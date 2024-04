Sondaggi politici, i dati aggiornati al 5 aprile 2024: cala FdI, salgono PD e M5S

I sondaggi politici del 5 aprile 2024, realizzati da YouTrend per Agi, hanno fotografato la realtà elettorale italiana a meno di due mesi alle elezioni europee. Il centrodestra al governo non è nel suo periodo politico migliore se facciamo riferimento alle intenzioni di voto degli ultimi mesi, infatti sta continuando a perdere terreno. Decisamente meglio il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle (M5) che lentamente stanno risalendo la classifica. Scopriamo insieme i dettagli del sondaggio.

Sondaggi politici, i dati aggiornati al 5 aprile 2024: Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle

Il podio della classifica delle intenzioni di voto degli italiani resta invariato. Al primo posto c'è sempre Fratelli d'Italia (FdI), partito guidato dalla premier Giorgia Meloni. Il trend nei sondaggi è però sempre negativo negli ultimi mesi e sembra che FdI non riesca a crescere più di tanto. Ad ogni modo, Meloni e co. sono al 27,4%, un dato percentuale molto alto se comparato a quello degli rivali politici. Rispetto a due settimane fa, FdI ha perso lo 0,1%.

Sebbene il margine sia ancora ampio, il Partito Democratico (PD), mostra ottimi segnali di ripresa e di crescita. I dem, guidati da Elly Schlein, sono arrivati al 20% e rincorrono sempre di più FdI che deve iniziare a guardarsi le spalle, se non in vista delle europee almeno in vista delle future politiche. Il PD è cresciuto dello 0,2% rispetto a due settimane fa.

La medaglia di bronzo spetta sempre al Movimento 5 Stelle (M5S). I pentastellati, in queste ultime due settimane, sono cresciuti molto di più dei precedenti partiti menzionati e infatti hanno registrato uno 0,3% in più nelle intenzioni di voto degli italiani. Qualora dovessero continuare così potrebbero anche raggiungere il secondo posto e superare il PD in quanto Conte e co. sono al 16,3%.

Forza Italia e Lega

La zona di metà classifica è occupata da due partiti appartenenti all'area del centrodestra: Forza Italia (FI) e Lega. Entrambi sono in una fase di stallo e sono quasi speculari se dovessimo fare riferimento solo al dato finale nella classifica delle intenzioni di voto. Stando alle proiezioni dell'ultimo sondaggio entrambi i partiti sono all'8,2%.

Una percentuale importante che fa tirare un sospiro di sollievo al centrodestra e ad entrambi i partiti, almeno in vista delle europee. Sta di fatto, però, che a gioire maggiormente sono i membri di FI in quanto all'8,2% ci sono arrivati conquistando uno 0,2% che sa tanto di trend positivo. Quindi ci aspetta che gli azzurri possano crescere ancora di più.

L'8,2% della Lega, nonostante sia un ottimo traguardo, non è un novità. Il partito guidato dal ministro e vicepremier Salvini non è cresciuto nelle ultime settimane. Guardando il bicchiere mezzo pieno, i leghisti possono almeno gioire per non aver perso alcun punto percentuale.

Gli altri partiti

I partiti cosiddetti minori, cioè quelli che non arrivano alla soglia del 4% per poter accedere al Parlamento Europeo, sono: Alleanza Verdi/Sinistra, Azione, Italia Viva e +Europa.

Si trovano nella parte più bassa della classifica delle intenzioni di voto degli italiani e solo per due di essi potrebbe esserci qualche speranza di entrare a Strasburgo dopo le elezioni europee che si terranno a giugno. I partiti più vicini alla soglia del 4% sono Alleanza Verdi/Sinistra Italiana che è al 3,7% e Azione che è al 3,5%. Purtroppo entrambi i partiti sono in crisi in quanto rispetto a due settimane fa hanno perso lo 0,4% delle preferenze.

Non è un buon momento, invece, per Italia Viva e per +Europa. Rispettivamente sono al 3,1% e al 2,6%. Le speranza di entrare a Strasburgo, per entrambi i partiti, sono ormai minime e solo una coalizione con partiti maggiori potrebbe garantire loro qualche seggio nel Parlamento Europeo.

