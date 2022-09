Occasioni da non perdere, PUBBLICATO: 4 ore fa

Chi investe in azioni che pagano un dividendo, sa bene di poter contare con regolarità su un dato flusso di reddito che in alcuni casi può essere decisamente interessante.

Dalle pagine di The Motley Fool, Cory Renauer, uno dei collaboratori, segnala tre titoli speciali di società che devono restituire quasi tutti i loro profitti agli investitori sotto forma di dividendi e si tratta di: Medical Properties Trust, Enterprise Products Partners e AGCN Investment Corp.

Medical Properties Trust

Medical Properties Trust al momento paga un dividendo con un rendimento molto allettante pari al 7,7%, decisamente al di sopra della media dell'S&P500.

La buona notizia è che questo flusso cedolare è supportato da pagamenti affidabili di affitti da parte di operatori ospedalieri di tutto il mondo.

Medical Properties Trust è un fondo di investimento immobiliare, REIT, che possiede ospedali e centri di riabilitazione negli Stati Uniti e in Europa.

La pandemia è stata dirompente per le operazioni ospedaliere, ma ha avuto scarsi effetti su Medical Properties Trust, perché la società fa firmare a quasi tutti i suoi operatori contratti di locazione netti che trasferiscono tutti i costi variabili della proprietà dell'edificio ai suoi affittuari.

In quanto REIT, Medical Properties Trust evita di pagare le imposte sul reddito se distribuisce almeno il 90% dei suoi profitti agli investitori sotto forma di dividendi.

Con gli aumenti annuali degli affitti integrati nei contratti di locazione a lungo termine, Medical Properties Trust ha flussi di cassa affidabili che dovrebbero consentirgli di pagare dividendi e aumentarli negli anni a venire.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners offre un succoso dividend yield del 7,1% e gli investitori amano questa azienda perché ha costantemente aumentato il pagamento dei dividendi per 23 anni consecutivi.

La società è in grado di distribuire flussi di cassa in costante crescita, nonostante i prezzi dell'energia imprevedibili, perché possiede più di 50.000 miglia di oleodotti che trasportano petrolio, gas e prodotti raffinati in tutti gli Stati Uniti.

I prezzi possono fluttuare rapidamente, ma la domanda complessiva di petrolio e gas è relativamente costante.

Anche Enterprise e i suoi investitori non sono troppo preoccupati per una rivoluzione verde.

Ogni nuova fonte di energia rinnovabile porta a prezzi più bassi per i combustibili fossili, il che li rende ancora più attraenti.

AGNC Investment Corp.

AGNC Investment Corp. possiede molti titoli garantiti da ipoteca che pagano tassi di interesse a lungo termine relativamente elevati.

Quando questo REIT acquista titoli garantiti da ipoteca con denaro preso in prestito a tassi relativamente bassi, l'azienda realizza profitti e tutti sono contenti.

In questo momento l'investitore può ricevere uno strabiliante rendimento dell'11,7% dalle azioni AGNC Investment.

Una volta che la Federal Reserve avrà l'inflazione sotto controllo, le curve dei rendimenti molto probabilmente torneranno alla normalità a lungo.

Quello attuale potrebbe essere un momento rischioso per negoziare titoli sensibili agli interessi, ma è ottimo per acquistare azioni AGNC con l'intenzione di mantenerle a lungo termine.