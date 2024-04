Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 83,74 dollari, in rialzo dell’1,07%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dello 0,98% e dello 0,46%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.611,76 punti, in calo dello 0,64%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano i redditi personali che a marzo dovrebbero salire dello 0,5% dopo il rialzo dello 0,3% precedente, mentre le spese per consumi sono viste in positivo dello 0,6% dopo l’incremento dello 0,8% di febbraio.

In agenda anche l’indice relativo alla fiducia Michigan di aprile che dovrebbe attestarsi a 77,8 punti rispetto ai 79,4 punti di marzo.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati degli ultimi tre mesi di Abbvie e Colgate-Palmolive che dovrebbero riportare un utile per azione di 2,23 e di 0,81 dollari, mentre per Chevron ed Exxon Mobil si sitma un eps di 2,87 e di 2,2 dollari e per Kellogg Co un utile per azione di 0,85 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Francia dove sarà diffuso l’indice relativo alla fiducia dei consumatori che ad aprile dovrebbe salire da 91 a 93 punti.

A mercati chiusi è atteso l’aggiornamento del rating della Francia da parte di Fitch e Moody’s, mentre DBRS si pronuncerà su quello dell’Italia.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: previste le riunioni assembleari di varie società per l’approvazione dei dati di bilancio dell’esercizio 2023 e si tratta di: Ambromobiliare, Cyberoo, Dovalue, Eukedos, Gambero Rosso, Interpump, Mondadori, Sanlorenzo, Triboo e Valsoia.