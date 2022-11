Tutto pronto per il G20 in terra Indonesiana, fra i primi incontri internazionali per la presidente Meloni. Ecco i dettagli dell'incontro e tutte le nazioni coinvolte. Grande assente, Vladimir Putin.

A metà novembre si svolgerà l'atteso G20 di Bali. La località che ospiterà il confronto delle nazioni in programma per il 15 e 16 novembre sarà Nusa Dua, e i punti sui quali verterà il dialogo saranno la trasformazione digitale, la salute globale e la transizione energetica volta a una produzione sostenibile.

Il G20 si tiene per la diciassettesima volta, e la frase chiave per l’incontro in vista dei futuri cambiamenti graduali sarà: “Riprendiamoci insieme, riprendiamoci più forti”.

Tutto sul G20 di Bali, il programma giorno per giorno

La presidenza dell’Indonesia, ha scelto il motto “Recover Together, Recover Stronger”, come si legge sul sito del G20 di quest'anno.

L’evento è atteso non solo per la pandemia, che ancora affligge il nostro pianeta, ma anche, e soprattutto, per la guerra in Ucraina. Il presidente Russo Vladimir Putin non sarà presente perché ha annunciato di avere degli “impegni interni”.

Se il presidente Putin rimarrà in territorio Russo e non si collegherà nemmeno in videoconferenza, il presidente dell’Ucraina Zelensky interverrà già durante la prima sessione di lavoro.

L'incontro fra Meloni e Biden

La nostra presidente Giorgia Meloni ha in programma l’incontro col presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden il 15 novembre, che si svolgerà a margine della prima giornata di lavori al G20.

Secondo una nota diffusa dalla Casa Bianca, i due si confronteranno sulla cooperazione che riguarda le attuali sfide globali, fra le quali spicca lo sforzo per sostenere l’Ucraina nella propria difesa e anche le sfide poste dalla Cina.

Il testo di condanna alla guerra

Secondo alcune indiscrezioni, le potenze mondiali riunite prepareranno un “testo di condanna” per il summit del G20. Le negoziazioni sul punto, però, non sono semplici. Al momento si sta cercando di trovare un accordo per esprimere un parere di condanna comune, ma alcuni paesi, come il Sudafrica e l’India, hanno deciso di astenersi dal voto dell’Assemblea generale alle Nazioni Unite, in favore dell’Ucraina.

Chi partecipa al G20: tutte le nazioni coinvolte

Sebbene, come anticipato, il presidente Russo Putin non potrà essere presente al vertice, nel corso dei lavori del G20 sarà presente Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo.

Le nazioni invitate al G20 rappresentano il 60% della popolazione mondiale, hanno una produzione pari all’80% del PIL mondiale e detengono il 75% dei traffici commerciali del globo. In particolare, le nazioni presenti saranno: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada,Cina, Corea, Francia, Germania, India,Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica,Turchia e Unione Europea.