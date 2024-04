L’ascesa di WienerAI: una nuova meme coin a tema canino che sta attirando gli investitori

Da quando è stata lanciata la sua presale, WienerAI ha rapidamente guadagnato terreno, promettendo agli investitori opportunità interessanti e offrendo nuove prospettive nel settore delle criptovalute. Scopriamo di più su questo coinvolgente fenomeno e le sue potenziali implicazioni nel nostro articolo.

VAI AL SITO UFFICIALE DI WIENERAI

Cos’è WienerAI?

WienerAI si presenta come l’essere cibernetico più potente e avanzato dell’universo. Nonostante sia una nuova meme coin, WienerAI si distingue da altri token simili perché implementa nell’ecosistema casi d’uso basati sull’intelligenza artificiale.

Questa nuova criptovaluta fonde i mondi dell’intelligenza artificiale, della fedeltà canina e dell’amore per le salsicce. L’IA nelle criptovalute è spesso sinonimo di maggiore velocità, in quanto accelera l’elaborazione dei dati e l’analisi.

Questo porta anche a una maggiore precisione, a una migliore efficienza e a una maggiore sicurezza all’interno della blockchain. Poiché l’IA non ha ancora scalfito la superficie del suo potenziale, WienerAI potrebbe essere in grado di offrire tecnologie avanzate e ambienti diversi.

WienerAI, che vanta il potenziale per diventare una delle migliori criptovalute, è un token ERC-20 costruito sulla blockchain di Ethereum. Una delle blockchain più utilizzate al mondo, Ethereum offre elevata scalabilità, sicurezza e decentralizzazione. Grazie a tutte queste caratteristiche, i possessori del token $WAI possono effettuare transazioni senza problemi sull’ecosistema.

Inoltre, lo smart contract di WienerAI è stato verificato da Coinsult, una piattaforma di sicurezza pionieristica basata su blockchain che effettua controlli di sicurezza su varie piattaforme crypto e blockchain. Pertanto, WienerAI è una piattaforma sicura da utilizzare.

Con il recente lancio della prevendita del token $WAI, WienerAI sta cercando di generare una base di clienti fedeli che investiranno a lungo termine. Per promuovere il possesso di token a lungo termine, WienerAI offrirà anche opportunità di guadagno passivo.

Lo staking di $WAI

Le meme coin sono note per essere investimenti volatili, in quanto possono offrire enormi rendimenti iniziali, seguiti da immediate correzioni di prezzo.

Inoltre, molte meme coin possono non avere alcun valore fondamentale, poiché il prezzo è spesso dettato dalla loro popolarità sui social media. Questo, a sua volta, porta a un’ulteriore volatilità. Per evitare un destino simile, WienerAI sta implementando un meccanismo di staking attraverso il quale i token possono essere bloccati per generare elevati APY (Annual Percentage Yields).

Gli investitori possono acquistare i token $WAI attraverso la prevendita attualmente in corso e mettere immediatamente in stake i propri fondi sullo smart contract WienerAI. Al momento in cui scriviamo, è possibile mettere in stake i token $WAI e guadagnare oltre il 1892% di APY sullo smart contract WienerAI.

Oltre 540 milioni di token sono già bloccati sullo smart contract. Pertanto, WienerAI si preannuncia come una delle migliori monete per lo staking nel 2024. Man mano che un numero maggiore di token viene bloccato sullo smart contract, i rendimenti annuali si riducono.

Tokenomica

WienerAI, con un totale di 69 miliardi di token, assegna strategicamente i suoi token a varie aree. Il trenta per cento dell’offerta, pari a 20,7 miliardi di token, è destinato alla presale in corso, che ha registrato un notevole successo con oltre $370.000 raccolti.

Un altro 20% è dedicato alle ricompense per lo staking, incoraggiando il coinvolgimento a lungo termine degli investitori e riducendo al tempo stesso l’offerta circolante, potenzialmente aumentando la scarsità e il valore del token.

Inoltre, il 20% è destinato a premi per la community, alimentando una base di sostenitori fedeli.

Come acquistare i token WienerAI ($WAI)

Ecco una guida passo-passo su come acquistare i token WienerAI ($WAI):

Scarica un portafoglio crypto: prima di acquistare i token $WAI, è necessario disporre di un portafoglio crypto compatibile. La presale di $WAI è compatibile con MetaMask, Wallet Connect e Coinbase Wallet. Acquista token ETH/USDT: $WAI è un token ERC-20 compatibile con token simili come Ethereum (ETH) e Tether (USDT). Pertanto, è necessario scambiare $WAI con una di queste criptovalute per confermare la transazione. Collega il portafoglio alla presale: visita il sito web della presale di WienerAI e seleziona l’opzione “Connect Wallet”. Fai clic sul tuo portafoglio preferito e collegalo al sito web della presale. Acquista i token $WAI: una volta collegato il portafoglio, inizia a compilare il modulo dell’ordine. Prima, scegli il simbolo del token per confermare lo scambio – “ETH” o “USDT”. Dopo aver selezionato il token, inserisci la quantità di token che desideri acquistare. Dopo aver inserito l’importo, seleziona “Buy Now” per confermare la transazione. Se desideri mettere subito in staking i tuoi token, seleziona l’opzione “Buy and Stake for XYZ Rewards”. In alternativa, puoi anche utilizzare una carta di credito.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN $WAI