti da rispettare per accedere.

Biglietti del treno gratis ai 18enni: ecco chi può fare domanda e come

Per avventurarsi alla scoperta dell’Europa basta uno zaino e un piccolo trolley, poi tanta voglia di viaggiare e visitare luoghi incantevoli, tra arte, cultura e storia. Meglio ancora se in compagnia di qualche amico. Ecco allora che un nuovo bando promosso dall’Ue può essere di grande aiuto.

L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito del progetto DiscoverEu, un’azione del programma Erasmus+ per promuovere la scoperta del patrimonio storico e culturale europeo. I requisiti da rispettare? Facile:

essere nati tra l’1 luglio 2005 (incluso) e il 30 giugno 2006 (incluso)

essere residenti in uno dei Paesi membri dell’Unione europea, averne la cittadinanza o essere associati al programma Erasmus+ (si tratta di alcuni Paesi in particolare, cioè Norvegia, Turchia, Serbia, Macedonia del Nord, Islanda e Liechtenstein)

Insomma, per viaggiare gratuitamente in treno basta poco: il bando della Commissione europea ha messo a disposizione 35mila biglietti per i giovani, con la possibilità di esplorare il Vecchio continente. Per provare a ottenere un biglietto gratis c’è tempo fino alle ore 12 di martedì 30 aprile 2024. Il progetto esiste dal 2018, ma nel 2024 l’iniziativa appare particolarmente gettonata, complici le elezioni europee di giugno.

Per accertarsi di rispettare i requisiti richiesti è necessario compilare un modulo online e inserire gli estremi di un documento di identità (valgono la carta di identità, il passaporto o una carta di soggiorno). Poi arriva un quiz da fare e chi vince ottiene l’ambito pass gratuito per viaggiare quasi interamente in treno. I meno fortunati però non rimarranno delusi. Per loro c’è un bel premio di consolazione. Di cosa si tratta? Chi non ottiene il biglietto del treno gratis alla scoperta dell’Europa può tirare comunque un sospiro di sollievo. Ebbene sì, perché potrà ricevere una carta europea che dà diritto a sconti su spostamenti, visite culturali, attività formative e sportive, ma anche vitto e alloggio.

Viaggiare in compagnia, come fare?

L’esperienza del viaggio in treno in giro per l’Europa può essere l’occasione per scoprire non solo nuove località. Quale modo migliore per incontrare e stringere legami con persone mai viste prima? Insomma, si tratta di un bel progetto per conoscere il patrimonio storico del continente, ma è anche un’opportunità per fare nuove amicizie. È un’occasione di incontro e scambio reciproco. Ma non è tutto: chi desidera viaggiare in compagnia di amici può farlo. In che modo?

Si può aderire al bando anche in gruppo, fino a massimo 5 persone. In tal caso, è necessario scegliere un referente che presenti la domanda e faccia da capogruppo nelle risposte dei quiz. Per permettere anche agli altri componenti di partecipare, il capogruppo deve condividere con loro un codice. Dopodiché ognuno deve effettuare l’iscrizione e registrarsi sul portale online, inserendo i dati richiesti.

I partecipanti selezionati vengono nominati “ambasciatori DiscoverEU”. A quel punto, non resta che prepararsi all’avventura e condividere il viaggio sui social con l’hashtag creato ah hoc: #DiscoverEU.