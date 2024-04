Tenetevi pronti perché l’amore passionale tra Viola e Francesco torna a far sognare i fan dell’amata fiction Mediaset. La prima stagiona ha lasciato i suoi spettatori con il fiato sospeso a causa di una sconvolgente rivelazione. Il pubblico è quindi ansioso di scoprire che piega prenderà la relazione tra i protagonisti. L’attesa sta per finire, perché Mediaset ha rivelato quando va in onda la prima puntata di Viola come il mare 2: ecco le anticipazioni e tutto ciò che bisogna sapere sulla seconda stagione, ricca di novità, rivelazioni inaspettate e colpi di scena sconvolgenti.

Viola come il mare, com’è finita la prima stagione

Prima di tuffarsi a capofitto sulle novità di Viola come il mare 2, meglio fare un piccolo ripasso della prima stagione.

Nell’ultima puntata Viola, giornalista di cronaca nera che attraverso la sinestesia riesce a percepire i sentimenti delle persone associando a essi un colore preciso, rivela a Francesco di non essere in grado di vedere il suo colore. Inoltre, quando ormai sembra che tra i due possa scattare qualcosa di più passionale, ecco che la madre di Francesco rivela una verità sconvolgente: i due protagonisti, infatti, sarebbero legati da qualcosa che va ben oltre il loro amore e che potrebbe essere un ostacolo per la loro relazione.

C’è una domanda quindi che attanaglia i fan: che ne sarà dell’amore tra Viola e Francesco? I dubbi potrebbero essere chiariti nel corso della seconda, attesissima, stagione.

Viola come il mare 2, le anticipazioni della prima puntata

Viola come il mare 2 fa il suo ritorno con il botto su Mediaset Infinity e Canale 5, ma quali sono le anticipazioni della prima puntata?

Viola non è riuscita a trovare il padre, che ha scoperto essere morto, e sembra aver voltato pagina con Francesco. Inoltre, in redazione cambia tutto: nuova direttrice, nuovo editore e nuovi colleghi… L’unica costanza è Tamara.

Intanto Francesco deve gestire l’arrivo del nuovo PM, Matteo Ferrara, e un incidente che manda in coma la madre.

I nuovi e i vecchi volti nel cast della seconda stagione

Ci sono nuovi attori che recitano affianco all’ex Miss Italia Francesca Chillemi e l’amatissimo attore turco Can Yaman che interpretano il ruolo dei due protagonisti, Viola Vitale e Francesco Demir.

Del cast precedente rimangono Giovanni Nasta e Chiara Tron, che continuano a recitare rispettivamente nei panni di Turi e Tamara.

Abbiamo già visto che nella redazione ci sono nuovi volti: il nuovo direttore di Sicilia WebNews, Leonardo Piazza interpretato da Ninni Bruschetta, la nuova direttrice recitata da Alice Arcuri.

Viene introdotto anche un altro personaggio, il nuovo PM della procura di Palermo Matteo Ferrara, interpretato da Giovanni Scifoni.

A completare il cast ci sono Lorenzo Scalzo, Valeria Milillo, Virginia Diop, Jonis Bascir e Kyshan Wilson.

Dove guardare Viola come il mare 2

La seconda stagione va in onda in prima visione con la prima puntata il 3 maggio su Canale 5, ma se non sopportate più l’attesa è possibile guardare dal 24 aprile le prime tre puntate su Mediaset Infinity.