Iren in rialzo. Spunti dall’intervista al presidente

Iren in controtendenza nel paniere delle medie capitalizzazione sulla scia delle indicazioni di stampa.

Tra le azioni a media capitalizzazione che oggi riescono muoversi in controtendenza rispetto al Ftse Italia Mid Cap troviamo anche Iren.

Il titolo già ieri aveva ritrovato il segno più dopo cinque sessioni consecutive in calo, sale di oltre due punti percentuali.

Iren in rialzo anche oggi

Quest’oggi Iren ha avviato gli scambi a ridosso della parità, in seguito ha perso terreno e poi ha risalito la china, presentandosi ora a 1,76 euro, con un vantaggio dello 0,98% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 2,2 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

Iren: l’intervista al presidente Dal Fabbro

Iren finisce sotto la lente dopo che il Sole 24 Ore ha riportato una intervista al presidente della società, Luca Dal Fabbro.

Tra gli spunti dell’intervista, Equita SIM segnala in primis che l’acquisizione di Egea è strategica per il gruppo e conferma l’indirizzo di piano per l’ulteriore consolidamento dei territori di riferimento (Piemonte, Liguria ed Emilia).

L’obiettivo di Iren è quello di espandersi anche attraverso accordi o parterships sui singoli business a partire dall’acqua.

Iren: focus su Egea e outlook 2024

Su Egea, Iren si aspetta di investire 30-40 milioni di euro l’anno a fronte di un Ebitda atteso crescere da 50-55 a 60-65 milioni di euro al 2028.

Investimenti in commerciale, regolato , teleriscaldamento e servizi idrici.

Per il 2024 l’outlook è positivo, il debito rimarrà nel ratio 3,4 volte il rapporto debito/Ebitda, in linea con le stime.

Il focus di Iren rimangono i servizi idrici, la riorganizzazione del retail dopo l’acquisizione dei clienti nelle aste e l’ambiente, con diversi ampliamenti degli impianti di trattamento nel riciclo plastica e recupero metalli preziosi

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di indicazioni in linea con quanto emerso nei giorni scorsi in occasione dei risultati dell’esercizio 2023.