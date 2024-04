Fedez, rapper, produttore ed ex marito di Chiara Ferragni, è stato uno degli intervistati di Francesca Fagnani nel programma di successo “Belve”. Le sue parole hanno fatto il giro del web, anche perché il cantante ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulla rottura con la Ferragni e sull’impatto del Pandoro-gate.

Ma il contenuto della sua intervista non è l’unico aspetto che non è passato inosservato, secondo alcune indiscrezioni, Fedez avrebbe ricevuto un cachet niente male per la sua partecipazione al programma Rai. Ecco quanto è stato pagato e il confronto con i cachet degli altri invitati.

Fedez a Belve, quanto è stato pagato dalla Rai?

Alcuni giornali hanno diffuso la notizia secondo cui Fedez sarebbe stato pagato dalla Rai una cifra considerevole: 70.000 euro per la sua intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel programma “Belve”. Il format prevede domande pungenti e graffianti che fanno in modo che gli intervistati rivelino degli aspetti poco conosciuti della loro personalità.

La notizia, tuttavia, è stata smentita da Fremantle secondo cui non si può – per motivi di privacy – rilevare la cifra esatta, che tuttavia è “ben lontana dai 70mila euro“.

E allora quanto è stato pagato Fedez dalla Rai? Al momento non si hanno informazioni dettagliate, ma ecco la panoramica dei cachet degli altri intervistati.

Quanto vengono pagati gli ospiti di Belve?

Grazie alle interviste interessanti e le domande pungenti della conduttrice, Belve è uno dei programmi più amati della Rai; è quindi comprensibile immaginare che gli ospiti vengano pagati bene per la loro partecipazione.

Secondo il quotidiano La Stampa, la Televisione di Stato offrirebbe una cifra che parte dai 300 euro per i giornalisti dei talk ai 2-3 mila euro per esperti e scrittori di prestigio. Mentre per artisti e personaggi molto famosi le cifre sarebbero di gran lunga superiori.

Infatti, è stato rivelato da Fabrizio Corona che per la sua intervista ha ricevuto un cachet di 30.000 euro.