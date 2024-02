Mondadori sotto scacco. Per Equita non è più buy

Cala il sipario su una seduta pesante per Mondadori che, dopo il calo della vigilia, ha continuato ad arretrare oggi.

Mondadori: tanti sell con volumi boom

Il titolo si è lasciato alle spalle la seduta di ieri con un ribasso di oltre un punto percentuale, ma oggi ha accusato una flessione ancora più ampia.

A fine giornata Mondadori ha lasciato sul parterre il 3,33% a 2,175 euro, con volumi di scambio vivaci, visto che sono passate di mano quasi 1,3 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 250mila.

Mondadori: focus sulle varie divisioni del gruppo

Mondadori è stato colpito dalle vendite sulla scia di un report di Equita SIM, nel quale gli analisti hanno evidenziato che dopo la recente significativa crescita, si attendono un’EBITDA adjusted crescere a una singola cifra bassa nei prossimi anni.

Il mercato del libro Trade è rimasto tonico nel quarto trimestre del 2023, con un rialzo del 5,7% e una crescita del 3,4% nell’intero 2023.

Mondadori, grazie ai diversi lanci (Fabio Volo, Ken Follet, etc) è cresciuta più del mercato, cioè del 6,4% nel quarto trimestre e del 3,7% nel 2023.

Il mercato della Scolastica ha registrato una contrazione in volumi dell’1,3% lo scorso anno.

L’area più importante per Mondadori è la secondaria superiore, dove i volumi sono scesi dello 0,6%, più che compensati da un effetto prezzi del +3,4%.

Mondadori: le stime di Equita SIM

Equita SIM fa sapere che le sue stime 2023 sono sostanzialmente confermate, con EBITDA adjusted atteso a +12% a 153 milioni.

La crescita 2023 è attesa principalmente dall’area Trade grazie al consolidamento di Ali (distribuzione libri) ed il pieno contributo di Star Comics (fumetti), oltre al positivo andamento del mercato ed ai risparmi sugli opex (carta ed energia).

L’area Retail dovrebbe registrare la maggiore crescita, con un Ebitda da 9 a 13 milioni di euro.

Sul 2024 gli analisti si attendono il mercato Book Trade in leggera contrazione dell’1%-2% a causa del mancato rinnovo del bonus di 500 euro per i diciottenni (app 18), trasformato in contributo legato al reddito della famiglia.

Mondadori ha inoltre registrato un’ottima performance nel 2023 grazie al lancio di diversi best sellers, mentre la pipeline per il 2024 sarà meno ricca.

A livello consolidato gli analisti stimano ricavi 2024 a +2%, con un trend simile per l’EBITDA adjusted e l’ordinary cash flow.

La società ha sul tavolo alcuni potenziali dossier, le cui dimensioni sono tuttavia limitate.

Le aree di riferimento restano il settore dei libri Trade, dove Mondadori detiene una quota di mercato del 27% e quindi c'è poco spazio di manovra, e i Digital Media.

Mondadori bocciato da Equita SIM: ecco perché.

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di bocciare Mondadori, con un cambio di strategia da “buy” a “hold”, con un prezzo obiettivo alzato però del 3% a 2,8 euro.

Il downgrade è giustificato da vari motivi: in primis dopo la significativa crescita dell’EBITDA adjuste degli ultimi anni grazie alle operazioni di M&A ed il positivo trend del mercato Trade, gli analisti stimano una crescita dell’EBITDA a uns ingola cifra bassa nei prossimi anni.

Gli analisti continuano a ritenere che il principale driver del titolo sia l’M&A, sul quale la visibilità rimane bassa.

La società ha alcuni dossier le cui dimensioni sono comunque limitate. Il management potrebbe valutare un buyback, che ci attendiamo comunque di dimensioni ridotte.

Equita SIM non vede un catalizzatore di breve sul titolo, la cui performance è stata comunque positiva negli ultimi 12 mesi.