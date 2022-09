Star delle soap operas turche, da quando queste sono state trasmesse anche dalle reti Mediaset, Can Yaman è diventato uno degli uomini più desiderati d'Italia. Ecco chi è l'attore e tutto quello che sappiamo su di lui, dalla carriera alla vita privata fiamme altrettanto famose comprese.

Chi è Can Yaman, l'attore più desiderato d'Italia

Di Can Yaman si può dire senza dubbio che sia affascinante e molto passionale nel suo modo di recitare, due delle caratteristiche che hanno fatto perdere la testa per lui a fan di tutto il mondo e non solo. Ma Can è anche un ragazzo molto intelligente, che ha concluso brillantemente i propri studi.

Nato a Istambul il 5 novembre del 1989, nella capitale turca Can Yaman trascorre la propria infanzia insieme ai propri genitori Guven e Guldem Yaman ma una volta più grande anche grazie alle opportunità date dagli istituti che frequenta, inizia a girare il mondo. Nell'albero genealogico dell'attore inoltre, si trovano radici jugoslave e macedoni, da parte dei nonni.

Gli studi

Come dicevamo, sin da giovanissimo il suo sguardo è rivolto oltre ai confini della sua terra natale. Can intraprende un brillante percorso studi all'interno di un istituto privato italiano dove ha l'occasione di imparare la lingua e successivamente si iscrive all'università, scegliendo il ramo della Giurisprudenza.

Grazie all'opportunità data da un programma di scambio pensato per gli studenti poi, il giovane Yaman si trasferisce in America dove nel 2012 consegue la laurea alla Yeditepe University.

La passione per la recitazione e la carriera

Terminati gli studi, per Can Yaman arriva il momento di concentrarsi su quella che fino a quel momento era stata solo una profonda passione: la recitazione. Partecipa quindi ad alcuni provini e viene notato dagli ideatori della serie tv Heart Works, con la quale avviene il suo primo debutto sul piccolo schermo.

Ma quello che può considerarsi il vero successo, soprattutto per quanto riguarda il pubblico italiano, per Can arriva con il ruolo da protagonista in Daydreamer - Le Ali del Sogno.

Vita privata, fidanzate e curiosità

Ad aiutare Can Yaman nella sua carriera non sono solo le spiccate doti recitative ma anche il suo fisico statuario, che l'attore cura attraverso intense sessioni di sport, altra sua passione. La sua bellezza lo ha sicuramente agevolato per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, tra gli argomenti preferiti dei giornali di gossip.

Più volte gli sono stati attribuiti flirt (prontamente smentiti) con le colleghe sue controparti nelle varie soap operas, ma la sua relazione più chiacchierata è stata sicuramente quella con Diletta Leotta iniziata nel gennaio 2021. Una storia d'amore da molti giudicata solo una montatura, per far parlare di loro, che allo stesso tempo avevano già iniziato a pensare addirittura al matrimonio. Un sogno poi sfumato probabilmente a causa dell'incompatibilità di caratteri.

Con Viola come il Mare, la nuova serie che lo vedrà protagonista insieme a Francesca Chillemi a partire dal 30 settembre, i fan hanno iniziato a sognare di vedere la coppia protagonista insieme anche fuori dal set, come è successo in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Scoccherà la scintilla?