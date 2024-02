Chi è Edoardo Leo: vita privata e curiosità sull'attore, regista e sceneggiatore

Attore, regista e sceneggiatore, Edoardo Leo è ormai lanciatissimo nel mondo cinematografico italiano. I suoi film riscuotono sempre un certo successo. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Edoardo Leo: chi è l'attore, sceneggiatore e regista romano

Classe 1972, Edoardo Leo è nato il 21 aprile a Roma, sotto il segno zodiacale del Toro. Dopo il diploma al liceo scientifico, si è laureato in Lettere presso l'Università La Sapienza della sua città. Bocciato agli esami di ingresso al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha deciso comunque di scrivere sul curriculum di aver frequentato un'altra scuola di recitazione, La scaletta.

Questa piccola bugia gli ha concesso di farsi notare. Dopo piccole apparizioni, Edoardo ha avuto la sua grande occasione: Un medico in famiglia. Ha partecipato alla terza e alla quarta stagione della fiction Rai, interpretando Marcello. Nel frattempo, ha iniziato a lavorare anche in teatro. Il primo ruolo da protagonista per la tv è arrivato nel 2001, nel film La banda di Claudio Fragasso, seguito nel 2003 da Blindati e nel 2005 da Ho sposato un calciatore. Sempre nel 2005, ha debuttato al cinema con due pellicole: Dentro la città di Andrea Costantini e Taxi lovers di Luigi Di Fiore.

Da questo momento in poi, la carriera di Leo ha spiccato il volo. Tra i titoli più famosi che lo hanno visto davanti alla macchina da presa si ricordano: Liberi di giocare, Diciotto anni dopo (David di Donatello e Nastro d’argento come miglior regista emergente), Il signore della truffa, Dov’è mia figlia?, To Rome with love, Buongiorno papà, Smetto quando voglio, Noi e la Giulia, Perfetti sconosciuti, Smetto quando voglio – Masterclass, Smetto quando voglio – Ad honorem, È questa la vita che voglio, Non ci resta che il crimine, Ritorno al crimine, C’era una volta il crimine, La dea fortuna, 18 regali, Lasciarsi un giorno e Roma e I migliori giorni.

Nel suo curriculum spunta anche qualche esperienza come doppiatore, tra cui Il re leone nel ruolo di Timon.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

La vita privata di Edoardo Leo: chi è la moglie?

Molto riservato, Edoardo Leo è sposato dal 2000. La moglie risponde al nome di Laura Marafioti ed è una cantante e musicista nota con il nome di La Elle. La coppia ha due figli, Francesco e Anna, e vive a Roma. Uniti nella vita privata e anche sul lavoro: spesso è la dolce metà dell'attore a scrivere le colonne sonore dei suoi film. E' di Laura, ad esempio, la canzone Fare a meno di te della pellicola Buongiorno papà. Nel 2013, il brano ha vinto i David di Donatello come Miglior canzone originale.

In una recente intervista, Edoardo ha confermato di non voler in alcun modo accendere i riflettori della sua vita privata. Non a caso, sui suoi social sono rarissimi gli scatti di famiglia. Ha dichiarato:

Non mi piace l’esibizionismo che hanno molti attori. Non puoi mettere senza mutande in barca e poi lamentarti, ci sono le cabine, le tende ed altro per nascondersi. Ognuno fa il suo lavoro. L’attore fa cinema, il paparazzo fotografa gli attori.