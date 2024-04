Biglietti aerei low cost, in che giorni conviene volare? Ryanair svela come risparmiare

Come risparmiare acquistando biglietti aerei low cost e in che giorni conviene volare? Ecco cosa ha svelato l'amministratore delegato Ryanair.

Sono ormai ben lontani i tempi in cui si potevano acquistare biglietti aerei a prezzi stracciatissimi, dai 99 centesimi fino a 4,99 euro. E anche i biglietti a 9,99 euro sembrano ormai un lontano ricordo. Eppure, esistono dei giorni in cui conviene volare e che permettono, più di altri, di acquistare un biglietto low cost a prezzi stracciati.

Nel corso di una recentissima intervista concessa al quotidiano Il Corriere della Sera, l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary ha svelato alcuni trucchi che si riveleranno preziosi per i viaggiatori.

In particolare, ha rivelato quali sono i giorni in cui viaggiare diventa più conveniente, in quanto i posti sono rivenduti ad un prezzo più basso. Al contrario, l’amministratore ha posto anche l’accento su quei giorni “da evitare”, ove possibile, perché si tratta delle giornate in cui il prezzo dei biglietti lievita.

Scopriamo quindi in che giorni conviene volare con le compagnie low cost e quando acquistare i biglietti aerei per risparmiare.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Voli low cost, in che giorni conviene volare? I consigli di Ryanair 2. Quali sono i giorni in cui i voli costano meno? 3. Che giorno della settimana comprare biglietti aerei?

Voli low cost, in che giorni conviene volare? I consigli di Ryanair

Di base, è impossibile sapere quanti posti a prezzo stracciato sono disponibili per un determinato volo. La quantità dipende infatti da diverse variabili, che includono le statistiche di vendita in un preciso momento.

In generale, però, durante la sua recente intervista rilasciata al Corriere, l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary ha svelato che esistono dei giorni più adatti a risparmiare.

In che giorni conviene volare, dunque, se si intende risparmiare comprando un biglietto low cost? Secondo quanto dichiarato dall’amministratore, il martedì è il giorno della settimana in cui è possibile acquistare biglietti che vanno dai 14,99 euro fino a 19,99 euro.

Quali sono i giorni in cui i voli costano meno?

Dunque, tra i giorni più convenienti per prenotare un volo c’è decisamente il martedì.

Altro periodo adatto per volare sembrerebbe essere rappresentato dalla seconda settimana di maggio. In questa settimana, indipendentemente dal giorno esatto, è possibile trovare molti biglietti low cost, a prezzi decisamente stracciati.

Al contrario, i giorni peggiori per viaggiare sono ovviamente quelli prossimi al fine settimana o ai cosiddetti lunghi ponti. Il venerdì, anche se raramente si trovano comunque delle offerte abbastanza vantaggiose se si prenota con largo anticipo, sembra essere il giorno peggiore per volare.

Difficilmente è infatti possibile trovare un biglietto low cost per chi intende partire il venerdì o in prossimità di un weekend.

Allo stesso modo, anche il lunedì sembra essere un giorno particolarmente costoso, in quanto coincide spesso col giorno di rientro da una vacanza o da un breve fine settimana fuori città.

In ogni caso, prenotando per tempo, è possibile ottenere dei biglietti convenienti, con prezzo variabile dai 19,99 ai 29,99 euro, anche il lunedì e il venerdì.

Che giorno della settimana comprare biglietti aerei?

E qual è il giorno della settimana migliore per comprare biglietti aerei low cost? Questo l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary non lo ha svelato durante l’intervista.

Tuttavia, i trucchi per risparmiare sui voli sono ormai ben noti, e ci permettono di acquistare biglietti aerei spendendo meno.

Innanzitutto, come abbiamo già detto, prenotare per tempo è essenziale. L’acquisto di un biglietto aereo con largo anticipo consente infatti di poter accedere ai migliori prezzi previsti.

Inoltre, è chiaro che scegliere di viaggiare durante la bassa stagione è meno costoso rispetto ad un biglietto per un volo in alta stagione, o prossimo ad una festività.

Ma veniamo al dunque: qual è il giorno migliore per acquistare un biglietto aereo a basso prezzo? Le giornate da tenere a mente sono due, il martedì e il mercoledì.

Tra l’altro, se la ricerca e l’acquisto vengono effettuati a tarda sera, il risparmio potrebbe essere maggiore.

Anche il giovedì e la domenica mattina, rigorosamente molto presto, sono spesso indicati come giorni perfetti per acquistare biglietti low cost.

Leggi anche: Aprile al caldo 2024, le 10 migliori destinazioni low cost in Italia e all'estero