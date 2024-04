C’è grande attesa per lo spin off di The Office, famosa serie tv britannica andata in onda sulla NBC dal 2005 al 2013. Nelle ultime ore sono stati svelati due nomi che faranno parte del cast, uno italiano e l’altro irlandese. Entrambi hanno soddisfatto pienamente le aspettative degli appassionati.

The Office, grande attesa per lo spin off: vediamo il cast

Dopo l’annuncio della messa in cantiere dello spin off di The Office, i fan della serie tv britannica sono andati in brodo di giuggiole. La produzione, trasmessa dal 2005 al 2013 sulla NBC, ha avuto un grande successo, quindi è normale che le aspettative per il remake siano altissime. Stando a quanto spifferato dall’Hollywood Reporter, al momento sono stati ufficializzati soltanto due attori del cast. Entrambi molto amati, sono un irlandese e un’italiana.

Partendo dalla nostra nazione, ad essere entrata nel cast dello spin off di The Office è la bravissima Sabrina Impacciatore. Amata sia in patria che all’estero, ha vestito i panni della manager Valentina nella seconda stagione di The White Lotus. Per questo ruolo, interpretato in modo magistrale, ha ottenuto una nomination agli Emmy. Anche se il premio è andato alla collega Jennifer Coolidge, per lei è stata una grande soddisfazione. Ovviamente, sono tanti altri i titoli che l’hanno vista in scena, come: Disokkupati, 7 donne e un mistero, Casa dolce casa?, L’ultimo bacio e La passione di Cristo.

Domhnall Gleeson, invece, è un attore, regista e sceneggiatore irlandese classe 1983. Nel suo curriculum ci sono partecipazioni importanti, come: la Trilogia Sequel di Star Wars (dove ha vestito i panni del Generale del Primo Ordine Armitage Hux), Vi presento Christopher Robin (dove ha interpretato lo scrittore A. A. Milne), Revenant – Redivivo, Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga e The Patient. Al momento, non si hanno altre informazioni sul cast di The Office.

The Office: cosa sappiamo sullo spin off che non è uno spin off?

Considerando che la serie originale The Office ha riscosso un successo enorme, quanti hanno proposto lo spin off sanno benissimo i rischi a cui vanno incontro. Il pubblico non può assolutamente restare deluso, altrimenti sarebbe un flop totale. Forse è anche per questo che la nuova produzione che vede nel cast Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson non viene descritta come un reboot o un revival.

Si tratta, infatti, di una nuova serie incentrata su nuovi personaggi che lavorano in un nuovo ufficio. L’unica cosa a non cambiare rispetto alla produzione originale è l’universo entro cui si muovono le vicende dei protagonisti, ossia quello lavorativo. Viene da pensare, quindi, che non sarà ambientata nell’azienda cartaria di Scranton, in Pennsylvania.

The Office resterà una sitcom in stile mockumentary, ma sarà del tutto rinnovata rispetto al passato. Considerando che la serie in onda sulla NBC dal 2005 al 2013 ha ottenuto 42 nomination agli Emmy e cinque vittorie, inclusa quella come Miglior serie comedy nel 2006, la produzione dovrà fare un lavoro certosino per non commettere uno scivolone. Il cast che è arrivato al successo, che potremmo quasi definire la vecchia guardia, vedeva: Steve Carell, Jenna Fischer, Rainn Wilson, John Krasinski, Mindy Kaling, B.J. Novak, Brian Baumgartner, Ed Helms, Kate Flannery, Leslie David Baker, Angela Kinsey, Oscar Nunez, Creed Bratton, Craig Robinson, Paul Lieberstein, Ellie Kemper e Phylllis Smith.