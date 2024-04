Su Italia 1 va in onda la nuova edizione di La Pupa e il Secchione, programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Enrico Papi che mette a confronto due mondi apparentemente agli antipodi come quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia.

Il programma si svolge in una magnifica location: una villa ampia e signorile con un grande giardino, nella quale i concorrenti si sfidano in sfide comiche. Ecco dove si trova la casa de la Pupa e il Secchione.

Dove si trova la casa de La Pupa e il Secchione, la location della nuova edizione

La location scelta per La Pupa e il Secchione 2024 è una villa al centro di Roma, dove le varie coppie si preparano per affrontare le varie prove sottopostegli da Enrico Papi e dagli autori del programma.

Ogni coppia ha la sua stanza dove dormire ma ha anche la possibilità di interagire con gli altri concorrenti negli spazi comuni, nel parco della villa e nelle piscine. Non ci sono molte informazioni a disposizione sull’indirizzo esatto della casa, che al momento sembrerebbe riservato.

La Pupa e il Secchione 2024, conduttori e giudici

Come detto in precedenza, alla conduzione del programma troviamo Enrico Papi, al quale si aggiungono poi tre giudici chiamati a valutare le varie prove: Paola Barale, (che era stata co-conduttrice nella seconda edizione), l’ex schermidore (e campione olimpico ad Atene 2004) Aldo Montano e la giornalista Candida Morvillo.

La Pupa e il Secchione 2024, il cast

Nel casta di questa edizione troviamo come Pupe: Federica 22 anni di Napoli, Camilla 19 anni di Pescara, Virginia 19 anni Comacchio, Aurora 23 anni di Bergamo, Anastasia 22 anni, Annalisa 22 anni di Roma, Rosaria 26 anni di Torino, Swami 23 anni, Noemi 22 anni di Legnano.

Tra i secchioni invece troviamo: Alessio Pino 28 anni Napoli- Laureato e cartomante. In coppia con Virginia; Pio Savelli 21 anni. Studente di giurisprudenza e belle arti. In coppia con Noemi; Andrea Valenza 23 anni. Laureato in Economia, animatore in oratorio, ama recitare. In coppia con Camilla; Pestarino ,29 anni. In coppia con Annalisa; Federico Rifugiato da Palermo 25 anni, insegnante di matematica, fisica, chimica. In coppia con Aurora; Federico Gorrino 27 anni, ingegnere informatico. Si accoppia con Anastasia; Candido 21 anni studente di ingegneria informatica di Manfredonia. In coppia con Federica; Gianluca Leonardo 31 anni, studente di lingue straniere. In coppia con Rosaria; Sciamanna, laureato in scienze chimiche. È in coppia con Swami.

La Pupa e il Secchione 2022 – cambio di location

Il cambio alla conduzione ha portato ad un cambio anche della location. Il passaggio da Barbara D’Urso ad Enrico Papi ha infatti visto l’abbandono della villa S. Antonio situata a Tivoli Terme (RM). Collocata in un parco secolare di 12 ettari, la villa del XVIII secolo presenta anche una scuderia ed un fienile. La tenuta prende il nome dai Padri Antoniani che coltivavano l’area e risale Oggi la villa fa da location a matrimoni, eventi e ricevimenti, con la Fontana delle Ninfe che accoglie in modo scenografico gli ospiti. La Tenuta è stata anche set di molti film e serie tv come Pinocchio di Luigi Comencini e Don Matteo.

La villa presente interni arredati in stile classico con un grande camino scenografico. Vi sono inoltre diversi saloni, dependance, una biblioteca ed una terrazza con vista panoramica su Tivoli e sui Monti Tiburtini.

Dove vedere La Pupa il Secchione 2024 in streaming e in TV

Oltre che su Italia 1, il programma di Enrico Papi può essere seguito in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, alla quale si può accedere via computer, smartphone, tablet e Smart TV.

Oltre a questo, sempre nel mese d’aprile, ha avuto inizio sulle reti Mediaset un altro programma di successo ed amato dal pubblico come L’Isola dei Famosi, il quale vede un cast sorprendente e con nomi di spicco.