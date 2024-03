Elezioni Europee 2024: ecco chi vince secondo i sondaggi

Siamo ormai vicini alle Elezioni Europee. Secondo i sondaggi, Giorgia Meloni è in testa, mentre la Lega di Matteo Salvini ha perso i punti. Vediamo chi vince e cosa potrebbe riservarci il futuro se i risultati dovessero restare invariati.

Sondaggi Elezioni Europee: ecco chi vince e perché

Da giovedì 6 a domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le Elezioni Europee. Secondo i sondaggi di Euromedia Research, illustrati da Alessandra Ghisleri su La Stampa, al 26 marzo Giorgia Meloni è in netta maggioranza su Matteo Salvini. Fratelli d'Italia segna il 28%, mentre la Lega è all'8,7%.

Un divario importante, che vede anche altri partiti parecchio distanziati dalla presidente del Consiglio. Forza Italia è all'7,7%, mentre Noi Moderati è fermo allo 0,7%. Insieme, però, le quattro componenti del centro destra raggiungono il 45,1%. Un calo sostanzioso rispetto al 2019, quando la Lega, grazie all'exploit, aveva raggiunto il 34,3%.

Ghisleri ha fatto notare che, sulla media di tutti i sondaggi di ogni paese dell’Unione, un’alleanza in Europa simile a quella italiana raggiungerebbe i 339 seggi. Ricordiamo che per avere la maggioranza bisogna superare i 353. Pertanto, si potrebbero creare diverse situazioni prive di maggioranza. ll Partito Popolare Europeo (EPP), ad esempio, si unisce con l'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D) ma arrivano a 315 seggi, con un ammanco almeno di 38 deputati.

Elezioni Europee 2024: cosa dobbiamo aspettarci?

Secondo i sondaggi, più ci avviciniamo alle Elezioni Europee 2024 e più crescono i consensi degli elettori nei riguardi dei partiti di estrema destra e ultraconservatori. Hanno già trionfato in quattro Paesi - Italia, Lussemburgo, Belgio e Olanda - e adesso potrebbero raggiungere più di un quinto dei seggi totali.

Stando ai sondaggi condotti da Ipsos per Euronews, gli elettori, in vista della formazione di un nuovo parlamento dell'Unione, hanno diverse preoccupazioni e altrettante aspettative. In base alle ricerche su 18 Paesi UE, la problematica che maggiormente interessa la popolazione (68%) è l'aumento dei prezzi e del costo della vita. Questo è il pensiero di Portogallo in primis, seguito da Spagna, Italia, Francia e Germania. I meno preoccupati sono Polonia e Finlandia.

Con il 64%, invece, troviamo le disuguaglianze sociali. Gli elettori dell'UE chiedono ai politici di trovare una soluzione. Al 62% c'è un'altra richiesta importante: stimolare la crescita economica.

Tralasciando le richieste e i timori degli elettori, che ad essere onesti contano sempre ben poco, torniamo alla domanda iniziale: chi vince le Elezioni Europee 2024? Anche se i risultati dei sondaggi potrebbero cambiare, il destino delle votazioni sembra ormai scritto: la destra, anche se ha perso consensi, è in testa. Basta un dato: Fratelli d'Italia è al 27% con 24 seggi, mentre il Partito Democratico di Elly Schlein è al 19% con 17 seggi. Segue il Movimento Cinque Stelle con il 17,4% delle preferenze e 16 seggi. E' bene sottolineare che la destra è in vantaggio anche in Francia, Belgio, Olanda, Polonia e Germania.