Tutti in attesa di agosto per poter fare le valige e partire verso una meta lontana dalla propria città e più vicina al mare; ed essendo l’occasione perfetta per viaggiare è difficile trovare mete turistiche non affollate e a basso prezzo.

Se volete una vacanza tranquilla e pensate di andare andare a Rimini o la Costiera amalfitana, allora dovete cambiare destinazione!

Ecco dei suggerimenti sulle 6 città italiane (e qualche sorpresa) low-cost da visitare per un soggiorno da favola.

Ecco le 6 mete migliori da non perdere per un viaggio low-cost ad agosto

Abbiamo preparato una lista di possibili mete low-cost da prendere sicuramente in considerazione. Ecco i viaggi da fare ad agosto se volete andare in spiaggia e spendere poco:

6. Mazara del Vallo

Famosa per le sue strette vie del centro che ricordano le medine arabe, Mazara del Vallo è un centro con una movida vivace ma contemporaneamente ideale per le famiglie: cibo spettacolare, lungomare caratterizzato da giochi, scivoli e aree perfette per i bambini.

5. Crotone

Se volete andare in Calabria vi consigliamo di dare un’occhiata a Crotone, situata in una delle zone più belle dell’intera regione. Una città particolarmente viva che offre le acque profonde del Mar Ionio e meravigliosi boschi dei pachi naturali.

4. San Nicola Arcelle

Sempre in Calabria vi proponiamo San Nicola Arcelle che si trova sulla Riviera dei Cedri: la spiaggia sabbiosa e di colore bianco è assolutamente fantastica. Inoltre è possibile recarsi alla Grotta dell’Arcomagno, una piccola baia racchiusa in una grossa struttura rocciosa naturale la cui vista non potete perdere.

3. Vasto Marina

L’Abruzzo non viene particolarmente considerata per le vacanze al mare di Ferragosto ed è proprio questo fatto che le permette di fare un viaggio low-cost.

La località balneare di Vasto Marina è interessante per la sua forma a mezza luna situata all’interno di un golfo naturale. Le acque limpide e poco profonde, e l’ampia spiaggia sabbiosa la rendono una meta perfetta per le famiglie.

2. Maratea

Conosciuta come La Perla del Tirreno, Maratea ha un centro storico che dovete assolutamente visitare, ma non solo! Da esplorare ci sono anche i dintorni, dalla Grotta Marina di Maratea alle bellissime spiagge limitrofe.

Ciò che la rende ancora più interessante è l’isola di Santo Janni situata davanti alla costa, dove vive la lucertola bruno-azzurra.

1. Ancona

Non si può perdere l’occasione di recarsi nel capoluogo delle Marche dove le zone costiere e le bellezze culturali non lasciano insoddisfatti. Si possono trovare luoghi interessanti dove trascorrere il proprio tempo il Passetto, un parco a picco del mare, e il Parco del Cònero.

Ricordiamo anche che la costa del Conero ospita la meravigliosa spiaggia delle due sorelle.

Ma se volete mettervi in viaggio verso l’estero, non mancano i luoghi interessanti da visitare e soprattutto low-cost!

L’Albania non è ancora ancora meta di turismo di massa rendendola quindi perfetta per viaggiare spendendo poco. Tra le località da non perdere ci sono Dhermi e Sarandra con spiagge meravigliose e un panorama ancora più spettacolare.

Per terminare una meta che in genere e low-cost ma che in estate, a causa della grande affluenza turistica, aumenta i prezzi è la Croazia. Tra le città ricche di storia e cultura, Pag è una località conosciuta per essere una destinazione giovane con sue discoteche.

Se cercate invece una destinazione più tranquilla, Pola è la città preferita per le famiglie per qualche giorno di relax.