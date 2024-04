Prelievo contanti: è in arrivo una rivoluzione che potrebbe agevolare o mandare in crisi i possessori di carte di credito e di debito. È da anni che la tecnologia applicata ai servizi bancari sta facendo passi da gigante ma questa volta si potrà dire addirittura addio alla propria carta per prelevare banconote nei vari ATM autorizzati.

Qual è la novità che rivoluziona il prelievo dei contanti allo sportello bancario

Non bisognerà applicare tecnologie aliene o strumenti all’avanguardia e costosi per prelevare allo sportello, ma la novità consisterà proprio nel poter utilizzare uno strumento che tutti noi possediamo e ne facciamo un uso quotidiano: lo smartphone.

Ebbene, molti circuiti bancari e sportelli ATM per il prelievo di banconote stanno permettendo ai propri clienti di prelevare contanti senza dover portare con sé la carta di credito o di debito ma solo il cellulare su cui è collegato il proprio conto corrente.

Per capire se lo sportello presso cui ci si è recati permette di sfruttare questo nuovo sistema di prelievo bisognerà vedere se è riportata la scritta “PayPass“. Qualora si dovesse leggere la parola menzionata la procedura da seguire sarà uguale a quella tradizionale, ossia quella con carta di credito o di debito. L’unica differenza è che al posto di inserire la carta bisognerà avvicinare il proprio dispositivo mobile al lettore indicato dallo sportello.

Dunque, come abbiamo già detto, nulla di altamente tecnologico o costoso, ma un servizio pratico e rapido alla portata di tutti. Infine, riguardo il tema commissioni, non saranno applicate commissioni extra per aver usufruito di questo servizio, ma saranno applicate le commissioni già previste dalla banca di cui si è clienti.

Il nuovo sistema mobile tra entusiasmo e scetticismo

La necessità di istituire ed implementare questa funzione non è nata per puro caso, ma segue un’attenta analisi dei dati iniziata da quando è stato possibile collegare le proprie carte e i propri conti corrente al cellulare.

Lo scetticismo iniziale era lecito, ma con il tempo sempre più utenti, soprattutto giovani, hanno iniziato ad abbandonare la carta di debito o di credito per risparmiare spazio ed uscire di casa in maniera sempre più comoda. L’Osservatorio Innovative Payments in collaborazione con Ipsos, ha realizzato una serie di interviste, alle quali hanno risposto circa 6,4 milioni di italiani, a proposito dell’utilizzo di soluzioni di mobile payment. Già solo nel 2022, il 15% di coloro che hanno partecipato al sondaggio aveva dichiarato di utilizzare sistemi come Apple Pay, Google Wallet o altri effettuare transazioni elettroniche.

Alla luce di questi dati è emersa quindi l’importanza di realizzare un sistema connesso agli sportelli che potesse agevolare ulteriormente le operazioni economiche dei clienti che utilizzano soluzioni di mobile payment.

Non mancano gli scettici che poco si fidano dei nuovi sistemi tecnologici o non ne sono molto pratici. Per loro questa rivoluzione nel prelievo allo sportello potrebbe essere più un disagio che un beneficio. Ma abbiamo buone notizie anche per loro: nonostante questa funzione potrebbe essere aggiunta a tutti gli sportelli, il metodo di prelievo con l’inserimento della carta di credito o di debito resterà comunque attivo per tutti.

