Elezioni europee 2024, FdI al 27% e M5S a un passo dal Pd: cosa dicono i sondaggi politici

I sondaggi relativi alle elezioni europee che si terranno nel mese di giugno 2024 sono stati realizzati da Ipsos per Euronews e fanno riferimento al mese di marzo 2024. Le intenzioni di voto degli italiani non sono cambiate di molto e vedono in testa sempre i soliti tre partiti. Purtroppo, in coda alla classifica, molte formazioni politiche presenti nel Parlamento italiano rischiano di non ottenere alcun seggio a Strasburgo.

Elezioni europee 2024, i dati rilevati dai sondaggi politici: Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle

Come anticipato, non cambia la top 3. Al primo posto troviamo sempre il partito guidato da Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia (FdI). La percentuale è molto alta e infatti, su 76 seggi che spettano all'Italia, solo FdI ne occuperebbe ben 24 grazie al suo 27%. Un risultato che supera le aspettative della premier italiana che punta, da qui a giugno, almeno al 26%.

Subito dopo FdI troviamo il Partito Democratico (PD). I dem stanno crescendo lentamente nei sondaggi politici e oggi sono al 19%. Il distacco con i rivali politici legati all'area del centrodestra è ancora molto ampio perché tra il PD e FdI c'è una differenza dell'8% che è un margine molto alto. Allo stato dei fatti, al partito guidato dalla Schlein, spetterebbero 17 seggi.

Al terzo posto della classifica delle intenzioni di voto per le europee troviamo il Movimento 5 Stelle (M5S). Conte e co. potrebbero, entro giugno, sorpassare i colleghi del PD in quanto si trovano al 17,4%. Il distacco con i dem, attualmente, è minimo e dovrebbero puntare a conquistare i voti degli incerti. Ai pentastellati, qualora la situazione dovesse rimanere invariata, spetterebbero 16 seggi a Strasburgo.

Forza Italia, Lega, Alleanza Verdi/Sinistra Italiana

Forza Italia e Lega sono in una situazione di parità e per la prima volta, dopo mesi, nessun partito ha sorpassato l'altro. Le due formazioni di centrodestra, stando all'ultimo rilevamento di Ipsos relativo al mese di marzo 2024, sono all'8,2% e ad entrambe spetterebbero 7 seggi a Strasburgo.

Sul filo del rasoio, invece, troviamo l'Alleanza Verdi/Sinistra Italiana che è al 4,1%. Grazie a quello 0,1%, la coalizione ha superato la soglia di sbarramento per accedere al Parlamento Europeo. Ai due partiti, separatamente, spetterebbero 2 saggi a testa: 2 occupati dai Verdi e 2 da Sinistra Italiana.

I grandi esclusi

Purtroppo, allo stato dei fatti, vi sono tre partiti italiani che non raggiungono la soglia minima per accedere a Strasburgo. Stiamo parlando di: Italia Viva, Azione e +Europa.

Italia Viva ha sorpassato, per la prima volta, gli ex alleati guidati da Carlo Calenda. I renziani sono però al 3,4% e dunque necessitano di un altro 0,6% per poter ottenere almeno un seggio nel Parlamento Europeo.

Azione è invece fermo al 3%, ad un punto percentuale dalla soglia di sbarramento e dietro ad Italia Viva dello 0,4%.

+Europa, infine, è molto più indietro rispetto agli altri partiti e sembra che per loro raggiungere la soglia di sbarramento sia una vera e propria impresa. I dati dell'ultimo rilevamento parlano del 2,6% nelle intenzioni di voto degli italiani.

