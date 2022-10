Chi è Anna Maria Bernini? Senatrice bolognese, capogruppo uscente di Forza Italia al Senato, è stata indicata da Silvio Berlusconi come possibile nuovo Ministro della Pubblica Amministrazione.

Sarebbe lei a occupare uno dei 5 Ministeri che Silvio Berlusconi ha rivendicato per il suo partito, insieme a Gloria Sacconi Jotti per l'Università, Antonio Tajani agli Esteri e vicepremier, Elisabetta Casellati alla Giustizia e Gilberto Pichetto Fratin all'Ambiente e alla Transizione ecologica.

Ecco la biografia di Anna Maria Bernini, la carriera politica, gli incarichi precedenti e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Anna Maria Bernini: la biografia

Anna Maria Bernini è nata a Bologna il 17 agosto 1965: suo padre è il noto giurista Giorgia Bernini, eletto deputato e ministro del Commercio estero nel Governo Berlusconi. Sin dalla sua giovinezza, la Bernini si è distinta per il suo interesse verso il diritto.

Nel 1991 si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza all’Università degli studi di Bologna, me negli anni successivi ha svolto diversi corsi anche all’estero per perfezionare le sue conoscenze in materia.

A partire dal 1995 è entrata a far parte dell’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Bologna, e nel decennio successivo ha svolto la professione di insegnante di Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale e delle procedure alternative presso la facoltà di Economia a Bologna.

Accanto al ruolo di docente, Anna Maria continua a svolgere anche la professione forense presso lo Studio Berini dal 1995. Questo suo bagaglio culturale la porta alla pubblicazione di numerose monografie, oltre ad avvicinarsi alla politica.

Anna Maria Bernini: la carriera politica

La carriera politica di Anna Maria Bernini inizia con la prima elezione nel 2008, con la lista del Popolo delle Libertà, mentre successivamente si è avvicinata ad Alleanza Nazionale e infine a Forza Italia.

Nel 2011 ha ricoperto il ruolo di Ministro per le Politiche dell’Unione Europea, mentre successivamente – nel 2018 – è stata rieletta senatrice ed è divenuta capogruppo di Forza Italia al Senato, oltre che vicecoordinatore nazionale del partito insieme ad Antonio Tajani.

Curiosità e vita privata di Anna Maria Bernini

La vita privata di Anna Maria Bernini è tutt’altro che nota: sappiamo che è stata sposata con il ginecologo Luciano Bovicelli (scomparso nel 2011), e ad oggi è legata al giornalista Alessandro De Angelis.