Le indagini e la storia d’amore di Luca Travaglia, ex-poliziotto diventato detective privato, continuano con la quarta puntata. Il Clandestino, la nuova serie poliziesca di Rai1 che per tre serate consecutive è stato il programma più visto, torna in onda martedì 30 aprile 2024. Per l’ultima settimana del mese la fiction cambia programmazione, posticipando di un giorno il consueto appuntamento del lunedì. I fan sono avvisati e non possono rinunciare a nuovi entusiasmanti colpi di scena. Ecco un piccolo riassunto di quello che è successo negli episodi precedenti e tutte le anticipazioni della quarta puntata de Il Clandestino.

Cos’è successo nelle puntate precedenti

Il Clandestino è una fiction trasmessa in prima serata su Rai1, con due episodi alla volta.

La serie segue le indagini del protagonista Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo, diventato un detective privato quasi per caso. Dopo aver lasciato la polizia a causa di un tragico evento che lo ha segnato nel profondo, Luca decide di trasferirsi da Roma a Milano e inizia a lavorare come bodyguard e come buttafuori nelle discoteche.

La sua carriera di investigatore privato inizia con la richiesta di Palitha, un cingalese che lo ospita nel retro della sua officina e per il quale deve recuperare un’auto rubata. Da quel momento seguono una serie di casi che vedono l’intervento di Travaglia.

La terza puntata ha visto il protagonista aiutare il giovane Santiago, ricercato dalla polizia, e desideroso di portare avanti la sua storia clandestina con Carolina.

Il quarto appuntamento della serie è previsto per martedì 30 aprile, con i consueti due episodi in onda in prima serata. Cosa succederà nei nuovi appuntamenti?

Il Clandestino, le anticipazioni della quarta puntata

Martedì 30 aprile vanno in onda due nuovi episodi de Il Clandestino. La ragazza scomparsa è il primo episodio con cui si apre la serata: mentre la storia d’amore tra Luca e Carolina prosegue, il detective privato indaga sulla scomparsa di una ragazza, su richiesta del suo fidanzato. Le indagini lo portano nell’università in cui la ragazza lavorava e si trova davanti una verità inaspettata.

Il Cielo Sopra Lambrate, invece, è il secondo episodio della serata, che vede Travaglia e Palitha infiltrarsi in un cantiere di Milano e seguire le tracce di un muratore scomparso. Nel frattempo, la storia tra Luca e Carolina esce allo scoperto.

Quando va in onda, streaming e le repliche de Il Clandestino

La fiction viene trasmessa in prima serata su Rai1, ma è anche disponibile in streaming in diretta e on demand su Rai Play. Inoltre, nel caso in cui si dovessero perdere le puntate, le repliche vanno in onda ogni sabato in prima serata su Rai Premium.